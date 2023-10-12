https://ukraina.ru/20231012/1050118266.html

Украина получила боеприпасы и ЗРК Hawk от Испании

Украина получила боеприпасы и ЗРК Hawk от Испании - 12.10.2023 Украина.ру

Украина получила боеприпасы и ЗРК Hawk от Испании

Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак

2023-10-12T11:46

2023-10-12T11:46

2023-10-12T11:46

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испания

андрей ермак

боеприпасы

поставки

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Испания поставила на Украину боеприпасы и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, сообщил 12 октября в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак."ЗРК Hawk, боеприпасы 155 и 105 калибров для наших воинов. Спасибо союзникам из Испании", — написал он.Ранее и.о. министра обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что до 4000 военнослужащих ВСУ может пройти обучение на территории ее страны. Она отметила, что украинские операторы и специалисты по техническому обслуживанию ЗРК Hawk пройдут обучение в Испании с ноября этого года.Роблес также сообщила о предстоящей поставке Украине партий артиллерийских боеприпасов и крупнокалиберных пулеметов.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

https://ukraina.ru/20231005/1049943727.html

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новости, испания, андрей ермак, боеприпасы, поставки