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Лавров: Антироссийские настроения в Армении создаются искусственно

Лавров: Антироссийские настроения в Армении создаются искусственно - 12.10.2023 Украина.ру

Лавров: Антироссийские настроения в Армении создаются искусственно

Появившиеся в последние годы в Армении организации создают почву для антироссийских настроений и продвижению интересов США, Евросоюза и НАТО. Об этом глава МИД России заявил журналистам после заседания Совета министров иностранных дел СНГ

2023-10-12T11:19

2023-10-12T11:19

2023-10-12T11:19

новости

армения

сергей лавров

снг

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Сергей Лавров выразил уверенность, что армянский народ заинтересован в развитии традиционных исторически братских связей с Россией.Он подчеркнул, что Россия видит попытки этих организаций дестабилизировать отношения с Арменией, но выразил глубокое убеждение, что "армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных исторически братских связей с Россией".10 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "в отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили...".

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новости, армения, сергей лавров, снг