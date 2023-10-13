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Путин высказался о нарушающих моральные нормы релокантах, не назвав Фридмана

Путин высказался о нарушающих моральные нормы релокантах, не назвав Фридмана - 13.10.2023 Украина.ру

Путин высказался о нарушающих моральные нормы релокантах, не назвав Фридмана

Будущее каждого зависит от того, что он делает сегодня, в том числе и для своей страны. Об этом 13 октября на полях саммита лидеров СНГ заявил журналистам президент России Владимир Путин.

2023-10-13T17:28

2023-10-13T17:28

2023-10-13T17:28

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"У нас свободная страна. И человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя. Здесь нет никаких ограничений, и здесь я не вижу ничего аморального, - сказал президент. - Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие в России законы, то естественно, что он должен за это отвечать – где бы он ни находился, здесь или за границей".Второй важный аспект, по мнению президента, при возвращении гражданина на Родину "зависит от того, как он себя вёл"."Одно дело - нарушать закон, а другое дело - нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если в сознании подавляющего большинства не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вёл себя по отношению к России аморально, то он, конечно, будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?", - сказал российский лидер.С началом СВО ряд российских деятелей эстрады, бизнеса и других сфер демонстративно покинули Россию, откликнувшись на соответствующие призывы западных лидеров. Многие из "релокантов" сейчас заявляют о желании вернуться в Россию, опасаясь при этом негативного отношения к себе.

https://ukraina.ru/20231011/1050101321.html

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новости, россия, владимир путин, релоканты, антироссийские санкции, михаил фридман, бизнес, патриотизм, граждане, российское гражданство, двойное гражданство