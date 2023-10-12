"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО - 12.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231012/1050131558.html
"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО
"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО - 12.10.2023 Украина.ру
"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО
Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом 12 октября сообщили журналисты немецкой газеты Stern
2023-10-12T17:01
2023-10-12T17:01
новости
германия
зарубежье
"другая россия"
нато
борис писториус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043708975_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_85c808df5593f1a24bc9533844535a1f.jpg
Немецкий министр считает, что Россия создала "новую угрожающую ситуацию в Европе". НАТО реагирует, а Германия принимает меры, заявил он.В частности, речь идет о 35 000 военнослужащих высокого или высшего уровня готовности, а также о 200 самолетах, фрегатах, корветах и т.д. Ожидается, что с 2025 года эти войска могут быть запрошены Верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе, сообщили журналисты.Обязательства Германии выполняются в рамках планов НАТО по созданию новой модели вооруженных сил. Это предусматривает поддержание 300 000 военнослужащих в состоянии повышенной готовности к возможным развертываниям НАТО в будущем.В Альянсе считают, что под угрозой, в первую очередь, находятся прибалтийские страны.
https://ukraina.ru/20231010/1050042183.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043708975_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_81df8960c2c6f5165d19695f6e6d9511.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, зарубежье, "другая россия", нато, борис писториус
Новости, Германия, Зарубежье, "Другая Россия", НАТО, Борис Писториус

"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО

17:01 12.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
Читать в
Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом 12 октября сообщили журналисты немецкой газеты Stern
Немецкий министр считает, что Россия создала "новую угрожающую ситуацию в Европе". НАТО реагирует, а Германия принимает меры, заявил он.
"Германия будет держать 35 000 военнослужащих в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии сдерживания и обороны НАТО в будущем", - сказал Писториус.
В частности, речь идет о 35 000 военнослужащих высокого или высшего уровня готовности, а также о 200 самолетах, фрегатах, корветах и т.д. Ожидается, что с 2025 года эти войска могут быть запрошены Верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе, сообщили журналисты.
"Мы фактически идём ва-банк", - заявил Писториус.
Обязательства Германии выполняются в рамках планов НАТО по созданию новой модели вооруженных сил. Это предусматривает поддержание 300 000 военнослужащих в состоянии повышенной готовности к возможным развертываниям НАТО в будущем.
В Альянсе считают, что под угрозой, в первую очередь, находятся прибалтийские страны.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 02:59
Военная помощь Украине исчерпала ресурсы Европы, необходимые Израилю - Foreign PolicyЕвропейская помощь Украине может привести к нехватке боеприпасов для Израиля. Об этом со ссылкой на неназываемого немецкого чиновника сообщает журнал Foreign Policy
 
НовостиГерманияЗарубежье"Другая Россия"НАТОБорис Писториус
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Ролан Быков: жизнь и удивительные фильма сына махновца
17:59ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненному
17:57На Украине назвали эффективным вояж Зеленского в Румынию, не считая фиаско
17:53Посол Великобритании проверил, как в Чернигове тратят западные средства
17:47Власти ФРГ выделили деньги на генплан Харькова
17:44Республиканцы блокируют военную помощь Украине и срывают контрнаступление ВСУ - СМИ
17:42Израиль возвращает военных специалистов с Украины через Польшу, чтобы не злить Россию
17:33Мэр Авдеевки впечатлён напором российской армии: бьют изо всего, что есть
17:18В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой
17:01"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО
17:00Анатолий Вассерман о том, как можно разрешить арабо-израильский конфликт
17:00Дания и Чехия совместно поставят тяжёлые вооружения в ВСУ
16:52"Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США
16:50В Польше — требования, в США — возражения. Что говорили об Украине в мире 12 октября
16:28Генпрокуратура Украины расследует пытки тернопольскими военкомами
16:26Зеленский собрал Ставку из-за ситуации на Ближнем Востоке
16:26Молоко подорожало и убежало в Европу. На Украине возник дефицит молочных продуктов
16:24Экс-мэр Одессы в розыске, сын-Гончаренко* открестился: воспитывала мама
15:52В Польше демонтировали памятник Красной Армии
15:45Николай Стариков: США развяжут на Ближнем Востоке большую войну, повесив вину за нее на Зеленского
Лента новостейМолния