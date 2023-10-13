https://ukraina.ru/20231013/1050155741.html
Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире
Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире - 13.10.2023 Украина.ру
Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире
Узкая группа стран не хочет понять, что утрачивает статус гегемона. Об этом 13 октября заявил на саммите СНГ президент РФ Владимир Путин
2023-10-13T13:17
2023-10-13T13:17
2023-10-13T13:17
владимир путин
американская гегемония
новости
страны
кризис
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"Очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона. И в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигает и застарелые, и новые очаги конфликтов", - сказал он.Президент добавил, что ситуацию на Украине долгие годы доводили до нынешней "острой, до горящей фазы".На этом же саммите в узком составе Путин подчеркнул, что международные отношения в мире переживают необратимые перемены: страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство.
https://ukraina.ru/20231013/1050149621.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, американская гегемония, новости, страны, кризис
Владимир Путин, американская гегемония, Новости, страны, кризис
Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире
Узкая группа стран не хочет понять, что утрачивает статус гегемона. Об этом 13 октября заявил на саммите СНГ президент РФ Владимир Путин
"Очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона. И в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигает и застарелые, и новые очаги конфликтов", - сказал он.
Президент добавил, что ситуацию на Украине долгие годы доводили до нынешней "острой, до горящей фазы".
"Я много раз уже говорил..., но тем не менее напомню, что украинский кризис начался с 2014 года", - отметил российский лидер.
На этом же саммите в узком составе Путин подчеркнул, что международные отношения в мире переживают необратимые перемены: страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство.