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Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями - 12.10.2023 Украина.ру

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Об этом ночью, 12 октября, сообщили в министерстве обороны России

2023-10-12T23:52

2023-10-12T23:52

2023-10-12T23:52

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По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский беспилотник уничтожен в Яковлевском городском округе на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Жертв нет и в Брянской области. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, написал губернатор края Александр Богомаз. Напомним, накануне в результате падения обломков украинского БПЛА в Белгородской области погибли два человека, в том числе ребёнок. Ранения получили ещё два мирных жителя, их состояние оценивается как тяжёлое.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, обстрелы, бпла, белгородская область, брянская область, всу