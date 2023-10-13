Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол - 13.10.2023 Украина.ру
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Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол
Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол - 13.10.2023 Украина.ру
Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол
Президент США Джо Байден располагает достоверной информацией о масштабах коррупции на Украине, но скрывает эти данные. Об этом сенатор-республиканец Рэнд Пол 12 октября заявил в интервью каналу Fox News
2023-10-13T06:00
2023-10-13T06:01
новости
сша
конгресс сша
украина
коррупция
военная помощь
джо байден
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"Мы знаем, что у администрации Байдена имеются секретные доклады касательно растрат и коррупции там [на Украине], но никакого обнародования до сих пор не происходило… Украина исторически входит в список самых коррумпированных стран", - заявил сенатор.По его мнению, Соединённым Штатам необходимо использовать опыт Афганистана и назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи. Именно это позволило обнаружить в Афганистане растрату десятков миллиардов долларов.Рэнд Пол входит в число законодателей, последовательно выступающих против финансовой помощи Украине со стороны США. Он считает, что действующая администрация игнорирует интересы простых американцев, обслуживая коррумпированный украинский олигархат.
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новости, сша, конгресс сша, украина, коррупция, военная помощь, джо байден
Новости, США, Конгресс США, Украина, коррупция, военная помощь, Джо Байден

Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол

06:00 13.10.2023 (обновлено: 06:01 13.10.2023)
 
© CC0, Pixabayкоррупция взятка доллары деньги конверт
коррупция взятка доллары деньги конверт
© CC0, Pixabay
Читать в
Президент США Джо Байден располагает достоверной информацией о масштабах коррупции на Украине, но скрывает эти данные. Об этом сенатор-республиканец Рэнд Пол 12 октября заявил в интервью каналу Fox News
"Мы знаем, что у администрации Байдена имеются секретные доклады касательно растрат и коррупции там [на Украине], но никакого обнародования до сих пор не происходило… Украина исторически входит в список самых коррумпированных стран", - заявил сенатор.
По его мнению, Соединённым Штатам необходимо использовать опыт Афганистана и назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи. Именно это позволило обнаружить в Афганистане растрату десятков миллиардов долларов.
Рэнд Пол входит в число законодателей, последовательно выступающих против финансовой помощи Украине со стороны США. Он считает, что действующая администрация игнорирует интересы простых американцев, обслуживая коррумпированный украинский олигархат.
Джон Кёрби Кирби Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 15:18
"Подходим к концу верёвки". США меняют подход к УкраинеКак и следовало ожидать, обострение на Ближнем Востоке и, главное, вероятная сухопутная операция ЦАХАЛ в секторе Газа повлияла на позицию Вашингтона относительно украинского конфликта
 
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