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Сухогруз с пшеницей с Украины столкнулся с судном из РФ в Мраморном море

Сухогруз с пшеницей с Украины столкнулся с судном из РФ в Мраморном море - 13.10.2023 Украина.ру

Сухогруз с пшеницей с Украины столкнулся с судном из РФ в Мраморном море

Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции

2023-10-13T12:21

2023-10-13T12:21

2023-10-13T12:21

судно

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122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, нагруженный зерном, шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Судно столкнулось у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной в 169 метров. Судно перевозило зерно из порта Кавказ в израильский Ашдод.Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе - под флагом Панамы.Судна получили повреждения. На фотографиях с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.В начале месяца министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заверял, что Киев готовится загрузить зерном пять кораблей в своих портах на Черном море. До этого два судна с украинской сельхозпродукцией добрались до Турции, несмотря на выход России из продовольственной сделки.РФ 17 июля вышла из сделки, которая предусматривала безопасный вывоз из украинских портов зерна и другого продовольствия. Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что из Украины были вывезены 32,8 млн тонн зерна, однако на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%, тогда как обеспеченные государства получили более 70%. По его словам, Россию вынудили выйти из зерновой сделки, поскольку западные страны не выполняли обязательства.Военно-морские Силы Украины в августе объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в украинские порты и из них. Украинская сторона предупредила, что на протяжении всех маршрутов сохраняется "угроза и минная опасность" со стороны РФ.

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судно, сухогрузы, пшеница, новости, украина