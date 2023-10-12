https://ukraina.ru/20231012/1050122132.html

Ни одного приговора почти за 10 лет. Януковича начинают судить за "расстрел Майдана"

Ни одного приговора почти за 10 лет. Януковича начинают судить за "расстрел Майдана" - 12.10.2023 Украина.ру

Ни одного приговора почти за 10 лет. Януковича начинают судить за "расстрел Майдана"

Осенью Украина начинает судебный процесс по делу о роли Виктора Януковича в разгоне Майдана в Киеве 20 февраля 2014 года

2023-10-12T14:24

2023-10-12T14:24

2023-10-12T14:24

репрессии на украине

украина

евромайдан

беркут

виктор янукович

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101790/20/1017902035_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_0bfb0ab537da9dd4a351446377803f30.jpg

Миф Майдана не подтверждается судамиКак известно, 28 января 2014 года Виктор Янукович под давлением Запада выполнил часть требований Майдана: отменил "диктаторские законы", отправив в отставку премьер-министра Николая Азарова и предложил Арсению Яценюку возглавить правительство. Только этого было недостаточно. 16 февраля Олег Тягнибок объявил "мирное наступление" на Верховную Раду с целью заставить ее проголосовать за переход к Конституции 2004 года. Для "мирного наступления" с Западной Украины 18 февраля свезли несколько тысяч вооруженных представителей праворадикальных группировок, которые отправились к Верховной Раде, а параллельно закидали офис Партии Регионов "коктейлями Молотова", в результате чего погибли два человека, и стали стрелять в милицию. Около парламента находились отряды "Беркута" и внутренних войск, а в Мариинском парке стоял Антимайдан. Начались стычки, милиция оттеснила евромайдановцев на Майдан. Появились первые погибшие. Ночью СБУ реализовала спланированную еще в январе спецоперацию "Бумеранг", взяв под контроль Дом профсоюзов, где размещался "Правый сектор" (запрещено в РФ) и госпиталь Майдана. К полуночи из протестующих на Майдане остались только вооруженные боевики. Яценюк запросил перемирие и милицию остановили. Но ночью прибыли новые автобусы с Западной Украины, началось новое наступление евромайдановцев с масштабным применением огнестрельного оружия, а милиции впервые разрешили использовать огнестрельное оружие против нападающих. К 20 февраля в Киеве погибло около сотни протестующих, 11 правоохранителей, было ранено около 1,5 тысяч человек.В классическом мифе Майдана "Небесную сотню" расстреляли бойцы "Беркута", но 13 мая 2014 года комиссия Верховной Рады установила, что это сделали "неустановленные общественные организации, которые вышли из-под контроля Майдана". В слитой в интернет беседе главы МИД Эстонии Урмаса Паэта с верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, Паэт сказал: "Стремительно растет понимание того, что за этими снайперами стоял не Янукович, а за ними стоял кто-то из новой коалиции" и "согласно всем имеющимся уликам, люди, которые были убиты снайперами, с обеих сторон, среди полицейских и людей с улицы, это были одни и те же снайперы, убивающие людей с обеих сторон" . По ряду сообщений, снайперами были граждане Грузии, чей приезд организовал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.За прошедшие с того времени почти 10 лет суд смог вынести только один приговор по событиям 18-20 февраля 2014 года — и то по признанию вины. Приговор ничтожный: условный срок с запретом на работу в правоохранительных органах для бойца харьковского "Беркута" Андрея Ефимина, который признался, что избил "самообороновца" Сергея Дидича. Янукович здесь точно был не причем — и пристегнуть его даже не пытались."Беркута" вернулись, чтобы судитьсяБолее серьезный процесс по расстрелу Майдана касается киевских "беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко.Еще находясь в СИЗО, несколько лет назад Янишевский рассказал журналистам, что стычки 18 февраля начались, когда митингующие под Верховной Радой начали забираться на транспорт, за которым находились "Беркут" и внутренние войска. Некоторое время погромщиков удавалось сдерживать, но затем в правоохранителей полетели камни и пули. На углу Шелковичной и Институтской несколько часов летали "коктейли Молотова", брусчатка, жгли машины и подъезды домов. Во дворик управления госохраны возле Верховной Рады перетаскивали раненных огнестрелом милиционеров. А утром 20 февраля командир днепропетровского "Беркута" сообщил, что по его людям, не имевшим тогда огнестрельного оружия, стреляют с крыши консерватории. Было принято решение отводить личный состав. По словам Янишевского, в материалах дела указано, что огнестрельное оружие с 5 утра 20 февраля 2014 года начали массово применять по сотрудникам милиции именно активисты Майдана. Соответственно, подсудимые надеялись на оправдательный приговор.