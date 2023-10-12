https://ukraina.ru/20231012/1050131558.html

"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО

"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО - 12.10.2023 Украина.ру

"Идём ва-банк": Берлин предоставит десятки тысяч солдат для новой стратегии НАТО

Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом 12 октября сообщили журналисты немецкой газеты Stern

2023-10-12T17:01

2023-10-12T17:01

2023-10-12T17:01

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нато

борис писториус

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Немецкий министр считает, что Россия создала "новую угрожающую ситуацию в Европе". НАТО реагирует, а Германия принимает меры, заявил он.В частности, речь идет о 35 000 военнослужащих высокого или высшего уровня готовности, а также о 200 самолетах, фрегатах, корветах и т.д. Ожидается, что с 2025 года эти войска могут быть запрошены Верховным главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе, сообщили журналисты.Обязательства Германии выполняются в рамках планов НАТО по созданию новой модели вооруженных сил. Это предусматривает поддержание 300 000 военнослужащих в состоянии повышенной готовности к возможным развертываниям НАТО в будущем.В Альянсе считают, что под угрозой, в первую очередь, находятся прибалтийские страны.

https://ukraina.ru/20231010/1050042183.html

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новости, германия, зарубежье, "другая россия", нато, борис писториус