https://ukraina.ru/20231012/1050138297.html

"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту

"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту - 12.10.2023 Украина.ру

"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту

Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии. Видеозапись его рассказа о службе и обстоятельствах пленения опубликовало 12 октября Минобороны России.

2023-10-12T20:10

2023-10-12T20:10

2023-10-12T20:10

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Владислав Стельничук проходил службу ВСУ по контракту в составе расчёта БМ-21 "Град". По его словам, в ходе СВО его РСЗО выпускала 40 боеприпасов, однако вскоре с ними возникли проблемы."Потом по 10, по 5 снарядов. Подвозили всё меньше и меньше", - рассказал украинский военнопленный.Из-за дефицита боеприпасов подразделение, в котором служил Стельничук, было расформировано и он оказался в пехоте на передовой. В первом же прямом боестолкновении его сослуживцы отступили, и сам боец получил ранение при попытке бегства. Не найдя сослуживцев на прежних позициях, он сдался прибывшим российским солдатам, которые оказали ему первую медицинскую помощь и вынесли на носилках с передовой."Меня бы всё равно мобилизовали. Не хочешь – в тюрьму", - собщил военнопленный.Он также поведал про своё денежное довольствие и другие условия службы. По словам Стельничука, с ним при сдаче в плен обращались гуманно.

https://ukraina.ru/20231012/1050118266.html

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новости, всу, потери всу, сво, донбасс, снаряды, рсзо, плен, контрнаступление, украина