В июле и декабре 2019 года Маринченко и Тамтуре удалось выйти из СИЗО на домашний арест. В конце того же года они согласились на обмен, чтобы вытащить из тюрьмы троих коллег, которые все еще находились в СИЗО, а затем вернулись с Донбасса на Украину, чтобы продолжать судиться. Тогда же они написали обращение к президенту Зеленскому, председателю Верховной рады Разумкову и генпрокурору Рябошапке. "Более пяти лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году. Правда — это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о "майдане", и он должен продолжиться", — отметили "беркутовцы" и призвали отметить закон об амнистии сторонников Майдана.В октябре этого года Святошинский райсуд должен огласить им приговор. В нынешних условиях позиция суда будет особенно интересной."Бумеранг", который мог бы вернуться майдановцамВторое важное дело по расстрелу Майдана касается операции "Бумеранг" и генерал-майора СБУ Александра Щеголева, которого обвиняют в превышении полномочий во время штурма Дома профсоюзов в Киеве. Кроме того, следствия считает, что Дом профсоюзов загорелся не из-за использования майдановцами незаконных зажигательных средств, а из-за того, что Щеголев, возглавляя штаб антитеррористической операции в Киеве, не позволил передать эти средства на баррикады Майдана. Ему инкриминировали 10 погибших и 124 раненых, а Янукович проходил соучастником по делу. Обвинительный акт был состряпан так, что суд два раз возвращал его прокурору.По делу Щеголева проходит 136 потерпевших, из которых за прошедшие годы не допросили и треть. Это, не говоря о нескольких десятках экспертов и письменных доказательствах. В одном из заседаний, во время просмотра записи событий на Майдане, сделанных одним их украинских телеканалов, присутствовавшие в зале праворадикалы обсуждали между собой, что эти кадры доказывают скорее невиновность Щеголева и показывать их не стоит. На кадрах майдановцы забрасывали милицию зажигательными смесями и тащили куда-то раненного "беркутовца".Щеголев провел в СИЗО почти 4 года и вышел под домашний арест в июне 2019 года. Никакого приговора до сих пор, естественно, нет.Несмотря на все это, украинское следствие считает, что Янукович отдал приказ о расстреле людей. В 2019 году Виктора Януковича осудили за государственную измену и призывы к агрессивной войне против Украины, а теперь собираются осудить и за превышение полномочий, которое привело к человеческим жертвам. Подписанного экс-президентом документа не существует, но следователи убеждены, что для суда хватит и косвенных доказательств. Расследование завершили в 2021 году, но, поскольку в деле — 1878 томов, а фото и видеоматериалы занимают более трех терабайт, сторона защиты изучала материалы почти 2 года.Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что вину на его подопечного возложили заранее, еще до конца процесса, а следствие подгоняет доказательства под то, что все убийства Майдана являются результатом преступных приказов Януковича и силовиков, а не защитой правоохранителей от нападений. Но в апреле 2022 года адвокатская фирма Aver Lex заявила, что договор с Януковичем у нее истек и экс-президенту назначили защитника из Центра бесплатной правовой помощи. Удивительно, но им оказался Андрей Доманский, который представлял интересы нескольких политзаключенных на Украине — например, журналистов Кирилла Вышинского и Василия Муравицкого, а также работает в нелепом уголовном процессе против Иосифа Сталина (дело о депортации крымских татар). Ни одно из них, как водится, не доведено до конца. Дело Януковича, скорее всего, ждет та же участь, поскольку на рассмотрение письменных доказательств, допрос всех заявленных обвинением потерпевших и свидетелей потребуются годы. Сам Доманский с долей иронии говорит, что приговора дождутся разве что наши внуки.

https://ukraina.ru/20230221/1043678248.html

https://ukraina.ru/20211121/1032704671.html

https://ukraina.ru/20230220/1043676611.html

https://ukraina.ru/20231011/1050105186.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, евромайдан, беркут, виктор янукович, эксклюзив