Лавров: Антироссийские настроения в Армении создаются искусственно
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Появившиеся в последние годы в Армении организации создают почву для антироссийских настроений и продвижению интересов США, Евросоюза и НАТО. Об этом глава МИД России заявил журналистам после заседания Совета министров иностранных дел СНГ
Сергей Лавров выразил уверенность, что армянский народ заинтересован в развитии традиционных исторически братских связей с Россией.
"То, что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно. Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Россией, как раз наоборот. Они нацелены на создание почвы для антироссийских настроений и подготовке к продвижению интересов США, Евросоюза и НАТО", – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Россия видит попытки этих организаций дестабилизировать отношения с Арменией, но выразил глубокое убеждение, что "армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных исторически братских связей с Россией".
10 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "в отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили...".