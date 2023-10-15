Военный эксперт рассказал, где Россия устроит ВСУ "второй Артемовск", чтобы открыть путь на Одессу
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Военная теория гласит, что противника надо атаковать не на реке. Надо не препятствовать высадке, а показать, что ты слабый, заманить на свой берег и там размолотить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
"Я не знаю, какую стратегию мы избрали на Херсонском направлении. Для этого надо стоять над картой Генштаба. К тому же на войне бывает много случайностей и трений. Даже если спланировать операцию до мельчайших деталей и тихо подкрасться к врагу, но у тебя что-то заскрипит и весь твой план рухнет", - сказал собеседник издания.
По его словам, недостатка в снарядах под Херсоном российская армия не испытывает и может попытаться устроить там ВСУ второй Артемовск, чтобы заманить их и размолотить, а потом открыть путь на Одессу.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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