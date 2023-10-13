https://ukraina.ru/20231013/1050155741.html

Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире

Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире - 13.10.2023 Украина.ру

Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире

Узкая группа стран не хочет понять, что утрачивает статус гегемона. Об этом 13 октября заявил на саммите СНГ президент РФ Владимир Путин

2023-10-13T13:17

2023-10-13T13:17

2023-10-13T13:17

владимир путин

американская гегемония

новости

страны

кризис

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"Очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона. И в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигает и застарелые, и новые очаги конфликтов", - сказал он.Президент добавил, что ситуацию на Украине долгие годы доводили до нынешней "острой, до горящей фазы".На этом же саммите в узком составе Путин подчеркнул, что международные отношения в мире переживают необратимые перемены: страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство.

https://ukraina.ru/20231013/1050149621.html

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владимир путин, американская гегемония, новости, страны, кризис