https://ukraina.ru/20231014/1050169028.html

Юрий Кнутов: Россия гибко расправляется с ВСУ в Авдеевке, чтобы к зиме 2024 года закончить СВО победой

Юрий Кнутов: Россия гибко расправляется с ВСУ в Авдеевке, чтобы к зиме 2024 года закончить СВО победой - 14.10.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия гибко расправляется с ВСУ в Авдеевке, чтобы к зиме 2024 года закончить СВО победой

Авдеевку мы все же будем освобождать, потому что обещали жителям Донецка прекратить обстрелы города. И сейчас мы пытаемся выполнить это обещание

2023-10-14T04:13

2023-10-14T04:13

2023-10-14T04:13

интервью

всу

россия

авдеевка

артемовск

купянск

сво

украина

валерий залужный

владимир зеленский

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Мы уже выбили ВСУ с двух линий обороны. Теперь мы попытаемся взять Авдеевку в полукольцо и огневой мешок, чтобы не дать противнику получать резервы. А потом будем заходить с флангов и освобождать населенный пункт, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руС Авдеевского направления поступают уже не столь воодушевляющие сообщения, как это было вначале российского наступления. Военкоры с мест пишут, что ВСУ удалось вернуть под свой контроль террикон на северо-западной окраине города и что выдавливать оттуда противника придется очень долго по образцу Артемовска.- Юрий Альбертович, даже если в Авдеевке мы ввяжемся в затяжные позиционные бои, насколько это будет для нас критично?- Возможно, что ВСУ действительно отбили эту господствующую высоту, учитывая, что противник перебросил туда большое количество резервов. Но через какое-то время мы можем повторить ту же операцию, которая привела к прорыву украинской обороны.Главное, что мы не атакуем Авдеевку в лоб, а обходим ее с флангов, как это было в случае с Артемовском. Сейчас у нас есть возможность подтянуть резервы, восстановить наше продвижение, и посмотреть, чего ждать дальше.Вообще под Авдеевкой мы применяем правильную тактику. Мы отработали по позициям противника артиллерией и ФАБ-1500, что позволило нам прорвать две линии обороны. И если мы не потеряем темп продвижения под Авдеевкой и продолжим наступление под Купянском, ВСУ будут вынуждены перебрасывать резервы из-под Артемовска. Им будет некуда деваться.Если Украина бросит на нас неподготовленные части, мы их просто перебьем. Ей нужно перебрасывать силы, которые могут воевать. У нас появится шанс нанести удар.Плюс, мы продолжаем стратегию гибкой обороны. Мы на некоторое время отходим, ждем, пока противник бросит вперед определенные силы, обрабатываем их артиллерией и авиацией, а потом снова двигаемся вперед. Поэтому не всегда наше отступление вынужденно. Иногда оно продумано.Мы же говорили, что Артемовск не имел принципиального военного значения. Но он приобрел важное моральное значение. Мы продолжим его защищать. Северный фланг мы держим хорошо. Наши десантники даже вперед продвинулись. А на южном фланге у нас есть определенная слабинка. ВСУ нас там потихонечку продавливают за счет мясных штурмов.Да, у Киева может появиться возможность обстрелять Артемовск с господствующих высот. Но в Артемовске ничего целого не осталось. Это город-призрак. Так что это не даст противнику колоссального преимущества.Таким образом, продвижение в Купянске и в Авдеевке позволит нам остановить Украину под Артемовском и вынудить ее перебросить на другие участке фронта боеспособные резервы.Кстати, вчера были сообщения, что на Купянском направлении в радиоперехватах с украинской стороны пропала польская речь, но появилась испанская. Это говорит о том, что поляки оттуда ушли из-за конфликта с Киевом, поэтому им приходится набирать людей прямо из колумбийских наркокартелей.Плюс, надо понимать, что иностранные наемники не сидят в окопах. Это операторы FPV-дронов и снайперы. Но теперь они уезжают из Украины из-за войны в Израиле. Тем более, что израильские спецназовцы там тоже есть. А это тоже повлияет на ситуацию на фронте.- Ожидаете ли вы нашу активизацию на Северском направлении, потому что этот украинский выступ нам все равно предстоит срезать?- Вообще, после Артемовска мы планировали брать Северск. Только то, что мы в Артемовске немного застряли, задержало нас там. Но сейчас ситуация на флангах под Артемовском может стать для нас благоприятной. Поэтому нам есть смысл двигаться в сторону Северска, чтобы хотя бы блокировать город с целью ухудшить положение украинских войск и в будущем вынудить их к отступлению. Я не знаю насчет штурма с зачисткой, но блокада вполне реальна.- А с Запорожского направления ВСУ будут оттягивать резервы?- Неделю назад поступала информация: якобы Залужный сообщил Зеленскому о приостановке "контрнаступа", а Зеленский с этим согласился. Якобы основной упор Киев будет делать на весеннее наступление, а пока будет продолжать попытки продвижения на отдельных направлениях. Но все эти действия противника будут носить беспокоящий характер, чтобы отвлекать наши силы и не давать проводить ротацию.Но, учитывая количественный состав украинской армии, ей бы не стоило этим заниматься, учитывая, что Россия не перевела экономику в мобилизационный режим и не ввела военное положение (это позволяет осуществить мобилизацию мужского населения). Мы могли бы увеличить армию в два-три раза по щелчку пальцев. Если мы это сделаем, Украине придется раздавать берданки бабушкам и дедушкам. Это будет позор.Мы пока еще ограничиваемся форматом СВО. Но у нас и так есть резервы численностью примерно в 350 тысяч человек. Они проходят соответствующую подготовку. И когда зимой настанут морозы, этим ребятам найдется место на фронте. А после поставки необходимой техники в их части, они будут реализовывать эти навыки на поле боя. Я не думаю, что картина будет складываться так хорошо, как на это рассчитывает Зеленский.В любом случае для нас важно сохранить мужчин, учитывая, что в России намечается сокращение населения. Поэтому мы пытаемся выманить противника и уничтожить его в искусственных котлах. И к концу 2024 года может сложиться ситуация, когда на Украине просто некому будет воевать.- А Авдеевка может стать местом, чтобы туда стянулись резервы ВСУ, и мы их там перебили?- Нет. Мы это продолжим делать в Артемовске.Авдеевку мы все же будем освобождать, потому что мы обещали жителям Донецка прекратить обстрелы города. И сейчас мы пытаемся выполнить это обещание.Мы уже выбили ВСУ с двух линий обороны. Теперь мы попытаемся взять Авдеевку в полукольцо и огневой мешок, чтобы не дать противнику получать резервы. А потом будем заходить с флангов и освобождать населенный пункт.Я бы хотел отметить еще одну интересную деталь. Украина сейчас теряет позиции на разных направлениях и будет вынуждена отводить войска. И с началом сезоном дождей они не смогут создать новые оборонительные позиции. Ты их выкопал – они осыпались. То есть к зиме противник не успеет создать линию обороны. У него будут бреши. А этими брешами мы воспользуемся.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20231013/1050157499.html

https://ukraina.ru/20231012/1050122681.html

купянск

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, авдеевка, артемовск, купянск, сво, украина, валерий залужный, владимир зеленский, северск