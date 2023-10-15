https://ukraina.ru/20231015/1050191943.html

Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном море

Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном море - 15.10.2023 Украина.ру

Минобороны: беспилотник США приблизился к границам России в Черном море

Для недопущения нарушения государственной границы в воздух поднялся истребитель Су-27

2023-10-15T13:44

2023-10-15T13:44

2023-10-15T13:49

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су-27

черное море

беспилотник

сша

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk приблизился к границе России в Черном море. Об этом в Министерстве обороны сообщили 15 октября.Вооруженные силы России подняли в воздух истребитель Су-27, отметили в ведомстве."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B "Global Howk" ВВС США", - сказали в Минобороны.При приближении Су-27 иностранный беспилотник выполнил разворот от границы, после чего российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы допущено не было, отмечает ведомство.

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новости, мо рф, су-27, черное море, беспилотник, сша