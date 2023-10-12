https://ukraina.ru/20231012/1050138297.html
"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту
"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту - 12.10.2023 Украина.ру
"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту
Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии. Видеозапись его рассказа о службе и обстоятельствах пленения опубликовало 12 октября Минобороны России.
2023-10-12T20:10
2023-10-12T20:10
2023-10-12T20:10
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Владислав Стельничук проходил службу ВСУ по контракту в составе расчёта БМ-21 "Град". По его словам, в ходе СВО его РСЗО выпускала 40 боеприпасов, однако вскоре с ними возникли проблемы."Потом по 10, по 5 снарядов. Подвозили всё меньше и меньше", - рассказал украинский военнопленный.Из-за дефицита боеприпасов подразделение, в котором служил Стельничук, было расформировано и он оказался в пехоте на передовой. В первом же прямом боестолкновении его сослуживцы отступили, и сам боец получил ранение при попытке бегства. Не найдя сослуживцев на прежних позициях, он сдался прибывшим российским солдатам, которые оказали ему первую медицинскую помощь и вынесли на носилках с передовой."Меня бы всё равно мобилизовали. Не хочешь – в тюрьму", - собщил военнопленный.Он также поведал про своё денежное довольствие и другие условия службы. По словам Стельничука, с ним при сдаче в плен обращались гуманно.
https://ukraina.ru/20231012/1050118266.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, сво, донбасс, снаряды, рсзо, плен, контрнаступление, украина
Новости, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Донбасс, снаряды, РСЗО, плен, контрнаступление, Украина
"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту
Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии. Видеозапись его рассказа о службе и обстоятельствах пленения опубликовало 12 октября Минобороны России.
Владислав Стельничук проходил службу ВСУ по контракту в составе расчёта БМ-21 "Град". По его словам, в ходе СВО его РСЗО выпускала 40 боеприпасов, однако вскоре с ними возникли проблемы.
"Потом по 10, по 5 снарядов. Подвозили всё меньше и меньше", - рассказал
украинский военнопленный.
Из-за дефицита боеприпасов подразделение, в котором служил Стельничук, было расформировано и он оказался в пехоте на передовой. В первом же прямом боестолкновении его сослуживцы отступили, и сам боец получил ранение при попытке бегства. Не найдя сослуживцев на прежних позициях, он сдался прибывшим российским солдатам, которые оказали ему первую медицинскую помощь и вынесли на носилках с передовой.
"Меня бы всё равно мобилизовали. Не хочешь – в тюрьму", - собщил военнопленный.
Он также поведал про своё денежное довольствие и другие условия службы. По словам Стельничука, с ним при сдаче в плен обращались гуманно.