Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном море
13:44 15.10.2023 (обновлено: 13:49 15.10.2023)
© Пресс-служба Европейского командования ВС США / Перейти в фотобанкОпубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
© Пресс-служба Европейского командования ВС США
Для недопущения нарушения государственной границы в воздух поднялся истребитель Су-27
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk приблизился к границе России в Черном море. Об этом в Министерстве обороны сообщили 15 октября.
Вооруженные силы России подняли в воздух истребитель Су-27, отметили в ведомстве.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B "Global Howk" ВВС США", - сказали в Минобороны.
При приближении Су-27 иностранный беспилотник выполнил разворот от границы, после чего российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы допущено не было, отмечает ведомство.
8 октября, 05:10Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном мореВывод части российских судов из Севастополя был сделан для повышения сил Черноморского флота и связан с вопросами морской логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин