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"Ростех" поставил "Земледелие" в войска
"Ростех" поставил "Земледелие" в войска - 13.10.2023 Украина.ру
"Ростех" поставил "Земледелие" в войска
Предприятия "Ростеха" досрочно поставили Вооружённым силам России очередную партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Об этом 13 октября сообщает пресс-служба "Ростеха"
2023-10-13T08:40
2023-10-13T08:40
2023-10-13T09:22
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Система "Земледелие" работает по принципу, напоминающему реактивные системы залпового огня, такие как "Град". Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления. Вести подготовку к залпу из "Земледелия", вводить данные полётного задания и параметров самоликвидации мин можно дистанционно.В состав комплекса входят боевая машина на шасси с колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, спецоперация и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что непреодолимым препятствием для противника способны стать грамотно поставленные минные заграждения. И "Земледелие" способно с высокой скоростью устанавливать такие "интеллектуальные минные поля" даже в труднодоступных районах."При этом способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий", - сказал Оздоев.Он также подчеркнул, что "Земледелие" повышает боевые возможности подразделений, "соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств".Ещё в августе издание The Wall Street Journal назвало систему дистанционного минирования "Земледелие" той самой "смертельной проблемой", тормозящей контрнаступление ВСУ.
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Новости, Россия, ВС РФ, Ростех, мины, СВО
"Ростех" поставил "Земледелие" в войска
08:40 13.10.2023 (обновлено: 09:22 13.10.2023)
Предприятия "Ростеха" досрочно поставили Вооружённым силам России очередную партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Об этом 13 октября сообщает пресс-служба "Ростеха"
Система "Земледелие" работает по принципу, напоминающему реактивные системы залпового огня, такие как "Град". Система позволяет регистрировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать данные вышестоящему звену управления. Вести подготовку к залпу из "Земледелия", вводить данные полётного задания и параметров самоликвидации мин можно дистанционно.
В состав комплекса входят боевая машина на шасси с колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.
По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, спецоперация и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что непреодолимым препятствием для противника способны стать грамотно поставленные минные заграждения. И "Земледелие" способно с высокой скоростью устанавливать такие "интеллектуальные минные поля" даже в труднодоступных районах.
"При этом способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий", - сказал Оздоев.
Он также подчеркнул, что "Земледелие" повышает боевые возможности подразделений, "соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств".
Ещё в августе издание The Wall Street Journal назвало систему дистанционного минирования "Земледелие" той самой "смертельной проблемой", тормозящей контрнаступление ВСУ.