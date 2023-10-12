Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями - 12.10.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями - 12.10.2023 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Об этом ночью, 12 октября, сообщили в министерстве обороны России
2023-10-12T23:52
2023-10-12T23:52
новости
обстрелы
бпла
белгородская область
брянская область
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По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский беспилотник уничтожен в Яковлевском городском округе на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Жертв нет и в Брянской области. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, написал губернатор края Александр Богомаз. Напомним, накануне в результате падения обломков украинского БПЛА в Белгородской области погибли два человека, в том числе ребёнок. Ранения получили ещё два мирных жителя, их состояние оценивается как тяжёлое.
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новости, обстрелы, бпла, белгородская область, брянская область, всу
Новости, обстрелы, БПЛА, Белгородская область, Брянская область, ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской и Брянской областями

23:52 12.10.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями. Об этом ночью, 12 октября, сообщили в министерстве обороны России
"Около 22.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей", – говорится в тексте.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский беспилотник уничтожен в Яковлевском городском округе на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Жертв нет и в Брянской области. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, написал губернатор края Александр Богомаз.
Напомним, накануне в результате падения обломков украинского БПЛА в Белгородской области погибли два человека, в том числе ребёнок. Ранения получили ещё два мирных жителя, их состояние оценивается как тяжёлое.
 
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