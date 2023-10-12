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Румыния планирует наладить собственное производство военной техники

Румыния планирует наладить собственное производство военной техники - 12.10.2023 Украина.ру

Румыния планирует наладить собственное производство военной техники

Это необходимо для снабжения румынской армии на период 2024-2033 годов. Этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании Высшего совета обороны Румынии. Мероприятие состоялось 12 октября, сообщает пресс-служба главы государства

2023-10-12T20:23

2023-10-12T20:23

2023-10-12T20:23

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Изменение приоритетов программ финансирования оснащения и развития военного потенциала Румынии, а также наращивание запасов боеприпасов обсуждали участники заседания. Они заявили, что опасаются потенциальной угрозы для своей страны со стороны России.Высший совет обороны страны заявил о необходимости создания на территории страны промышленных мощностей, способных производить современную военную технику для оснащения нынешних нужд и поддержания закупленной техники в работоспособном состоянии. Также говорилось о необходимости начала разработки и производства новой техники, способствующей умножению военного потенциала в кризисных или военных ситуациях.По итогу заседания члены Совета утвердили План снабжения румынской армии на 2024-2033 годы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

румыния, новости, военная техника, производство, оборона