https://ukraina.ru/20231015/1050192490.html

Военный эксперт рассказал, где Россия устроит ВСУ "второй Артемовск", чтобы открыть путь на Одессу

Военный эксперт рассказал, где Россия устроит ВСУ "второй Артемовск", чтобы открыть путь на Одессу - 15.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, где Россия устроит ВСУ "второй Артемовск", чтобы открыть путь на Одессу

Военная теория гласит, что противника надо атаковать не на реке. Надо не препятствовать высадке, а показать, что ты слабый, заманить на свой берег и там размолотить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-10-15T17:00

2023-10-15T17:00

2023-10-15T17:00

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По его словам, недостатка в снарядах под Херсоном российская армия не испытывает и может попытаться устроить там ВСУ второй Артемовск, чтобы заманить их и размолотить, а потом открыть путь на Одессу.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231015/1050189303.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, артемовск, одесса, херсон, россия