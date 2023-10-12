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ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному

ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному - 12.10.2023 Украина.ру

ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего морпеха ВСУ Андрея Скорины. Он признан виновным в расстрелах мирных жителей Мариуполя, сообщила 12 октября Генпрокуратура России.

2023-10-12T17:59

2023-10-12T17:59

2023-10-12T17:59

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Следователи установили, что в марте 2022 года Скорина с боевой позиции в Мариуполе расстрелял из автомата супружескую пару, передвигавшуюся по улице на велосипедах. Несмотря на полученные ранения, мирным жителям удалось скрыться."Через несколько дней Скорина совместно с другими военнослужащими расстреляли из автоматов колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате обстрела четверо мужчин и одна женщина погибли на месте, двоим удалось спастись",- сказано в официальном сообщении.Суд признал ВСУшника виновным по нескольким статьям УК РФ:

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новости, днр, верховный суд, приговор, военные преступления, всу, мариуполь, новые регионы рф, генпрокуратура