ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному - 12.10.2023 Украина.ру
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ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному
ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному - 12.10.2023 Украина.ру
ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего морпеха ВСУ Андрея Скорины. Он признан виновным в расстрелах мирных жителей Мариуполя, сообщила 12 октября Генпрокуратура России.
2023-10-12T17:59
2023-10-12T17:59
новости
днр
верховный суд
приговор
военные преступления
всу
мариуполь
новые регионы рф
генпрокуратура
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Следователи установили, что в марте 2022 года Скорина с боевой позиции в Мариуполе расстрелял из автомата супружескую пару, передвигавшуюся по улице на велосипедах. Несмотря на полученные ранения, мирным жителям удалось скрыться."Через несколько дней Скорина совместно с другими военнослужащими расстреляли из автоматов колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате обстрела четверо мужчин и одна женщина погибли на месте, двоим удалось спастись",- сказано в официальном сообщении.Суд признал ВСУшника виновным по нескольким статьям УК РФ:
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новости, днр, верховный суд, приговор, военные преступления, всу, мариуполь, новые регионы рф, генпрокуратура
Новости, ДНР, Верховный Суд, приговор, Военные преступления, ВСУ, Мариуполь, Новые регионы РФ, генпрокуратура

ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному

17:59 12.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродолжаются бои за Мариуполь
Продолжаются бои за Мариуполь - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего морпеха ВСУ Андрея Скорины. Он признан виновным в расстрелах мирных жителей Мариуполя, сообщила 12 октября Генпрокуратура России.
Следователи установили, что в марте 2022 года Скорина с боевой позиции в Мариуполе расстрелял из автомата супружескую пару, передвигавшуюся по улице на велосипедах. Несмотря на полученные ранения, мирным жителям удалось скрыться.

"Через несколько дней Скорина совместно с другими военнослужащими расстреляли из автоматов колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате обстрела четверо мужчин и одна женщина погибли на месте, двоим удалось спастись",- сказано в официальном сообщении.
Суд признал ВСУшника виновным по нескольким статьям УК РФ:
  • убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти,
  • покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти,
  • жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории.

    "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Скорину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - проинформировала Генпрокуратура РФ.
Суд фемида правосудие весы
22 сентября, 10:55
За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срокУкраинского пограничника Дениса Гангалу, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России новостному агентству "Лента.ру".
 
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