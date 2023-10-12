https://ukraina.ru/20231012/1050123212.html

СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене

СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене - 12.10.2023 Украина.ру

СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене

Служба безопасности Украины предъявила новые обвинения журналистке Диане Панченко

2023-10-12T13:44

2023-10-12T13:44

2023-10-12T13:44

госизмена

журналистка

новости

сбу

украина

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"СБУ собрала доказательства государственной измены экс-ведущей телеканалов [украинского политика Виктора] Медведчука Дианы Панченко, она уведомлена о новом подозрении", - говорится в материале ведомства.Панченко обвиняют в госизмене в условиях военного времени.Она якобы "распространяет пропагандистские сюжеты" в роликах на своем канале в YouTube и через публикации в "прокремлевских" телеграм-каналах.Журналистка ранее работала на телеканалах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Теперь она делает передачи для своего YouTube-канала по актуальным темам украинской повестки дня. Отдельные видео собирают несколько миллионов просмотров, включая документальный фильм про Донбасс. В августе ей дал резонансное интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко, которое посмотрели почти 3 миллиона раз.В январе Служба безопасности Украины обвинила Панченко в поддержке российской спецоперации из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Как заявили тогда в СБУ, в августе 2022 года Панченко приехала в ДНР, где продолжила журналистскую деятельность, освещая события в Мариуполе и Донецке. Тогда журналистке инкриминировали "оправдание вооруженной агрессии против Украины".

https://ukraina.ru/20230722/1048160576.html

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госизмена, журналистка, новости, сбу, украина