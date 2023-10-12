Румыния планирует наладить собственное производство военной техники - 12.10.2023 Украина.ру
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Румыния планирует наладить собственное производство военной техники
Румыния планирует наладить собственное производство военной техники - 12.10.2023 Украина.ру
Румыния планирует наладить собственное производство военной техники
Это необходимо для снабжения румынской армии на период 2024-2033 годов. Этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании Высшего совета обороны Румынии. Мероприятие состоялось 12 октября, сообщает пресс-служба главы государства
2023-10-12T20:23
2023-10-12T20:23
румыния
новости
военная техника
производство
оборона
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Изменение приоритетов программ финансирования оснащения и развития военного потенциала Румынии, а также наращивание запасов боеприпасов обсуждали участники заседания. Они заявили, что опасаются потенциальной угрозы для своей страны со стороны России.Высший совет обороны страны заявил о необходимости создания на территории страны промышленных мощностей, способных производить современную военную технику для оснащения нынешних нужд и поддержания закупленной техники в работоспособном состоянии. Также говорилось о необходимости начала разработки и производства новой техники, способствующей умножению военного потенциала в кризисных или военных ситуациях.По итогу заседания члены Совета утвердили План снабжения румынской армии на 2024-2033 годы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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румыния, новости, военная техника, производство, оборона
Румыния, Новости, военная техника, производство, Оборона

Румыния планирует наладить собственное производство военной техники

20:23 12.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид города Бухареста
Вид города Бухареста - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Это необходимо для снабжения румынской армии на период 2024-2033 годов. Этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании Высшего совета обороны Румынии. Мероприятие состоялось 12 октября, сообщает пресс-служба главы государства
Изменение приоритетов программ финансирования оснащения и развития военного потенциала Румынии, а также наращивание запасов боеприпасов обсуждали участники заседания. Они заявили, что опасаются потенциальной угрозы для своей страны со стороны России.

"При сохранении бюджетных ассигнований на оборону на уровне 2,5% ВВП, румынская армия сосредоточит усилия на укреплении обороноспособности на национальном уровне и совместно с союзниками. Это позволит сдерживать и эффективно бороться со всеми типами классических угроз. Цели достигаться будут за счет оснащения вооруженных сил высокоэффективной техникой и оборудованием, совместимыми с теми, которые существуют в армиях других государств-членов НАТО и ЕС", – говорится на сайте президента Румынии.

Высший совет обороны страны заявил о необходимости создания на территории страны промышленных мощностей, способных производить современную военную технику для оснащения нынешних нужд и поддержания закупленной техники в работоспособном состоянии. Также говорилось о необходимости начала разработки и производства новой техники, способствующей умножению военного потенциала в кризисных или военных ситуациях.
По итогу заседания члены Совета утвердили План снабжения румынской армии на 2024-2033 годы.
 
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