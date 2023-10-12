В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой - 12.10.2023 Украина.ру
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В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой
В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой - 12.10.2023 Украина.ру
В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой
Российская армия продолжает развивать свой успех на Авдеевском фронте. Город в полукольце. Подразделения МО РФ на левом фланге Авдеевки движутся навстречу друг к другу с севера и юга. В случае успеха украинский гарнизон будет окружен
2023-10-12T17:18
2023-10-12T17:41
эксклюзив
авдеевка
донецк
сво
спецоперация
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Российское наступление началось рано утром в понедельник после пятичасовой артподготовки. В результате был захвачен мини-укрепрайон на терриконе перед Авдеевским коксохимом. Это позволяет взять под огневой контроль как сам завод, так и город.Также российские штурмовые группы ведут бои за населенные пункты Бердычи и Петровское (Степовое/Степное) на северо-западе от Авдеевки. Если они будут взяты, то основная дорога, по которой снабжается авдеевский гарнизон, будет перерезана.О ситуации на авдеевском фронте за последние сутки изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер и общественный деятель Елена Бобкова.«Наша артиллерия продолжила уничтожать склады с б/к и ГСМ на Авдеевском коксохиме. Там сейчас все горит. Господствующая над городом высота-235 (террикон) взята. Наши там сейчас активно укрепляют оборону.Авдеевку защищают примерно 11 тысяч человек. Наиболее боеспособные силы там — 1-я бригада специального назначения им. Ивана Богуна, половину которой составляют иностранные наемники: поляки, немцы, англичане, латиноамериканцы. Помните, как месяц тому назад проходила информация, что ВСУ якобы взяли населенный пункт Опытное на север от Донецка? Его, конечно, не взяли — все атаки были отбиты и село под нашим контролем, но нашим тогда пришлось серьезно там повоевать. Так вот, на Опытное наступала именно эта бригада».Что касается российских подразделений, которые сейчас ведут наступление, их численность примерно в два раза больше, чем у ВСУ. Примерно такое же количество движется им навстречу. Там воюют российские подразделения, костяк которых составляют десантники. Они ведут бои за Петровское и Бердычи, перерезая основную дорогу к Авдеевке.Российская южная группировка в четверг взяла на юге Авдеевки ресторан «Царская охота», который вместе с прилегающей территорией был превращен украинцами в укрепрайон. Там российским силам противостоят тероборона, которая, не выдержав напора атакующих, побежала, а также мотострелки, половина которых активисты «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Они более устойчивы в обороне.Если Бердычи, Петровское и Ласточкино падут — это будет означать, что Авдеевка находится в полном окружении.«Как быстро нарисуется Авдеевский котел, будет зависеть от того, как быстро украинское командование сможет перебросить к Авдеевке резервы. Если за 5–6 дней этого не будет сделано, то котел будет. Возможно, и российское командование перебросит дополнительные резервы, чтобы отбить возможную украинскую контратаку.Если все же авдеевский гарнизон окажется в кольце, то он может попытаться вырваться из города в направлении Петровского (Степного) и Ласточкино», — говорит Бобкова.В случае, если Авдеевка и окрестные села — Орловское, Нетайлово и другие — перейдут под контроль российской армии, кошмар ежедневных артиллерийских обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой прекратится.
https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html
https://ukraina.ru/20231005/1049914361.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, авдеевка, донецк, сво, спецоперация
Эксклюзив, Авдеевка, Донецк, СВО, Спецоперация

В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой

17:18 12.10.2023 (обновлено: 17:41 12.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российская армия продолжает развивать свой успех на Авдеевском фронте. Город в полукольце. Подразделения МО РФ на левом фланге Авдеевки движутся навстречу друг к другу с севера и юга. В случае успеха украинский гарнизон будет окружен
Российское наступление началось рано утром в понедельник после пятичасовой артподготовки. В результате был захвачен мини-укрепрайон на терриконе перед Авдеевским коксохимом. Это позволяет взять под огневой контроль как сам завод, так и город.
Также российские штурмовые группы ведут бои за населенные пункты Бердычи и Петровское (Степовое/Степное) на северо-западе от Авдеевки. Если они будут взяты, то основная дорога, по которой снабжается авдеевский гарнизон, будет перерезана.
О ситуации на авдеевском фронте за последние сутки изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер и общественный деятель Елена Бобкова.
«Наша артиллерия продолжила уничтожать склады с б/к и ГСМ на Авдеевском коксохиме. Там сейчас все горит. Господствующая над городом высота-235 (террикон) взята. Наши там сейчас активно укрепляют оборону.
Авдеевку защищают примерно 11 тысяч человек. Наиболее боеспособные силы там — 1-я бригада специального назначения им. Ивана Богуна, половину которой составляют иностранные наемники: поляки, немцы, англичане, латиноамериканцы.
Помните, как месяц тому назад проходила информация, что ВСУ якобы взяли населенный пункт Опытное на север от Донецка? Его, конечно, не взяли — все атаки были отбиты и село под нашим контролем, но нашим тогда пришлось серьезно там повоевать. Так вот, на Опытное наступала именно эта бригада».
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Вчера, 12:57
Наступление на Авдеевку: российские штурмовые группы прорвали две из трех линий обороны ВСУРоссийское командование приступило к решению проблемы с ежедневными массированными артиллерийскими обстрелами Донецка, из-за которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура
Что касается российских подразделений, которые сейчас ведут наступление, их численность примерно в два раза больше, чем у ВСУ.
Примерно такое же количество движется им навстречу. Там воюют российские подразделения, костяк которых составляют десантники. Они ведут бои за Петровское и Бердычи, перерезая основную дорогу к Авдеевке.
Российская южная группировка в четверг взяла на юге Авдеевки ресторан «Царская охота», который вместе с прилегающей территорией был превращен украинцами в укрепрайон.
Там российским силам противостоят тероборона, которая, не выдержав напора атакующих, побежала, а также мотострелки, половина которых активисты «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Они более устойчивы в обороне.
Если Бердычи, Петровское и Ласточкино падут — это будет означать, что Авдеевка находится в полном окружении.
«Как быстро нарисуется Авдеевский котел, будет зависеть от того, как быстро украинское командование сможет перебросить к Авдеевке резервы. Если за 5–6 дней этого не будет сделано, то котел будет.
Возможно, и российское командование перебросит дополнительные резервы, чтобы отбить возможную украинскую контратаку.
Если все же авдеевский гарнизон окажется в кольце, то он может попытаться вырваться из города в направлении Петровского (Степного) и Ласточкино», — говорит Бобкова.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 04:05
На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдатНа участке запорожского фронта от населенного пункта (н.п.) Копани на западе н.п. Новофёдоровки на востоке в последние сутки продолжались ожесточенные бои. Если на восточном участке российская армия наступает, то на западном и в центре – "качели", то ВСУ займут позиции ВС РФ, то ВС РФ их отобьют и затем займут украинские позиции
В случае, если Авдеевка и окрестные села — Орловское, Нетайлово и другие — перейдут под контроль российской армии, кошмар ежедневных артиллерийских обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой прекратится.
 
ЭксклюзивАвдеевкаДонецкСВОСпецоперация
 
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