Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа - 15.10.2023 Украина.ру
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Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа
Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа - 15.10.2023 Украина.ру
Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа
По словам главы МИД Великобритании, ХАМАС хочет более масштабного арабо-израильского конфликта и поэтому большие потери среди гражданских лиц были бы в интересах этой палестинской организации
2023-10-15T14:29
2023-10-15T14:29
новости
великобритания
мид
израиль
палестина
сектор газа
хамас
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявил 15 октября в интервью Sky News."Я заявил, что в интересах Израиля избежать потерь среди гражданских лиц и палестинцев, потому что ХАМАС, очевидно, хочет превратить это в более масштабную арабо-израильскую войну или фактически в войну между мусульманским и остальным миром, и никто из нас, включая Израиль, не хочет, чтобы это произошло, и вот почему мы настоятельно советуем это с позиции дружбы", - заявил Клеверли.Он также отметил, что Великобритании "чрезвычайно тяжело" достичь договоренности с Египтом об открытии пропускного пункта на границе между Египтом и сектором газа для эвакуации своих граждан. Клеверли отказался назвать точные сроки, в которые этот КПП мог бы открыться.Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин ранее заявил, что наземная операция секторе Газа приведет к "неприемлемым" потерям среди гражданского населения", и призвал к решению палестино-израильского конфликта путем переговоров.
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новости, великобритания, мид, израиль, палестина, сектор газа, хамас
Новости, Великобритания, МИД, Израиль, Палестина, сектор Газа, ХАМАС

Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа

14:29 15.10.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление С. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН
Выступление С. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН
© МИД РФ
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По словам главы МИД Великобритании, ХАМАС хочет более масштабного арабо-израильского конфликта и поэтому большие потери среди гражданских лиц были бы в интересах этой палестинской организации
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявил 15 октября в интервью Sky News.
"Я заявил, что в интересах Израиля избежать потерь среди гражданских лиц и палестинцев, потому что ХАМАС, очевидно, хочет превратить это в более масштабную арабо-израильскую войну или фактически в войну между мусульманским и остальным миром, и никто из нас, включая Израиль, не хочет, чтобы это произошло, и вот почему мы настоятельно советуем это с позиции дружбы", - заявил Клеверли.
Он также отметил, что Великобритании "чрезвычайно тяжело" достичь договоренности с Египтом об открытии пропускного пункта на границе между Египтом и сектором газа для эвакуации своих граждан. Клеверли отказался назвать точные сроки, в которые этот КПП мог бы открыться.
Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин ранее заявил, что наземная операция секторе Газа приведет к "неприемлемым" потерям среди гражданского населения", и призвал к решению палестино-израильского конфликта путем переговоров.
Нетаньяху
14 октября, 03:14
Действия Израиля в секторе Газа "только начинаются" - НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что последовавшие после атаки ХАМАС действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа являются "только началом". Об этом сообщает издание Times of Israel
 
НовостиВеликобританияМИДИзраильПалестинасектор ГазаХАМАС
 
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