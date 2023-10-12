СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене - 12.10.2023 Украина.ру
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СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене
СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене - 12.10.2023 Украина.ру
СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене
Служба безопасности Украины предъявила новые обвинения журналистке Диане Панченко
2023-10-12T13:44
2023-10-12T13:44
госизмена
журналистка
новости
сбу
украина
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"СБУ собрала доказательства государственной измены экс-ведущей телеканалов [украинского политика Виктора] Медведчука Дианы Панченко, она уведомлена о новом подозрении", - говорится в материале ведомства.Панченко обвиняют в госизмене в условиях военного времени.Она якобы "распространяет пропагандистские сюжеты" в роликах на своем канале в YouTube и через публикации в "прокремлевских" телеграм-каналах.Журналистка ранее работала на телеканалах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Теперь она делает передачи для своего YouTube-канала по актуальным темам украинской повестки дня. Отдельные видео собирают несколько миллионов просмотров, включая документальный фильм про Донбасс. В августе ей дал резонансное интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко, которое посмотрели почти 3 миллиона раз.В январе Служба безопасности Украины обвинила Панченко в поддержке российской спецоперации из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Как заявили тогда в СБУ, в августе 2022 года Панченко приехала в ДНР, где продолжила журналистскую деятельность, освещая события в Мариуполе и Донецке. Тогда журналистке инкриминировали "оправдание вооруженной агрессии против Украины".
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госизмена, журналистка, новости, сбу, украина
госизмена, журналистка, Новости, СБУ, Украина

СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене

13:44 12.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Телеканал КРТ
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© commons.wikimedia.org / Телеканал КРТ
Читать в
Служба безопасности Украины предъявила новые обвинения журналистке Диане Панченко
"СБУ собрала доказательства государственной измены экс-ведущей телеканалов [украинского политика Виктора] Медведчука Дианы Панченко, она уведомлена о новом подозрении", - говорится в материале ведомства.
Панченко обвиняют в госизмене в условиях военного времени.
Она якобы "распространяет пропагандистские сюжеты" в роликах на своем канале в YouTube и через публикации в "прокремлевских" телеграм-каналах.
Журналистка ранее работала на телеканалах оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Теперь она делает передачи для своего YouTube-канала по актуальным темам украинской повестки дня. Отдельные видео собирают несколько миллионов просмотров, включая документальный фильм про Донбасс. В августе ей дал резонансное интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко, которое посмотрели почти 3 миллиона раз.
В январе Служба безопасности Украины обвинила Панченко в поддержке российской спецоперации из-за репортажей из Мариуполя и Донецка. Как заявили тогда в СБУ, в августе 2022 года Панченко приехала в ДНР, где продолжила журналистскую деятельность, освещая события в Мариуполе и Донецке. Тогда журналистке инкриминировали "оправдание вооруженной агрессии против Украины".
Суд США молоток
22 июля, 04:00
Кирилл Вышинский: Подозреваемого по статье "Госизмена" на Украине ждёт обвинительный приговорЧеловек, которого на Украине обвиняют в госизмене, понимает, что в итоге его ждет обвинительный приговор. Об этом на конференции издания Украина.ру "Своих не бросаем. Как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
 
госизменажурналисткаНовостиСБУУкраина
 
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13:44СБУ обвинила журналистку Панченко в госизмене
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