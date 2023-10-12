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Армия России проредила "полк" белорусских националистов на Украине

Армия России проредила "полк" белорусских националистов на Украине - 13.10.2023 Украина.ру

Армия России проредила "полк" белорусских националистов на Украине

Сформированный белорусскими националистами на Украине "полк имени Калиновского"* в составе ВСУ понёс очередные потери – двое убитых и один тяжело раненый. Об этом 12 октября сообщило государственное телевидение Польши.

2023-10-12T23:59

2023-10-12T23:59

2023-10-13T00:08

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Обстоятельства гибели белорусских националистов не уточняются. По информации польских пропагандистов, двое "бойцов батальона "Волат"* полка имени Кастуся Калиновского" погибли в ночь с 6 на 7 октября, а за третий боец ранен и сейчас "медики борются за его жизнь". Где происходит борьба за жизнь "калиновца" - тоже не уточняется.Фамилии всех троих скрыты "в целях безопасности родственников". При этом отмечено, что на связи с их родственниками находятся некие "уполномоченные лица".Так называемый "полк имени Кастуся Калиновского" был создан в начале 2022 года на основе военизированных подразделений белорусских националистов, проходивших боевую подготовку на Украине с 2014 года и принимавших участие в карательных операциях против гражданских лиц в подконтрольных Киеву областях Донбасса. С начала СВО "калиновцев", которые никогда не достигали численности батальона, курирует ГУР Минобороны Украины.По неофициальной информации, трупы "калиновцев" переправляются в Польшу. Оставшиеся в живых публично декларируют намерения вернуться в Белоруссию, чтобы с оружием в руках свергнуть Александра Лукашенко.Фейковый "полк" носит имя польского шляхтича Викентия Константина Калиновского – одного из участников польского мятежа 1863 года. Целью восстания было восстановление Речи Посполитой как польского национального государства в границах 1772 года – т.е. с территориями в том числе нынешних Белоруссии и Украины в своём составе. Калиновский сочинял листовки с подстрекательством к терроризму. Руководимые им боевики отметились жестокими убийствами православного духовенства и отставных солдат, а также белорусских крестьян, массово выступивших против мятежников на стороне виленского генерал-губернатора Михаила Муравьёва.В советской историографии фигура Калиновского была мифологизирована и представлена борцом за интересы белорусских крестьян. Он также получил придуманное уменьшительно-ласкательное имя "Кастусь", с которым стал персонажем не только художественных произведений, но даже школьных учебников. В ноябре 2014 года вице-премьер правительства Белоруссии Игорь Петришенко возглавил официальную делегацию на торжественной церемонии перезахоронения праха польских мятежников в Вильнюсе и в торжественной речи заявил, что "Кастусь Калиновский" сыграл позитивную роль в белорусской истории.*организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20231005/1049932669.html

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