https://ukraina.ru/20231012/1050131558.html
"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО
"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО - 12.10.2023 Украина.ру
"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО
Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом 12 октября сообщили журналисты немецкой газеты Stern
2023-10-12T17:01
2023-10-12T17:01
2023-10-12T17:01
новости
германия
зарубежье
"другая россия"
нато
борис писториус
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Немецкий министр считает, что Россия создала "новую угрожающую ситуацию в Европе". НАТО реагирует, а Германия принимает меры, заявил он.В частности, речь идет о 35 000 военнослужащих высокого или высшего уровня готовности, а также о 200 самолетах, фрегатах, корветах и т.д. Ожидается, что с 2025 года эти войска могут быть запрошены Верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе, сообщили журналисты.Обязательства Германии выполняются в рамках планов НАТО по созданию новой модели вооруженных сил. Это предусматривает поддержание 300 000 военнослужащих в состоянии повышенной готовности к возможным развертываниям НАТО в будущем.В Альянсе считают, что под угрозой, в первую очередь, находятся прибалтийские страны.
https://ukraina.ru/20231010/1050042183.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, германия, зарубежье, "другая россия", нато, борис писториус
Новости, Германия, Зарубежье, "Другая Россия", НАТО, Борис Писториус
"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО
Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом 12 октября сообщили журналисты немецкой газеты Stern
Немецкий министр считает, что Россия создала "новую угрожающую ситуацию в Европе". НАТО реагирует, а Германия принимает меры, заявил он.
"Германия будет держать 35 000 военнослужащих в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии сдерживания и обороны НАТО в будущем", - сказал Писториус.
В частности, речь идет о 35 000 военнослужащих высокого или высшего уровня готовности, а также о 200 самолетах, фрегатах, корветах и т.д. Ожидается, что с 2025 года эти войска могут быть запрошены Верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе, сообщили журналисты.
"Мы фактически идём ва-банк", - заявил Писториус.
Обязательства Германии выполняются в рамках планов НАТО по созданию новой модели вооруженных сил. Это предусматривает поддержание 300 000 военнослужащих в состоянии повышенной готовности к возможным развертываниям НАТО в будущем.
В Альянсе считают, что под угрозой, в первую очередь, находятся прибалтийские страны.