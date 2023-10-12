https://ukraina.ru/20231012/1050126195.html

Украина распакует газовые хранилища в ноябре

Украина распакует газовые хранилища в ноябре - 12.10.2023 Украина.ру

Украина распакует газовые хранилища в ноябре

Украинские города начнут отопительный сезон во второй половине октября – начале ноября. Об этом 12 октября заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

2023-10-12T15:01

2023-10-12T15:01

2023-10-12T15:01

новости

владимир зеленский

украина

нафтогаз

алексей чернышев

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"Считаю, что до 1 ноября мы не начнем существенный процесс отбора газа из хранилищ, поэтому надеюсь, что цифра на эту дату будет 16,5 млрд куб. м. Это зависит от ряда факторов", - сказал глава НАК "Нафтогаз Украины".По информации Чернышева, зима 2023-2024 "должна быть немного холоднее предыдущей". Он также отметил, что компании Евросоюза хранят на Украине более 2 млрд куб. м. газа.ЕБРР предоставил Украине чрезвычайную кредитную линию на закупки газа. Чернышев также заметил интерес частных продавцов газа придержать объёмы для продажи по более высокой цене зимой.Глава НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил намерение "Укргаздобычи" добыть в нынешнем году 13,5 млрд куб. м. и на полмиллиарда больше в следующем. При этом сохраняется государственное ценовое регулирование.Владимир Зеленский 11 октября в штаб-квартире НАТО заявил прессе, что "грядущая зима — один из самых сложных вызовов, которые предстоят". В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится использовать предстоящую зиму в качестве оружия.До этого мэр Киева неоднократно публично обвинял правительство в задолженности перед местными властями, что создало проблемы в населённых пунктах Украины накануне отопительного сезона. Еврокомиссия не выделила ожидавшейся правительством Украины финансовой помощи, отложив вопрос до конца года.

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новости, владимир зеленский, украина, нафтогаз, алексей чернышев, газ, газовый хаб, теплоснабжение, коммунальное хозяйство, коммунальные службы, тарифы, отопительный сезон