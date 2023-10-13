Путин: Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению Армении и Азербайджана - 13.10.2023 Украина.ру
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Путин: Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению Армении и Азербайджана
Путин: Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению Армении и Азербайджана - 13.10.2023 Украина.ру
Путин: Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению Армении и Азербайджана
Украина является членом СНГ. Об этом 13 октября на саммите лидеров СНГ заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-13T17:25
2023-10-13T18:05
владимир путин
россия
снг
армения
азербайджан
карабахский конфликт
карабах
нагорный карабах
российские миротворцы
переговоры
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"Все это время в трёхстороннем формате Россия, Азербайджан и Армения вели кропотливую работу, нацеленную на нормализацию отношений между двум столицами - Баку и Ереваном, а российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе, в рамках тех полномочий, которые у них были", - сказал российский лидер."На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте", - сообщил Путин.Он отметил, что Москва готова оказать Баку и Еревану всемерное содействие в оформлении такого договора. В частности, сказал президент России, в Москве возможно организовать переговоры для подготовки мирного соглашения для подписания лидерами. Причём переговоры, отметил Путин, возможны "в каком угодно формате, для начала – министров иностранных дел и экспертов Армении и Азербайджана".Накануне, 12 октября Владимир Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с обсуждением "в том числе и так называемых чувствительных вопросов", сообщила пресс-служба Кремля.Участие в саммите лидеров СНГ приняли президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии и председатель Совета глав государств – участников СНГ в 2023 году Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генсек СНГ Сергей Лебедев. На саммит не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
https://ukraina.ru/20231013/1050155741.html
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владимир путин, россия, снг, армения, азербайджан, карабахский конфликт, карабах, нагорный карабах, российские миротворцы, переговоры, переговорная площадка, москва, мид, дипломатия, дипломатические отношения, новости
Владимир Путин, Россия, СНГ, Армения, Азербайджан, Карабахский конфликт, Карабах, Нагорный Карабах, российские миротворцы, переговоры, переговорная площадка, Москва, МИД, дипломатия, дипломатические отношения, Новости

Путин: Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению Армении и Азербайджана

17:25 13.10.2023 (обновлено: 18:05 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Украина является членом СНГ. Об этом 13 октября на саммите лидеров СНГ заявил президент России Владимир Путин.
"Все это время в трёхстороннем формате Россия, Азербайджан и Армения вели кропотливую работу, нацеленную на нормализацию отношений между двум столицами - Баку и Ереваном, а российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе, в рамках тех полномочий, которые у них были", - сказал российский лидер.
"На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте", - сообщил Путин.
Он отметил, что Москва готова оказать Баку и Еревану всемерное содействие в оформлении такого договора. В частности, сказал президент России, в Москве возможно организовать переговоры для подготовки мирного соглашения для подписания лидерами. Причём переговоры, отметил Путин, возможны "в каком угодно формате, для начала – министров иностранных дел и экспертов Армении и Азербайджана".
Накануне, 12 октября Владимир Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с обсуждением "в том числе и так называемых чувствительных вопросов", сообщила пресс-служба Кремля.
Участие в саммите лидеров СНГ приняли президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии и председатель Совета глав государств – участников СНГ в 2023 году Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генсек СНГ Сергей Лебедев. На саммит не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13:17
Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире Узкая группа стран не хочет понять, что утрачивает статус гегемона. Об этом 13 октября заявил на саммите СНГ президент РФ Владимир Путин
 
Владимир ПутинРоссияСНГАрменияАзербайджанКарабахский конфликтКарабахНагорный Карабахроссийские миротворцыпереговорыпереговорная площадкаМоскваМИДдипломатиядипломатические отношенияНовости
 
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