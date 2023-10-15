https://ukraina.ru/20231015/1050188446.html
Безопасность не гарантирует: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из сектора Газа
Безопасность не гарантирует: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из сектора Газа - 15.10.2023 Украина.ру
Безопасность не гарантирует: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из сектора Газа
За два часа до эвакуации граждан Украины и других стран из Сектора Газа МИД Израиля отозвали разрешение. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
2023-10-15T10:05
2023-10-15T10:05
2023-10-15T10:05
новости
израиль
сектор газа
хамас
владимир путин
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Разрешение было получено в субботу, 14 октября. Иностранцы должны были пресечь границу Палестинской автономии с Египтом в пункте пропуска "Рафах". Это единственный пункт пересечения, через который гражданские лица могут выйти на территорию Египта.Посол Украины направил официальную ноту протеста властям Израиля.Израиль подвергся массированной атаке представителей палестинской организации ХАМАС и ракетному обстрелу 7 октября. В ответ власти страны объявили исламскому движению войну и приступили к подготовке наземной операции. ВВС Израиля наносят удары по целям в Газе. Кроме того, Израиль объявил о полной блокаде сектора, приостановив подачу воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу.Владимир Путин предупредил, что наземная операция в секторе Газа приведет к "неприемлемым" потерям среди гражданского населения", и призвал к решению палестино-израильского конфликта путем переговоров.
https://ukraina.ru/20231014/1050131684.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, израиль, сектор газа, хамас, владимир путин
Новости, Израиль, сектор Газа, ХАМАС, Владимир Путин
Безопасность не гарантирует: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из сектора Газа
За два часа до эвакуации граждан Украины и других стран из Сектора Газа МИД Израиля отозвали разрешение. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
Разрешение было получено в субботу, 14 октября. Иностранцы должны были пресечь границу Палестинской автономии с Египтом в пункте пропуска "Рафах". Это единственный пункт пересечения, через который гражданские лица могут выйти на территорию Египта.
"Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение", - сказал Лубинец.
Посол Украины направил официальную ноту протеста властям Израиля.
Израиль подвергся массированной атаке представителей палестинской организации ХАМАС и ракетному обстрелу 7 октября. В ответ власти страны объявили исламскому движению войну и приступили к подготовке наземной операции. ВВС Израиля наносят удары по целям в Газе.
Кроме того, Израиль объявил о полной блокаде сектора, приостановив подачу воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу.
Владимир Путин предупредил, что наземная операция в секторе Газа приведет к "неприемлемым" потерям среди гражданского населения", и призвал к решению палестино-израильского конфликта путем переговоров.