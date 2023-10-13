Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире - 13.10.2023 Украина.ру
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Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире
Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире - 13.10.2023 Украина.ру
Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире
Узкая группа стран не хочет понять, что утрачивает статус гегемона. Об этом 13 октября заявил на саммите СНГ президент РФ Владимир Путин
2023-10-13T13:17
2023-10-13T13:17
владимир путин
американская гегемония
новости
страны
кризис
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"Очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона. И в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигает и застарелые, и новые очаги конфликтов", - сказал он.Президент добавил, что ситуацию на Украине долгие годы доводили до нынешней "острой, до горящей фазы".На этом же саммите в узком составе Путин подчеркнул, что международные отношения в мире переживают необратимые перемены: страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство.
https://ukraina.ru/20231013/1050149621.html
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владимир путин, американская гегемония, новости, страны, кризис
Владимир Путин, американская гегемония, Новости, страны, кризис

Путин назвал виновных в провоцировании кризисных ситуаций в мире

13:17 13.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Узкая группа стран не хочет понять, что утрачивает статус гегемона. Об этом 13 октября заявил на саммите СНГ президент РФ Владимир Путин
"Очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона. И в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигает и застарелые, и новые очаги конфликтов", - сказал он.
Президент добавил, что ситуацию на Украине долгие годы доводили до нынешней "острой, до горящей фазы".
"Я много раз уже говорил..., но тем не менее напомню, что украинский кризис начался с 2014 года", - отметил российский лидер.
На этом же саммите в узком составе Путин подчеркнул, что международные отношения в мире переживают необратимые перемены: страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство.
Официальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй
10:28
Путин высказался об отношениях России и ТаджикистанаОтношения России и Таджикистана развиваются по плану. Об этом заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном
 
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