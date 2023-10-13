Сухогруз с пшеницей с Украины столкнулся с судном из РФ в Мраморном море - 13.10.2023 Украина.ру
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Сухогруз с пшеницей с Украины столкнулся с судном из РФ в Мраморном море
Сухогруз с пшеницей с Украины столкнулся с судном из РФ в Мраморном море - 13.10.2023 Украина.ру
Сухогруз с пшеницей с Украины столкнулся с судном из РФ в Мраморном море
Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции
2023-10-13T12:21
2023-10-13T12:21
судно
сухогрузы
пшеница
новости
украина
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122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, нагруженный зерном, шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Судно столкнулось у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров. Судно перевозило зерно из порта Кавказ в израильский Ашдод.Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе - под флагом Панамы.Судна получили повреждения. На фотографиях с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.В начале месяца министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заверял, что Киев готовится загрузить зерном пять кораблей в своих портах на Черном море. До этого два судна с украинской сельхозпродукцией добрались до Турции, несмотря на выход России из продовольственной сделки.РФ 17 июля вышла из сделки, которая предусматривала безопасный вывоз из украинских портов зерна и другого продовольствия. Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что из Украины были вывезены 32,8 млн тонн зерна, однако на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, тогда как обеспеченные государства получили более 70%. По его словам, Россию вынудили выйти из зерновой сделки, поскольку западные страны не выполняли обязательства.Военно-морские Силы Украины в августе объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в украинские порты и из них. Украинская сторона предупредила, что на протяжении всех маршрутов сохраняется "угроза и минная опасность" со стороны РФ.
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судно, сухогрузы, пшеница, новости, украина
судно, сухогрузы, пшеница, Новости, Украина

Сухогруз с пшеницей с Украины столкнулся с судном из РФ в Мраморном море

12:21 13.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
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Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции
122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, нагруженный зерном, шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Судно столкнулось у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров. Судно перевозило зерно из порта Кавказ в израильский Ашдод.
Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе - под флагом Панамы.
Судна получили повреждения. На фотографиях с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.
В начале месяца министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заверял, что Киев готовится загрузить зерном пять кораблей в своих портах на Черном море. До этого два судна с украинской сельхозпродукцией добрались до Турции, несмотря на выход России из продовольственной сделки.
РФ 17 июля вышла из сделки, которая предусматривала безопасный вывоз из украинских портов зерна и другого продовольствия. Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что из Украины были вывезены 32,8 млн тонн зерна, однако на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, тогда как обеспеченные государства получили более 70%. По его словам, Россию вынудили выйти из зерновой сделки, поскольку западные страны не выполняли обязательства.
Военно-морские Силы Украины в августе объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в украинские порты и из них. Украинская сторона предупредила, что на протяжении всех маршрутов сохраняется "угроза и минная опасность" со стороны РФ.
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 11:44
Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИПервое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив. Об этом сообщает турецкий телеканал TV100 18 августа
 
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