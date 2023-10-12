Лавров: Антироссийские настроения в Армении создаются искусственно - 12.10.2023 Украина.ру
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Лавров: Антироссийские настроения в Армении создаются искусственно
Лавров: Антироссийские настроения в Армении создаются искусственно - 12.10.2023 Украина.ру
Лавров: Антироссийские настроения в Армении создаются искусственно
Появившиеся в последние годы в Армении организации создают почву для антироссийских настроений и продвижению интересов США, Евросоюза и НАТО. Об этом глава МИД России заявил журналистам после заседания Совета министров иностранных дел СНГ
2023-10-12T11:19
2023-10-12T11:19
новости
армения
сергей лавров
снг
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Сергей Лавров выразил уверенность, что армянский народ заинтересован в развитии традиционных исторически братских связей с Россией.Он подчеркнул, что Россия видит попытки этих организаций дестабилизировать отношения с Арменией, но выразил глубокое убеждение, что "армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных исторически братских связей с Россией".10 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "в отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили...".
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новости, армения, сергей лавров, снг
Новости, Армения, Сергей Лавров, СНГ

Лавров: Антироссийские настроения в Армении создаются искусственно

11:19 12.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Появившиеся в последние годы в Армении организации создают почву для антироссийских настроений и продвижению интересов США, Евросоюза и НАТО. Об этом глава МИД России заявил журналистам после заседания Совета министров иностранных дел СНГ
Сергей Лавров выразил уверенность, что армянский народ заинтересован в развитии традиционных исторически братских связей с Россией.

"То, что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно. Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Россией, как раз наоборот. Они нацелены на создание почвы для антироссийских настроений и подготовке к продвижению интересов США, Евросоюза и НАТО", – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия видит попытки этих организаций дестабилизировать отношения с Арменией, но выразил глубокое убеждение, что "армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных исторически братских связей с Россией".
10 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "в отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили...".
 
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