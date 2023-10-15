https://ukraina.ru/20231015/1050193018.html

Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа

Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа - 15.10.2023 Украина.ру

Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа

По словам главы МИД Великобритании, ХАМАС хочет более масштабного арабо-израильского конфликта и поэтому большие потери среди гражданских лиц были бы в интересах этой палестинской организации

2023-10-15T14:29

2023-10-15T14:29

2023-10-15T14:29

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великобритания

мид

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палестина

сектор газа

хамас

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявил 15 октября в интервью Sky News."Я заявил, что в интересах Израиля избежать потерь среди гражданских лиц и палестинцев, потому что ХАМАС, очевидно, хочет превратить это в более масштабную арабо-израильскую войну или фактически в войну между мусульманским и остальным миром, и никто из нас, включая Израиль, не хочет, чтобы это произошло, и вот почему мы настоятельно советуем это с позиции дружбы", - заявил Клеверли.Он также отметил, что Великобритании "чрезвычайно тяжело" достичь договоренности с Египтом об открытии пропускного пункта на границе между Египтом и сектором газа для эвакуации своих граждан. Клеверли отказался назвать точные сроки, в которые этот КПП мог бы открыться.Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин ранее заявил, что наземная операция секторе Газа приведет к "неприемлемым" потерям среди гражданского населения", и призвал к решению палестино-израильского конфликта путем переговоров.

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новости, великобритания, мид, израиль, палестина, сектор газа, хамас