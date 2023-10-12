Украина получила боеприпасы и ЗРК Hawk от Испании - 12.10.2023 Украина.ру
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Украина получила боеприпасы и ЗРК Hawk от Испании
Украина получила боеприпасы и ЗРК Hawk от Испании - 12.10.2023 Украина.ру
Украина получила боеприпасы и ЗРК Hawk от Испании
Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак
2023-10-12T11:46
2023-10-12T11:46
новости
испания
андрей ермак
боеприпасы
поставки
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Испания поставила на Украину боеприпасы и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, сообщил 12 октября в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак."ЗРК Hawk, боеприпасы 155 и 105 калибров для наших воинов. Спасибо союзникам из Испании", — написал он.Ранее и.о. министра обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что до 4000 военнослужащих ВСУ может пройти обучение на территории ее страны. Она отметила, что украинские операторы и специалисты по техническому обслуживанию ЗРК Hawk пройдут обучение в Испании с ноября этого года.Роблес также сообщила о предстоящей поставке Украине партий артиллерийских боеприпасов и крупнокалиберных пулеметов.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.
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новости, испания, андрей ермак, боеприпасы, поставки
Новости, Испания, Андрей Ермак, боеприпасы, поставки

Украина получила боеприпасы и ЗРК Hawk от Испании

11:46 12.10.2023
 
© commons.wikimedia.orgMIM-23 Hawk
MIM-23 Hawk - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© commons.wikimedia.org
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Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Испания поставила на Украину боеприпасы и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, сообщил 12 октября в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"ЗРК Hawk, боеприпасы 155 и 105 калибров для наших воинов. Спасибо союзникам из Испании", — написал он.
Ранее и.о. министра обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что до 4000 военнослужащих ВСУ может пройти обучение на территории ее страны. Она отметила, что украинские операторы и специалисты по техническому обслуживанию ЗРК Hawk пройдут обучение в Испании с ноября этого года.
Роблес также сообщила о предстоящей поставке Украине партий артиллерийских боеприпасов и крупнокалиберных пулеметов.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.
5 октября, 18:00
Зеленский и Пашинян в Испании, драка с депутатами в Киеве. Итоги 5 октября на УкраинеВ Горловке после обстрела ранены 9 человек; в Испании проходит саммит Европейского политического сообщества, Зеленский прилетел в Гранду; в Киеве депутаты избили человека: возможно, мошенника
 
НовостиИспанияАндрей Ермакбоеприпасыпоставки
 
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