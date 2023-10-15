https://ukraina.ru/20231015/1050191787.html

"Чушь собачья" пахнет газом. Возможный теракт в Финском заливе как предупреждение Западу

"Чушь собачья" пахнет газом. Возможный теракт в Финском заливе как предупреждение Западу - 15.10.2023 Украина.ру

"Чушь собачья" пахнет газом. Возможный теракт в Финском заливе как предупреждение Западу

Когда 8 октября 2023 года стало известно, что был остановлен Balticconnector, все вдруг вспомнили, что полгода назад на крупных международных информационных площадках таинственным образом всплыл так называемый "российский список талиона".

2023-10-15T14:33

2023-10-15T14:33

2023-10-15T17:06

эксклюзив

зарубежье

россия

газопровод

северный поток-2

теракт

финляндия

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0f/1050192126_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6263aad261ace8277dbbaef461c31574.jpg

То есть перечень объектов, которые могут быть уничтожены Россией в ответ на подрыв "Северных потоков". Ведь, как утверждают словари, талион (от латинского слова talis — такой же) — это категория юриспруденции и морали, известная как равное возмездие. А также принцип назначения уголовного наказания за преступление, согласно которому наказание должно точно, буквально соответствовать вреду, причиненному вследствие совершения преступления. В простонародье называется "око за око, зуб за зуб".И вот подводный газопровод между Финляндией и Эстонией, проходящий по дну Балтийского моря (Финского залива), был приостановлен из-за утечки газа. И через два дня президент Финляндии Саули Ниинисте порадовав откровениями: заявил, что "скорее всего, повреждения газопровода и кабеля связи стали результатом внешнего воздействия".Любителей прямого и немедленного отмщения за причиненные страдания и неправомочные деяния не могли не порадовать это сообщение. Несмотря на то, что, как специалисты рассказывают, газопровод этот – ничего особенно в плане гигантомании последних лет не представляет. Состоит из 77-километрового двунаправленного морского трубопровода между городами Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии, 21-километрового наземного трубопровода в Финляндии и 55-километрового трубопровода в Эстонии. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года. С него горячие парни и девушки обеих стран и грелись все эти годы в ненастье и холода.Измерительные и компрессорные станции расположены в эстонских Инкоо и Керсалу. Морская часть эксплуатируется совместно операторами Elering и Baltic Connector, в то время как наземные участки трубопровода эксплуатируются отдельно каждой из сторон. В среднем в сутки объем поставок газа по трубопроводу может доходить до 7,2 млн куб. м. Плюнуть и растереть, если сравнивать с объемами, например, тех же перекачек по четырем веткам газопроводов "Северные потоки", 1 и 2 ("СП-1" и "СП-2").И эти газопроводы были упомянуты мною не зря. Потому как высказалась по этому поводу и Россия. Устами Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. "Я не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб. Но, безусловно, это достаточно тревожная новость, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, я имею в виду известные атаки против "Северных потоков", поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробную информацию", -- сказал он.Это была первая реакция России на подрыв. Как говорится, не тянет даже на ухмылку по принципу "за что боролись, на то и напоролись". Судите сами: в воскресенье, 8 октября, вечером упало давление в подводной трубе, и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники со свойственной им молниеносностью только во вторник, 10 октября, обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.Хотя, с другой стороны, если бы не мизерные масштабы объекта, то авария – один в один с подрывами "СП-1" и "СП-2". И последствия такие же, как в Германии. Balticconnector позволяет при необходимости присоединить Финляндию к европейской системе подачи газа, и тем самым избежать ее газовой изоляции. В самой Финляндии газопровод обеспечивал более трети потребителей, восстановить его смогут не ранее, чем через пять месяцев, на пороге зима, плюс к этому цены на газ в Европе сразу же подскочили на 10%. Теперь этого газа у финнов нет.Точно так же и в Эстонии. Просто тамошние парни – еще более молниеносные, чем финны, и пока не вкурили, что скоро будут замерзать.И вот первым в списке талиона среди прочего оказались подводные газопроводы из Норвегии в Великобританию, из Норвегии в Германию и между Финляндией и Эстонией и прочие ништяки, которые если взорвутся, то пользователям их мало не покажется. Нигде в "золотом миллиарде": ни в США, ни в Европе:Вот потому то наблюдательные и внимательные специалисты не зря вспомнили этот "список талиона". Ситуация в мире напоминает такую страшную зарубу, что уже никто никому ничего не может гарантировать, если на тропу войны и отмщения выйдут от безысходности одиночки-террористы. В поисках, как им кажется, симметричных ответов на оскорбления, унижения или теракты, за которым нет ответственности.Месть -- это уже не просто риторика, а серьезная угроза всему. И людям и объектам. Такое вот совпадение на славу: сразу после того, как на юге Европы у берегов Португалии закончились мониторинговые учения НАТО по предотвращению вероятного "удара возмездия", перестал функционировать газопровод на севере. А до этого ведь были взорваны СП-1" и "СП-2", которые перелопатили всю жизнь в Германии и в Европе. И на Западе всерьез задумались об уязвимости инфраструктурных объектов Европы.В первую очередь, уверены обозреватели, на "список талиона" следует обратить внимание в США. Это же из Америки пошли незримые и не доказанные пока сигналы -- отмашки из Госдепа рвать "потоки". И хотя официально пока обвинений никто не выносил -- главы европейских государств ждут приказа или разрешения. Но все прекрасно понимают, что хотя этот акт международного терроризма был выгоден только США за взрыв "потоков" придется расплачиваться Европе. А в Европе кто-то может ответить по-своему.В том числе, конечно, и для того, чтобы потом перевести стрелки на Россию. Но президент России Владимир Путин обвинения в подрыве Balticconnector, равно как и причастность России в "списку талиона" назвал коротко и емко – "чушь собачья". "Я даже не знал, что он существует, этот трубопровод. Насколько мне в "Газпроме" сказали, он не так защищен, как наши "потоки" (в смысле – "Северные"). Поэтому там могло что угодно (произойти. – Авт). Могла технологическая (ситуация. – Авт.) быть, могли задеть крюком или якорем, могло быть землетрясение. Я не знаю, пускай расследуют, нас же никуда не подпускают, ни к каким расследованиям", -- сказал глава России.А Потому Путин добавил и главное: "Президент Ниинисте - грамотный, умный человек. Он не может не понимать, что такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков", отвлечь внимание на это, вот и все".Но все равно есть такой момент: в Вашингтоне не должны спать спокойно и, в который раз теряя равновесие, смотреть на указанный список талиона. США и их союзникам по "золотому миллиарду" в нем есть из-за чего волноваться.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, зарубежье, россия, газопровод, северный поток-2, теракт, финляндия, эстония