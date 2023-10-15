Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном море - 15.10.2023 Украина.ру
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Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном море
Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном море - 15.10.2023 Украина.ру
Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном море
Для недопущения нарушения государственной границы в воздух поднялся истребитель Су-27
2023-10-15T13:44
2023-10-15T13:49
новости
мо рф
су-27
черное море
беспилотник
сша
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk приблизился к границе России в Черном море. Об этом в Министерстве обороны сообщили 15 октября.Вооруженные силы России подняли в воздух истребитель Су-27, отметили в ведомстве."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B "Global Howk" ВВС США", - сказали в Минобороны.При приближении Су-27 иностранный беспилотник выполнил разворот от границы, после чего российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы допущено не было, отмечает ведомство.
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новости, мо рф, су-27, черное море, беспилотник, сша
Новости, МО РФ, су-27, Черное море, беспилотник, США

Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном море

13:44 15.10.2023 (обновлено: 13:49 15.10.2023)
 
© Пресс-служба Европейского командования ВС США / Перейти в фотобанкОпубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
Опубликовано предполагаемое видео ЧП с американским БПЛА над Черным морем
© Пресс-служба Европейского командования ВС США
Перейти в фотобанк
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Для недопущения нарушения государственной границы в воздух поднялся истребитель Су-27
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk приблизился к границе России в Черном море. Об этом в Министерстве обороны сообщили 15 октября.
Вооруженные силы России подняли в воздух истребитель Су-27, отметили в ведомстве.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B "Global Howk" ВВС США", - сказали в Минобороны.
При приближении Су-27 иностранный беспилотник выполнил разворот от границы, после чего российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы допущено не было, отмечает ведомство.
Принятие корабля Грайворон в состав Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Василий Дандыкин о том, как российские ВКС, "Буяны" и "Каракурты" готовятся бить врага в Чёрном мореВывод части российских судов из Севастополя был сделан для повышения сил Черноморского флота и связан с вопросами морской логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
НовостиМО РФсу-27Черное моребеспилотникСША
 
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