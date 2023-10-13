Путин высказался о нарушающих моральные нормы релокантах, не назвав Фридмана - 13.10.2023 Украина.ру
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Путин высказался о нарушающих моральные нормы релокантах, не назвав Фридмана
Путин высказался о нарушающих моральные нормы релокантах, не назвав Фридмана - 13.10.2023 Украина.ру
Путин высказался о нарушающих моральные нормы релокантах, не назвав Фридмана
Будущее каждого зависит от того, что он делает сегодня, в том числе и для своей страны. Об этом 13 октября на полях саммита лидеров СНГ заявил журналистам президент России Владимир Путин.
2023-10-13T17:28
2023-10-13T17:28
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россия
владимир путин
релоканты
антироссийские санкции
михаил фридман
бизнес
патриотизм
граждане
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"У нас свободная страна. И человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя. Здесь нет никаких ограничений, и здесь я не вижу ничего аморального, - сказал президент. - Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие в России законы, то естественно, что он должен за это отвечать – где бы он ни находился, здесь или за границей".Второй важный аспект, по мнению президента, при возвращении гражданина на Родину "зависит от того, как он себя вёл"."Одно дело - нарушать закон, а другое дело - нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если в сознании подавляющего большинства не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вёл себя по отношению к России аморально, то он, конечно, будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?", - сказал российский лидер.С началом СВО ряд российских деятелей эстрады, бизнеса и других сфер демонстративно покинули Россию, откликнувшись на соответствующие призывы западных лидеров. Многие из "релокантов" сейчас заявляют о желании вернуться в Россию, опасаясь при этом негативного отношения к себе.
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новости, россия, владимир путин, релоканты, антироссийские санкции, михаил фридман, бизнес, патриотизм, граждане, российское гражданство, двойное гражданство
Новости, Россия, Владимир Путин, релоканты, антироссийские санкции, Михаил Фридман, бизнес, патриотизм, граждане, российское гражданство, двойное гражданство

Путин высказался о нарушающих моральные нормы релокантах, не назвав Фридмана

17:28 13.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Будущее каждого зависит от того, что он делает сегодня, в том числе и для своей страны. Об этом 13 октября на полях саммита лидеров СНГ заявил журналистам президент России Владимир Путин.
"У нас свободная страна. И человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя. Здесь нет никаких ограничений, и здесь я не вижу ничего аморального, - сказал президент. - Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие в России законы, то естественно, что он должен за это отвечать – где бы он ни находился, здесь или за границей".
Второй важный аспект, по мнению президента, при возвращении гражданина на Родину "зависит от того, как он себя вёл".
"Одно дело - нарушать закон, а другое дело - нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если в сознании подавляющего большинства не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вёл себя по отношению к России аморально, то он, конечно, будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?", - сказал российский лидер.
С началом СВО ряд российских деятелей эстрады, бизнеса и других сфер демонстративно покинули Россию, откликнувшись на соответствующие призывы западных лидеров. Многие из "релокантов" сейчас заявляют о желании вернуться в Россию, опасаясь при этом негативного отношения к себе.
Визит вице-премьера РФ Д. Рогозина в Сирию - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
11 октября, 17:29
Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУСенатор направил свое обращение и в Генпрокуратуру и ФСБ России
 
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