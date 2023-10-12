"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту - 12.10.2023 Украина.ру
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"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту
"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту - 12.10.2023 Украина.ру
"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту
Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии. Видеозапись его рассказа о службе и обстоятельствах пленения опубликовало 12 октября Минобороны России.
2023-10-12T20:10
2023-10-12T20:10
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Владислав Стельничук проходил службу ВСУ по контракту в составе расчёта БМ-21 "Град". По его словам, в ходе СВО его РСЗО выпускала 40 боеприпасов, однако вскоре с ними возникли проблемы."Потом по 10, по 5 снарядов. Подвозили всё меньше и меньше", - рассказал украинский военнопленный.Из-за дефицита боеприпасов подразделение, в котором служил Стельничук, было расформировано и он оказался в пехоте на передовой. В первом же прямом боестолкновении его сослуживцы отступили, и сам боец получил ранение при попытке бегства. Не найдя сослуживцев на прежних позициях, он сдался прибывшим российским солдатам, которые оказали ему первую медицинскую помощь и вынесли на носилках с передовой."Меня бы всё равно мобилизовали. Не хочешь – в тюрьму", - собщил военнопленный.Он также поведал про своё денежное довольствие и другие условия службы. По словам Стельничука, с ним при сдаче в плен обращались гуманно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, потери всу, сво, донбасс, снаряды, рсзо, плен, контрнаступление, украина
Новости, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Донбасс, снаряды, РСЗО, плен, контрнаступление, Украина

"Снарядный голод": ВСУ переводит артиллеристов в пехоту

20:10 12.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРасчеты РСЗО "Град" ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты РСЗО Град ЦВО ведут огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии. Видеозапись его рассказа о службе и обстоятельствах пленения опубликовало 12 октября Минобороны России.
Владислав Стельничук проходил службу ВСУ по контракту в составе расчёта БМ-21 "Град". По его словам, в ходе СВО его РСЗО выпускала 40 боеприпасов, однако вскоре с ними возникли проблемы.
"Потом по 10, по 5 снарядов. Подвозили всё меньше и меньше", - рассказал украинский военнопленный.
Из-за дефицита боеприпасов подразделение, в котором служил Стельничук, было расформировано и он оказался в пехоте на передовой. В первом же прямом боестолкновении его сослуживцы отступили, и сам боец получил ранение при попытке бегства. Не найдя сослуживцев на прежних позициях, он сдался прибывшим российским солдатам, которые оказали ему первую медицинскую помощь и вынесли на носилках с передовой.
"Меня бы всё равно мобилизовали. Не хочешь – в тюрьму", - собщил военнопленный.
Он также поведал про своё денежное довольствие и другие условия службы. По словам Стельничука, с ним при сдаче в плен обращались гуманно.
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НовостиВСУпотери ВСУСВОДонбассснарядыРСЗОпленконтрнаступлениеУкраина
 
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