Безопасность не гарантирует: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из сектора Газа - 15.10.2023 Украина.ру
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Безопасность не гарантирует: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из сектора Газа
Безопасность не гарантирует: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из сектора Газа - 15.10.2023 Украина.ру
Безопасность не гарантирует: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из сектора Газа
За два часа до эвакуации граждан Украины и других стран из Сектора Газа МИД Израиля отозвали разрешение. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
2023-10-15T10:05
2023-10-15T10:05
новости
израиль
сектор газа
хамас
владимир путин
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Разрешение было получено в субботу, 14 октября. Иностранцы должны были пресечь границу Палестинской автономии с Египтом в пункте пропуска "Рафах". Это единственный пункт пересечения, через который гражданские лица могут выйти на территорию Египта.Посол Украины направил официальную ноту протеста властям Израиля.Израиль подвергся массированной атаке представителей палестинской организации ХАМАС и ракетному обстрелу 7 октября. В ответ власти страны объявили исламскому движению войну и приступили к подготовке наземной операции. ВВС Израиля наносят удары по целям в Газе. Кроме того, Израиль объявил о полной блокаде сектора, приостановив подачу воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу.Владимир Путин предупредил, что наземная операция в секторе Газа приведет к "неприемлемым" потерям среди гражданского населения", и призвал к решению палестино-израильского конфликта путем переговоров.
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новости, израиль, сектор газа, хамас, владимир путин
Новости, Израиль, сектор Газа, ХАМАС, Владимир Путин

Безопасность не гарантирует: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию украинцев из сектора Газа

10:05 15.10.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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За два часа до эвакуации граждан Украины и других стран из Сектора Газа МИД Израиля отозвали разрешение. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
Разрешение было получено в субботу, 14 октября. Иностранцы должны были пресечь границу Палестинской автономии с Египтом в пункте пропуска "Рафах". Это единственный пункт пересечения, через который гражданские лица могут выйти на территорию Египта.
"Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение", - сказал Лубинец.
Посол Украины направил официальную ноту протеста властям Израиля.
Израиль подвергся массированной атаке представителей палестинской организации ХАМАС и ракетному обстрелу 7 октября. В ответ власти страны объявили исламскому движению войну и приступили к подготовке наземной операции. ВВС Израиля наносят удары по целям в Газе.
Кроме того, Израиль объявил о полной блокаде сектора, приостановив подачу воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 11:51
ХАМАС и "Хезболла" против Армии обороны Израиля. Как Украина подготовила палестино-израильский конфликтРазворачивающееся на Ближнем Востоке новый военный конфликт опроверг многие еще недавно казавшиеся незыблемыми стереотипы. В том числе и о том, что израильская армия (ЦАХАЛ) является непобедимой и едва ли не самой эффективной армией в мире. А чем все это может закончиться?
Владимир Путин предупредил, что наземная операция в секторе Газа приведет к "неприемлемым" потерям среди гражданского населения", и призвал к решению палестино-израильского конфликта путем переговоров.
 
НовостиИзраильсектор ГазаХАМАСВладимир Путин
 
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