Румыния планирует наладить собственное производство военной техники
Это необходимо для снабжения румынской армии на период 2024-2033 годов. Этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании Высшего совета обороны Румынии. Мероприятие состоялось 12 октября, сообщает пресс-служба главы государства
Изменение приоритетов программ финансирования оснащения и развития военного потенциала Румынии, а также наращивание запасов боеприпасов обсуждали участники заседания. Они заявили, что опасаются потенциальной угрозы для своей страны со стороны России.
"При сохранении бюджетных ассигнований на оборону на уровне 2,5% ВВП, румынская армия сосредоточит усилия на укреплении обороноспособности на национальном уровне и совместно с союзниками. Это позволит сдерживать и эффективно бороться со всеми типами классических угроз. Цели достигаться будут за счет оснащения вооруженных сил высокоэффективной техникой и оборудованием, совместимыми с теми, которые существуют в армиях других государств-членов НАТО и ЕС", – говорится на сайте президента Румынии.
Высший совет обороны страны заявил о необходимости создания на территории страны промышленных мощностей, способных производить современную военную технику для оснащения нынешних нужд и поддержания закупленной техники в работоспособном состоянии. Также говорилось о необходимости начала разработки и производства новой техники, способствующей умножению военного потенциала в кризисных или военных ситуациях.
По итогу заседания члены Совета утвердили План снабжения румынской армии на 2024-2033 годы.