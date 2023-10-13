https://ukraina.ru/20231013/1050144802.html
Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол
Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол - 13.10.2023 Украина.ру
Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол
Президент США Джо Байден располагает достоверной информацией о масштабах коррупции на Украине, но скрывает эти данные. Об этом сенатор-республиканец Рэнд Пол 12 октября заявил в интервью каналу Fox News
2023-10-13T06:00
2023-10-13T06:00
2023-10-13T06:01
новости
сша
конгресс сша
украина
коррупция
военная помощь
джо байден
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"Мы знаем, что у администрации Байдена имеются секретные доклады касательно растрат и коррупции там [на Украине], но никакого обнародования до сих пор не происходило… Украина исторически входит в список самых коррумпированных стран", - заявил сенатор.По его мнению, Соединённым Штатам необходимо использовать опыт Афганистана и назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи. Именно это позволило обнаружить в Афганистане растрату десятков миллиардов долларов.Рэнд Пол входит в число законодателей, последовательно выступающих против финансовой помощи Украине со стороны США. Он считает, что действующая администрация игнорирует интересы простых американцев, обслуживая коррумпированный украинский олигархат.
https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, конгресс сша, украина, коррупция, военная помощь, джо байден
Новости, США, Конгресс США, Украина, коррупция, военная помощь, Джо Байден
Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол
06:00 13.10.2023 (обновлено: 06:01 13.10.2023)
Президент США Джо Байден располагает достоверной информацией о масштабах коррупции на Украине, но скрывает эти данные. Об этом сенатор-республиканец Рэнд Пол 12 октября заявил в интервью каналу Fox News
"Мы знаем, что у администрации Байдена имеются секретные доклады касательно растрат и коррупции там [на Украине], но никакого обнародования до сих пор не происходило… Украина исторически входит в список самых коррумпированных стран", - заявил сенатор.
По его мнению, Соединённым Штатам необходимо использовать опыт Афганистана и назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи. Именно это позволило обнаружить в Афганистане растрату десятков миллиардов долларов.
Рэнд Пол входит в число законодателей, последовательно выступающих против финансовой помощи Украине со стороны США. Он считает, что действующая администрация игнорирует интересы простых американцев, обслуживая коррумпированный украинский олигархат.