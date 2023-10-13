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"Мёд минных полей": МИД Украины нашёл способ использования пчёл

"Мёд минных полей": МИД Украины нашёл способ использования пчёл - 13.10.2023 Украина.ру

"Мёд минных полей": МИД Украины нашёл способ использования пчёл

Министерство иностранных дел Украины объявило о запуске проекта "Мёд минных полей", который должен помочь собрать средства на разминирование сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

2023-10-13T04:05

2023-10-13T04:05

2023-10-13T04:06

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В настоящее время Украина является одной из самых заминированных стран мира. По утверждению украинских чиновников, площадь заминированных полей достигает восьми миллионов гектаров, большая часть которых расположена на так называемых "оккупированных территориях".В ситуации, когда огромные площади сельскохозяйственных угодий оказались непригодны для ведения какой-либо хозяйственной деятельности, а их разминирование потребует огромных усилий, украинские дипломаты придумали проект "Мёд минных полей". По их мнению, он поможет привлечь внимание мирового сообщества к этой проблеме и собрать необходимые для разминирования средства.Предлагается вблизи заминированных территорий размещать пасеки, а сами минные поля бесконтактным способом засевать специальной смесью медоносных трав с беспилотников.Киевские дипломаты будут брать мёд, полученный с этих минных полей, с собой на встречи и в международные визиты, "дарить его дипломатам и публичным лицам во всём мире". Таким образом, этот мёд "станет мощным средством коммуникации о проблеме заминированных земель", поможет вовлечь в разминирование "ещё больше международных партнёров и доноров".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, мины, пчелы, мид украины