Латвия вводит чрезвычайный режим в приграничных с Россией регионах - 12.10.2023 Украина.ру
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Латвия вводит чрезвычайный режим в приграничных с Россией регионах
Латвия вводит чрезвычайный режим в приграничных с Россией регионах - 12.10.2023 Украина.ру
Латвия вводит чрезвычайный режим в приграничных с Россией регионах
Поток въезжающих из Латвии в Россию граждан Украины столкнётся с ещё большими проблемами при пересечении государственной границы. Правила на границе ужесточила Латвия, а затем и Россия.
2023-10-12T14:17
2023-10-12T14:17
новости
латвия
ес
пограничники
пограничный район
россия
транзит
пассажиропоток
туризм
миграция
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Сейчас у граждан Украины при въезде из ЕС в Россию есть два варианта – авиарейсом в аэропорт Шереметьево или наземным транспортом через единственный КПП "Виентули — Лудонка". Он считается самым небольшим из всех латвийских, а теперь нагрузка не него может возрасти многократно.В нынешнем году при въезде в РФ на латвийских КПП в очередях возможно было провести сутки-двое. С 16 октября весь пассажиропоток будет направлен на единственный в Прибалтике погранпереход, не подготовленный для этого даже минимально.Латвийские власти готовятся объявить в регионе чрезвычайное положение в Балвском, Алуксненском и Лудзенском краях. Пограничники, полиция и другие силовые структуры прибалтийской республики намерены организовать дополнительный контроль желающих въехать в Россию.Для этого на дороге к Виентули будет создан пост контроля, а пассажиропоток будет разделён на две части – пешеходную и автотранспортную. Многие граждане Украины приезжают к границе на автобусах, пересекают границу пешком и садятся на автобусы с российской стороны.В связи с тем, что в новых условиях пересечение границы может занять несколько дней, а холода и дожди усиливаются, то в приграничном районе решено установить палатки, урны и туалеты, организовать продажу горячего чая. Пока нет ясности с медицинской помощью и многими другими вопросами.Также нет информации о намерении Литвы и Польши поспособствовать разблокировке погранпереходов с Белоруссией, через которую в Россию въезжало немало граждан разных государств. Наоборот: в последние месяцы Евросоюз лишь ужесточал требования к пропуску на границе, закрывая погранпереходы и предъявляя всё новые запреты. Их последних резонансных нововведений – запреты на пересечение границы автомобилей с российскими номерами или провоз в багаже шампуня.Граждане Украины ждут ещё больших трудностей при пересечении границы с ЕС. В комментарии Украина.ру они отметили, что и ранее латвийско-российскую границу пересекали в основном украинцы. На некоторых маршрутах въезд гражданам России с латвийской стороны был запрещён, а теперь въезд для граждан Украины ужесточила Россия.По мнению собеседников с украинскими паспортами, "теперь на единственном пункте пропуска начнётся ад". В своём пессимизме они не одиноки – такие же настроения и на латвийской стороне границы. Об этом уже осторожно пишет латвийская пресса.
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новости, латвия, ес, пограничники, пограничный район, россия, транзит, пассажиропоток, туризм, миграция, украина, украинские беженцы, украинцы, инфраструктура, международные отношения, кризис, государственная граница
Новости, Латвия, ЕС, пограничники, Пограничный район, Россия, транзит, пассажиропоток, туризм, миграция, Украина, украинские беженцы, украинцы, инфраструктура, международные отношения, кризис, государственная граница

Латвия вводит чрезвычайный режим в приграничных с Россией регионах

14:17 12.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мелконов
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Поток въезжающих из Латвии в Россию граждан Украины столкнётся с ещё большими проблемами при пересечении государственной границы. Правила на границе ужесточила Латвия, а затем и Россия.
Сейчас у граждан Украины при въезде из ЕС в Россию есть два варианта – авиарейсом в аэропорт Шереметьево или наземным транспортом через единственный КПП "Виентули — Лудонка". Он считается самым небольшим из всех латвийских, а теперь нагрузка не него может возрасти многократно.
В нынешнем году при въезде в РФ на латвийских КПП в очередях возможно было провести сутки-двое. С 16 октября весь пассажиропоток будет направлен на единственный в Прибалтике погранпереход, не подготовленный для этого даже минимально.
Латвийские власти готовятся объявить в регионе чрезвычайное положение в Балвском, Алуксненском и Лудзенском краях. Пограничники, полиция и другие силовые структуры прибалтийской республики намерены организовать дополнительный контроль желающих въехать в Россию.
Для этого на дороге к Виентули будет создан пост контроля, а пассажиропоток будет разделён на две части – пешеходную и автотранспортную. Многие граждане Украины приезжают к границе на автобусах, пересекают границу пешком и садятся на автобусы с российской стороны.
В связи с тем, что в новых условиях пересечение границы может занять несколько дней, а холода и дожди усиливаются, то в приграничном районе решено установить палатки, урны и туалеты, организовать продажу горячего чая. Пока нет ясности с медицинской помощью и многими другими вопросами.
Также нет информации о намерении Литвы и Польши поспособствовать разблокировке погранпереходов с Белоруссией, через которую в Россию въезжало немало граждан разных государств. Наоборот: в последние месяцы Евросоюз лишь ужесточал требования к пропуску на границе, закрывая погранпереходы и предъявляя всё новые запреты. Их последних резонансных нововведений – запреты на пересечение границы автомобилей с российскими номерами или провоз в багаже шампуня.
Граждане Украины ждут ещё больших трудностей при пересечении границы с ЕС. В комментарии Украина.ру они отметили, что и ранее латвийско-российскую границу пересекали в основном украинцы. На некоторых маршрутах въезд гражданам России с латвийской стороны был запрещён, а теперь въезд для граждан Украины ужесточила Россия.
По мнению собеседников с украинскими паспортами, "теперь на единственном пункте пропуска начнётся ад". В своём пессимизме они не одиноки – такие же настроения и на латвийской стороне границы. Об этом уже осторожно пишет латвийская пресса.
письмо, ручка
5 октября, 14:11
Латвия попросила более 3000 россиян покинуть странуУправление по делам гражданства и миграции страны отправило уведомления об истечении срока действия вида на жительство гражданам РФ, которые не запросили статус постоянного жителя Евросоюза. Об этом 5 октября сообщила глава управления Майра Розе в программе LTV Rīta panorāma
 
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