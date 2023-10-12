МВД России разыскивает миллиардера Шифрина - 12.10.2023 Украина.ру
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МВД России разыскивает миллиардера Шифрина
МВД России разыскивает миллиардера Шифрина - 12.10.2023 Украина.ру
МВД России разыскивает миллиардера Шифрина
Российский бизнесмен украинского происхождения и вице-президент "Всемирного еврейского конгресса" Эдуард Шифрин объявлен в розыск. Об этом говорится в базе... Украина.ру, 12.10.2023
2023-10-12T20:42
2023-10-12T20:42
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Российский бизнесмен украинского происхождения и вице-президент "Всемирного еврейского конгресса" Эдуард Шифрин объявлен в розыск. Об этом говорится в базе дынных "Внимание, розыск!" МВД России.МВД разыскивает миллиардера "по статье УК" без конкретизации. Известно, что у Шифрина несколько гражданств – включая российское и израильское, а также британское подданство.По версии журнала Forbes, Эдуард Шифрин ещё в 2010 году был среди богатейших людей мира с состоянием в $1,3 млрд. Сфера интересов предпринимателя была широка – от металлургии до сельского хозяйства.По неофициальной информации, Шифрин подал документы с отказом от российского гражданства в начале СВО. Не исключено, что сейчас миллиардер может находиться в Израиле.
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452
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новости, россияне, россия, мвд, уголовный розыск, криминал, израиль
Новости, россияне, Россия, МВД, уголовный розыск, криминал, Израиль

МВД России разыскивает миллиардера Шифрина

20:42 12.10.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМВД РФ
МВД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российский бизнесмен украинского происхождения и вице-президент "Всемирного еврейского конгресса" Эдуард Шифрин объявлен в розыск. Об этом говорится в базе дынных "Внимание, розыск!" МВД России.
МВД разыскивает миллиардера "по статье УК" без конкретизации. Известно, что у Шифрина несколько гражданств – включая российское и израильское, а также британское подданство.
По версии журнала Forbes, Эдуард Шифрин ещё в 2010 году был среди богатейших людей мира с состоянием в $1,3 млрд. Сфера интересов предпринимателя была широка – от металлургии до сельского хозяйства.
По неофициальной информации, Шифрин подал документы с отказом от российского гражданства в начале СВО. Не исключено, что сейчас миллиардер может находиться в Израиле.
10 октября, 17:35
Зеленский обвинил Россию в поддержке ХАМАС, ссылаясь на соцсетиВладимир Зеленской посчитал очень простым вопрос о том, кто стоит за действиями ХАМАС в Израиле. Ответ на него он дал 10 октября в ходе пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом
 
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