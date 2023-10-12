https://ukraina.ru/20231012/1050130865.html

В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой

В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой - 12.10.2023 Украина.ру

В котёл могут попасть 11 тысяч солдат ВСУ, в том числе иностранные наёмники. Что происходит под Авдеевкой

Российская армия продолжает развивать свой успех на Авдеевском фронте. Город в полукольце. Подразделения МО РФ на левом фланге Авдеевки движутся навстречу друг к другу с севера и юга. В случае успеха украинский гарнизон будет окружен

2023-10-12T17:18

2023-10-12T17:18

2023-10-12T17:41

эксклюзив

авдеевка

донецк

сво

спецоперация

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Российское наступление началось рано утром в понедельник после пятичасовой артподготовки. В результате был захвачен мини-укрепрайон на терриконе перед Авдеевским коксохимом. Это позволяет взять под огневой контроль как сам завод, так и город.Также российские штурмовые группы ведут бои за населенные пункты Бердычи и Петровское (Степовое/Степное) на северо-западе от Авдеевки. Если они будут взяты, то основная дорога, по которой снабжается авдеевский гарнизон, будет перерезана.О ситуации на авдеевском фронте за последние сутки изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер и общественный деятель Елена Бобкова.«Наша артиллерия продолжила уничтожать склады с б/к и ГСМ на Авдеевском коксохиме. Там сейчас все горит. Господствующая над городом высота-235 (террикон) взята. Наши там сейчас активно укрепляют оборону.Авдеевку защищают примерно 11 тысяч человек. Наиболее боеспособные силы там — 1-я бригада специального назначения им. Ивана Богуна, половину которой составляют иностранные наемники: поляки, немцы, англичане, латиноамериканцы. Помните, как месяц тому назад проходила информация, что ВСУ якобы взяли населенный пункт Опытное на север от Донецка? Его, конечно, не взяли — все атаки были отбиты и село под нашим контролем, но нашим тогда пришлось серьезно там повоевать. Так вот, на Опытное наступала именно эта бригада».Что касается российских подразделений, которые сейчас ведут наступление, их численность примерно в два раза больше, чем у ВСУ. Примерно такое же количество движется им навстречу. Там воюют российские подразделения, костяк которых составляют десантники. Они ведут бои за Петровское и Бердычи, перерезая основную дорогу к Авдеевке.Российская южная группировка в четверг взяла на юге Авдеевки ресторан «Царская охота», который вместе с прилегающей территорией был превращен украинцами в укрепрайон. Там российским силам противостоят тероборона, которая, не выдержав напора атакующих, побежала, а также мотострелки, половина которых активисты «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Они более устойчивы в обороне.Если Бердычи, Петровское и Ласточкино падут — это будет означать, что Авдеевка находится в полном окружении.«Как быстро нарисуется Авдеевский котел, будет зависеть от того, как быстро украинское командование сможет перебросить к Авдеевке резервы. Если за 5–6 дней этого не будет сделано, то котел будет. Возможно, и российское командование перебросит дополнительные резервы, чтобы отбить возможную украинскую контратаку.Если все же авдеевский гарнизон окажется в кольце, то он может попытаться вырваться из города в направлении Петровского (Степного) и Ласточкино», — говорит Бобкова.В случае, если Авдеевка и окрестные села — Орловское, Нетайлово и другие — перейдут под контроль российской армии, кошмар ежедневных артиллерийских обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой прекратится.

https://ukraina.ru/20231011/1050075919.html

https://ukraina.ru/20231005/1049914361.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, донецк, сво, спецоперация