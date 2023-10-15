https://ukraina.ru/20231015/1050193018.html
Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа
Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа - 15.10.2023 Украина.ру
Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа
По словам главы МИД Великобритании, ХАМАС хочет более масштабного арабо-израильского конфликта и поэтому большие потери среди гражданских лиц были бы в интересах этой палестинской организации
2023-10-15T14:29
2023-10-15T14:29
2023-10-15T14:29
новости
великобритания
мид
израиль
палестина
сектор газа
хамас
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявил 15 октября в интервью Sky News."Я заявил, что в интересах Израиля избежать потерь среди гражданских лиц и палестинцев, потому что ХАМАС, очевидно, хочет превратить это в более масштабную арабо-израильскую войну или фактически в войну между мусульманским и остальным миром, и никто из нас, включая Израиль, не хочет, чтобы это произошло, и вот почему мы настоятельно советуем это с позиции дружбы", - заявил Клеверли.Он также отметил, что Великобритании "чрезвычайно тяжело" достичь договоренности с Египтом об открытии пропускного пункта на границе между Египтом и сектором газа для эвакуации своих граждан. Клеверли отказался назвать точные сроки, в которые этот КПП мог бы открыться.Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин ранее заявил, что наземная операция секторе Газа приведет к "неприемлемым" потерям среди гражданского населения", и призвал к решению палестино-израильского конфликта путем переговоров.
https://ukraina.ru/20231014/1050173530.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, мид, израиль, палестина, сектор газа, хамас
Новости, Великобритания, МИД, Израиль, Палестина, сектор Газа, ХАМАС
Великобритания призвала Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа
По словам главы МИД Великобритании, ХАМАС хочет более масштабного арабо-израильского конфликта и поэтому большие потери среди гражданских лиц были бы в интересах этой палестинской организации
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Израиль проявить сдержанность в ходе операции в секторе Газа. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства заявил 15 октября в интервью Sky News.
"Я заявил, что в интересах Израиля избежать потерь среди гражданских лиц и палестинцев, потому что ХАМАС, очевидно, хочет превратить это в более масштабную арабо-израильскую войну или фактически в войну между мусульманским и остальным миром, и никто из нас, включая Израиль, не хочет, чтобы это произошло, и вот почему мы настоятельно советуем это с позиции дружбы", - заявил Клеверли.
Он также отметил, что Великобритании "чрезвычайно тяжело" достичь договоренности с Египтом об открытии пропускного пункта на границе между Египтом и сектором газа для эвакуации своих граждан. Клеверли отказался назвать точные сроки, в которые этот КПП мог бы открыться.
Как сообщало издание Украина.ру, президент России Владимир Путин ранее заявил, что наземная операция секторе Газа приведет к "неприемлемым" потерям среди гражданского населения", и призвал к решению палестино-израильского конфликта путем переговоров.