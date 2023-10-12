Армия России проредила "полк" белорусских националистов на Украине - 13.10.2023 Украина.ру
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Армия России проредила "полк" белорусских националистов на Украине
Армия России проредила "полк" белорусских националистов на Украине - 13.10.2023 Украина.ру
Армия России проредила "полк" белорусских националистов на Украине
Сформированный белорусскими националистами на Украине "полк имени Калиновского"* в составе ВСУ понёс очередные потери – двое убитых и один тяжело раненый. Об этом 12 октября сообщило государственное телевидение Польши.
2023-10-12T23:59
2023-10-13T00:08
новости
белоруссия
белорусские националисты
белорусская оппозиция
всу
потери всу
гур моу
наёмники
калиновский
польское восстание
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Обстоятельства гибели белорусских националистов не уточняются. По информации польских пропагандистов, двое "бойцов батальона "Волат"* полка имени Кастуся Калиновского" погибли в ночь с 6 на 7 октября, а за третий боец ранен и сейчас "медики борются за его жизнь". Где происходит борьба за жизнь "калиновца" - тоже не уточняется.Фамилии всех троих скрыты "в целях безопасности родственников". При этом отмечено, что на связи с их родственниками находятся некие "уполномоченные лица".Так называемый "полк имени Кастуся Калиновского" был создан в начале 2022 года на основе военизированных подразделений белорусских националистов, проходивших боевую подготовку на Украине с 2014 года и принимавших участие в карательных операциях против гражданских лиц в подконтрольных Киеву областях Донбасса. С начала СВО "калиновцев", которые никогда не достигали численности батальона, курирует ГУР Минобороны Украины.По неофициальной информации, трупы "калиновцев" переправляются в Польшу. Оставшиеся в живых публично декларируют намерения вернуться в Белоруссию, чтобы с оружием в руках свергнуть Александра Лукашенко.Фейковый "полк" носит имя польского шляхтича Викентия Константина Калиновского – одного из участников польского мятежа 1863 года. Целью восстания было восстановление Речи Посполитой как польского национального государства в границах 1772 года – т.е. с территориями в том числе нынешних Белоруссии и Украины в своём составе. Калиновский сочинял листовки с подстрекательством к терроризму. Руководимые им боевики отметились жестокими убийствами православного духовенства и отставных солдат, а также белорусских крестьян, массово выступивших против мятежников на стороне виленского генерал-губернатора Михаила Муравьёва.В советской историографии фигура Калиновского была мифологизирована и представлена борцом за интересы белорусских крестьян. Он также получил придуманное уменьшительно-ласкательное имя "Кастусь", с которым стал персонажем не только художественных произведений, но даже школьных учебников. В ноябре 2014 года вице-премьер правительства Белоруссии Игорь Петришенко возглавил официальную делегацию на торжественной церемонии перезахоронения праха польских мятежников в Вильнюсе и в торжественной речи заявил, что "Кастусь Калиновский" сыграл позитивную роль в белорусской истории.*организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.
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новости, белоруссия, белорусские националисты, белорусская оппозиция, всу, потери всу, гур моу, наёмники, калиновский, польское восстание, муравьёв михаил николаевич, террористы, терроризм, неонацисты, украина, лукашенко
Новости, Белоруссия, белорусские националисты, белорусская оппозиция, ВСУ, потери ВСУ, ГУР МОУ, наёмники, Калиновский, польское восстание, Муравьёв Михаил Николаевич, террористы, терроризм, неонацисты, Украина, Лукашенко

Армия России проредила "полк" белорусских националистов на Украине

23:59 12.10.2023 (обновлено: 00:08 13.10.2023)
 
© Twitter / Luffi2539белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского
белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Twitter / Luffi2539
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Сформированный белорусскими националистами на Украине "полк имени Калиновского"* в составе ВСУ понёс очередные потери – двое убитых и один тяжело раненый. Об этом 12 октября сообщило государственное телевидение Польши.
Обстоятельства гибели белорусских националистов не уточняются. По информации польских пропагандистов, двое "бойцов батальона "Волат"* полка имени Кастуся Калиновского" погибли в ночь с 6 на 7 октября, а за третий боец ранен и сейчас "медики борются за его жизнь". Где происходит борьба за жизнь "калиновца" - тоже не уточняется.
Фамилии всех троих скрыты "в целях безопасности родственников". При этом отмечено, что на связи с их родственниками находятся некие "уполномоченные лица".
Так называемый "полк имени Кастуся Калиновского" был создан в начале 2022 года на основе военизированных подразделений белорусских националистов, проходивших боевую подготовку на Украине с 2014 года и принимавших участие в карательных операциях против гражданских лиц в подконтрольных Киеву областях Донбасса. С начала СВО "калиновцев", которые никогда не достигали численности батальона, курирует ГУР Минобороны Украины.
По неофициальной информации, трупы "калиновцев" переправляются в Польшу. Оставшиеся в живых публично декларируют намерения вернуться в Белоруссию, чтобы с оружием в руках свергнуть Александра Лукашенко.
Фейковый "полк" носит имя польского шляхтича Викентия Константина Калиновского – одного из участников польского мятежа 1863 года. Целью восстания было восстановление Речи Посполитой как польского национального государства в границах 1772 года – т.е. с территориями в том числе нынешних Белоруссии и Украины в своём составе. Калиновский сочинял листовки с подстрекательством к терроризму. Руководимые им боевики отметились жестокими убийствами православного духовенства и отставных солдат, а также белорусских крестьян, массово выступивших против мятежников на стороне виленского генерал-губернатора Михаила Муравьёва.
В советской историографии фигура Калиновского была мифологизирована и представлена борцом за интересы белорусских крестьян. Он также получил придуманное уменьшительно-ласкательное имя "Кастусь", с которым стал персонажем не только художественных произведений, но даже школьных учебников. В ноябре 2014 года вице-премьер правительства Белоруссии Игорь Петришенко возглавил официальную делегацию на торжественной церемонии перезахоронения праха польских мятежников в Вильнюсе и в торжественной речи заявил, что "Кастусь Калиновский" сыграл позитивную роль в белорусской истории.
белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 14:59
Неонацисты из "полка Калиновского"* признались в полном разгроме Неонацист Денис Урбанович сказал, что боевиков в составе вооруженного формирования осталось столько, сколько нужно для выполнения двух боевых заданий
*организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.
 
НовостиБелоруссиябелорусские националистыбелорусская оппозицияВСУпотери ВСУГУР МОУнаёмникиКалиновскийпольское восстаниеМуравьёв Михаил НиколаевичтеррористытерроризмнеонацистыУкраинаЛукашенко
 
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