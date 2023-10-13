https://ukraina.ru/20231013/1050144802.html

Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол

Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол - 13.10.2023 Украина.ру

Байден скрывает масштабы коррупции на Украине – сенатор Рэнд Пол

Президент США Джо Байден располагает достоверной информацией о масштабах коррупции на Украине, но скрывает эти данные. Об этом сенатор-республиканец Рэнд Пол 12 октября заявил в интервью каналу Fox News

2023-10-13T06:00

2023-10-13T06:00

2023-10-13T06:01

новости

сша

конгресс сша

украина

коррупция

военная помощь

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102580/60/1025806033_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_9c6d9ba04e4571c65289ea4159d0ef46.jpg

"Мы знаем, что у администрации Байдена имеются секретные доклады касательно растрат и коррупции там [на Украине], но никакого обнародования до сих пор не происходило… Украина исторически входит в список самых коррумпированных стран", - заявил сенатор.По его мнению, Соединённым Штатам необходимо использовать опыт Афганистана и назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи. Именно это позволило обнаружить в Афганистане растрату десятков миллиардов долларов.Рэнд Пол входит в число законодателей, последовательно выступающих против финансовой помощи Украине со стороны США. Он считает, что действующая администрация игнорирует интересы простых американцев, обслуживая коррумпированный украинский олигархат.

https://ukraina.ru/20231012/1050120267.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, конгресс сша, украина, коррупция, военная помощь, джо байден