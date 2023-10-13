https://ukraina.ru/20231013/1050166100.html

Путин: Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению Армении и Азербайджана

Путин: Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению Армении и Азербайджана - 13.10.2023 Украина.ру

Путин: Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению Армении и Азербайджана

Украина является членом СНГ. Об этом 13 октября на саммите лидеров СНГ заявил президент России Владимир Путин.

2023-10-13T17:25

2023-10-13T17:25

2023-10-13T18:05

владимир путин

россия

снг

армения

азербайджан

карабахский конфликт

карабах

нагорный карабах

российские миротворцы

переговоры

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"Все это время в трёхстороннем формате Россия, Азербайджан и Армения вели кропотливую работу, нацеленную на нормализацию отношений между двум столицами - Баку и Ереваном, а российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе, в рамках тех полномочий, которые у них были", - сказал российский лидер."На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте", - сообщил Путин.Он отметил, что Москва готова оказать Баку и Еревану всемерное содействие в оформлении такого договора. В частности, сказал президент России, в Москве возможно организовать переговоры для подготовки мирного соглашения для подписания лидерами. Причём переговоры, отметил Путин, возможны "в каком угодно формате, для начала – министров иностранных дел и экспертов Армении и Азербайджана".Накануне, 12 октября Владимир Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с обсуждением "в том числе и так называемых чувствительных вопросов", сообщила пресс-служба Кремля.Участие в саммите лидеров СНГ приняли президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии и председатель Совета глав государств – участников СНГ в 2023 году Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генсек СНГ Сергей Лебедев. На саммит не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

https://ukraina.ru/20231013/1050155741.html

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