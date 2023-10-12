https://ukraina.ru/20231012/1050138646.html
МВД России разыскивает миллиардера Шифрина
МВД России разыскивает миллиардера Шифрина - 12.10.2023 Украина.ру
МВД России разыскивает миллиардера Шифрина
Российский бизнесмен украинского происхождения и вице-президент "Всемирного еврейского конгресса" Эдуард Шифрин объявлен в розыск. Об этом говорится в базе... Украина.ру, 12.10.2023
2023-10-12T20:42
2023-10-12T20:42
2023-10-12T20:42
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Российский бизнесмен украинского происхождения и вице-президент "Всемирного еврейского конгресса" Эдуард Шифрин объявлен в розыск. Об этом говорится в базе дынных "Внимание, розыск!" МВД России.МВД разыскивает миллиардера "по статье УК" без конкретизации. Известно, что у Шифрина несколько гражданств – включая российское и израильское, а также британское подданство.По версии журнала Forbes, Эдуард Шифрин ещё в 2010 году был среди богатейших людей мира с состоянием в $1,3 млрд. Сфера интересов предпринимателя была широка – от металлургии до сельского хозяйства.По неофициальной информации, Шифрин подал документы с отказом от российского гражданства в начале СВО. Не исключено, что сейчас миллиардер может находиться в Израиле.
https://ukraina.ru/20231010/1050065888.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россияне, россия, мвд, уголовный розыск, криминал, израиль
Новости, россияне, Россия, МВД, уголовный розыск, криминал, Израиль