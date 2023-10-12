https://ukraina.ru/20231012/1050123428.html

Латвия вводит чрезвычайный режим в приграничных с Россией регионах

Латвия вводит чрезвычайный режим в приграничных с Россией регионах - 12.10.2023 Украина.ру

Латвия вводит чрезвычайный режим в приграничных с Россией регионах

Поток въезжающих из Латвии в Россию граждан Украины столкнётся с ещё большими проблемами при пересечении государственной границы. Правила на границе ужесточила Латвия, а затем и Россия.

2023-10-12T14:17

2023-10-12T14:17

2023-10-12T14:17

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Сейчас у граждан Украины при въезде из ЕС в Россию есть два варианта – авиарейсом в аэропорт Шереметьево или наземным транспортом через единственный КПП "Виентули — Лудонка". Он считается самым небольшим из всех латвийских, а теперь нагрузка не него может возрасти многократно.В нынешнем году при въезде в РФ на латвийских КПП в очередях возможно было провести сутки-двое. С 16 октября весь пассажиропоток будет направлен на единственный в Прибалтике погранпереход, не подготовленный для этого даже минимально.Латвийские власти готовятся объявить в регионе чрезвычайное положение в Балвском, Алуксненском и Лудзенском краях. Пограничники, полиция и другие силовые структуры прибалтийской республики намерены организовать дополнительный контроль желающих въехать в Россию.Для этого на дороге к Виентули будет создан пост контроля, а пассажиропоток будет разделён на две части – пешеходную и автотранспортную. Многие граждане Украины приезжают к границе на автобусах, пересекают границу пешком и садятся на автобусы с российской стороны.В связи с тем, что в новых условиях пересечение границы может занять несколько дней, а холода и дожди усиливаются, то в приграничном районе решено установить палатки, урны и туалеты, организовать продажу горячего чая. Пока нет ясности с медицинской помощью и многими другими вопросами.Также нет информации о намерении Литвы и Польши поспособствовать разблокировке погранпереходов с Белоруссией, через которую в Россию въезжало немало граждан разных государств. Наоборот: в последние месяцы Евросоюз лишь ужесточал требования к пропуску на границе, закрывая погранпереходы и предъявляя всё новые запреты. Их последних резонансных нововведений – запреты на пересечение границы автомобилей с российскими номерами или провоз в багаже шампуня.Граждане Украины ждут ещё больших трудностей при пересечении границы с ЕС. В комментарии Украина.ру они отметили, что и ранее латвийско-российскую границу пересекали в основном украинцы. На некоторых маршрутах въезд гражданам России с латвийской стороны был запрещён, а теперь въезд для граждан Украины ужесточила Россия.По мнению собеседников с украинскими паспортами, "теперь на единственном пункте пропуска начнётся ад". В своём пессимизме они не одиноки – такие же настроения и на латвийской стороне границы. Об этом уже осторожно пишет латвийская пресса.

https://ukraina.ru/20231005/1049932261.html

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новости, латвия, ес, пограничники, пограничный район, россия, транзит, пассажиропоток, туризм, миграция, украина, украинские беженцы, украинцы, инфраструктура, международные отношения, кризис, государственная граница