В Польше демонтировали памятник Красной Армии - 12.10.2023 Украина.ру
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В Польше демонтировали памятник Красной Армии
В Польше демонтировали памятник Красной Армии - 12.10.2023 Украина.ру
В Польше демонтировали памятник Красной Армии
В Польше был демонтирован памятник Красной Армии, пишет издание PAP
2023-10-12T15:52
2023-10-12T15:52
новости
польша
зарубежье
красная армия
памятник
монумент
демонтаж
институт национальной памяти
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В Лубнице (Свентокшиское воеводство) демонтировали памятник Красной Армии. Уточняется, что красная звезда была сняла с памятника в марте 2018 года. Издание пишет, что в 1944-1945 годах на этой территории проходила линия фронта, здесь погибло много солдат Красной Армии. Созданный на Лубниках памятник должен был увековечить их борьбу.Президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что Советы захватили эту территорию и немцев и начали "облавы на польских патриотов", отправляя их в трудовые лагеря.Издание подсчитало, что с прошлого года в Польше было демонтировано 38 советских памятников. По данным Института национальной памяти, ещё около 20 объектов подлежат сносу.PAP приводит слова руководителя внутрипольского отдела Совета охраны памяти борьбы и мученичества Адама Сивека. Он заявил, что в большинстве случае встречает благосклонность местных органов власти, а там, где сталкивается с какими-то проблемами, "принимает эффективные меры".В дальнейшем Сивек пообещал убрать объекты, "посвященные партийным аппаратчикам и функционерам коммунистического режима, коммунистическим органам, захватившим власть в послевоенной Польше".На месте демонтированного памятника договорились установить новый – "в память о жертвах преступных идеологий германского нацизма и советского коммунизма".
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новости, польша, зарубежье, красная армия, памятник, монумент, демонтаж, институт национальной памяти
Новости, Польша, Зарубежье, Красная Армия, памятник, монумент, демонтаж, Институт национальной памяти

В Польше демонтировали памятник Красной Армии

15:52 12.10.2023
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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В Польше был демонтирован памятник Красной Армии, пишет издание PAP
В Лубнице (Свентокшиское воеводство) демонтировали памятник Красной Армии. Уточняется, что красная звезда была сняла с памятника в марте 2018 года. Издание пишет, что в 1944-1945 годах на этой территории проходила линия фронта, здесь погибло много солдат Красной Армии. Созданный на Лубниках памятник должен был увековечить их борьбу.
Президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что Советы захватили эту территорию и немцев и начали "облавы на польских патриотов", отправляя их в трудовые лагеря.
"Польские коммунисты воздвигли этот пропагандистский объект тем, кто убивал, насиловал, грабил и взрывал польское культурное наследие. В нашей стране нет места таким памятникам. Мы не остановимся, пока ни один объект коммунистической пропаганды не будет угрожать свободной, независимой Польше", - заявил Навроцкий.
Издание подсчитало, что с прошлого года в Польше было демонтировано 38 советских памятников. По данным Института национальной памяти, ещё около 20 объектов подлежат сносу.
PAP приводит слова руководителя внутрипольского отдела Совета охраны памяти борьбы и мученичества Адама Сивека. Он заявил, что в большинстве случае встречает благосклонность местных органов власти, а там, где сталкивается с какими-то проблемами, "принимает эффективные меры".
"Это только вопрос времени, когда последние постсоветские объекты исчезнут из общественного пространства нашей страны", - заявил Сивек.
В дальнейшем Сивек пообещал убрать объекты, "посвященные партийным аппаратчикам и функционерам коммунистического режима, коммунистическим органам, захватившим власть в послевоенной Польше".
На месте демонтированного памятника договорились установить новый – "в память о жертвах преступных идеологий германского нацизма и советского коммунизма".
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