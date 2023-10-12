Украина получила боеприпасы и ЗРК Hawk от Испании
Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Испания поставила на Украину боеприпасы и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, сообщил 12 октября в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"ЗРК Hawk, боеприпасы 155 и 105 калибров для наших воинов. Спасибо союзникам из Испании", — написал он.
Ранее и.о. министра обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что до 4000 военнослужащих ВСУ может пройти обучение на территории ее страны. Она отметила, что украинские операторы и специалисты по техническому обслуживанию ЗРК Hawk пройдут обучение в Испании с ноября этого года.
Роблес также сообщила о предстоящей поставке Украине партий артиллерийских боеприпасов и крупнокалиберных пулеметов.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.