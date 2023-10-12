https://ukraina.ru/20231012/1050141623.html
Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями - 12.10.2023 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Об этом ночью, 12 октября, сообщили в министерстве обороны России
2023-10-12T23:52
2023-10-12T23:52
2023-10-12T23:52
новости
обстрелы
бпла
белгородская область
брянская область
всу
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По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский беспилотник уничтожен в Яковлевском городском округе на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Жертв нет и в Брянской области. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, написал губернатор края Александр Богомаз. Напомним, накануне в результате падения обломков украинского БПЛА в Белгородской области погибли два человека, в том числе ребёнок. Ранения получили ещё два мирных жителя, их состояние оценивается как тяжёлое.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, бпла, белгородская область, брянская область, всу
Новости, обстрелы, БПЛА, Белгородская область, Брянская область, ВСУ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Об этом ночью, 12 октября, сообщили в министерстве обороны России
"Около 22.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей", – говорится в тексте.
По данным
губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский беспилотник уничтожен в Яковлевском городском округе на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Жертв нет и в Брянской области. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, написал
губернатор края Александр Богомаз.
Напомним, накануне в результате падения обломков украинского БПЛА в Белгородской области погибли два человека, в том числе ребёнок. Ранения получили ещё два мирных жителя, их состояние оценивается как тяжёлое.