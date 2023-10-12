ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего морпеха ВСУ Андрея Скорины. Он признан виновным в расстрелах мирных жителей Мариуполя, сообщила 12 октября Генпрокуратура России.
Следователи установили, что в марте 2022 года Скорина с боевой позиции в Мариуполе расстрелял из автомата супружескую пару, передвигавшуюся по улице на велосипедах. Несмотря на полученные ранения, мирным жителям удалось скрыться.
"Через несколько дней Скорина совместно с другими военнослужащими расстреляли из автоматов колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате обстрела четверо мужчин и одна женщина погибли на месте, двоим удалось спастись",- сказано в официальном сообщении.
"Через несколько дней Скорина совместно с другими военнослужащими расстреляли из автоматов колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате обстрела четверо мужчин и одна женщина погибли на месте, двоим удалось спастись",- сказано в официальном сообщении.
Суд признал ВСУшника виновным по нескольким статьям УК РФ:
- —убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти,
- —покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти,
- —жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Скорину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - проинформировала Генпрокуратура РФ.
22 сентября, 10:55За убийство трех мирных жителей Мариуполя украинский пограничник получил пожизненный срокУкраинского пограничника Дениса Гангалу, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России новостному агентству "Лента.ру".