https://ukraina.ru/20231012/1050116239.html

Новый передел мира. Россия за Израиль и Палестину, которую нужно создать

Новый передел мира. Россия за Израиль и Палестину, которую нужно создать - 12.10.2023 Украина.ру

Новый передел мира. Россия за Израиль и Палестину, которую нужно создать

На шестой день противостояния между движением ХАМАС и Израилем самой выигрышной кажется позиция России и тех, кто солидарен с нею. Заключается она в том, что в поисках причин войны и ее прекращения нужно вернуться к истокам конфликта

2023-10-12T10:54

2023-10-12T10:54

2023-10-12T12:17

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зарубежье

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израиль

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хамас

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То есть ко временам 1947 и 1967 года, когда было в ООН принято решение на территории Палестины создать два государства — еврейское (Израиль) и арабское (собственно Палестину). Это не сделано до сих пор. Разделенная на две части Палестинская автономия в составе Израиля — это не просто симулякр, а вечная кровоточащая рана. Сейчас вот взорвался сектор Газа.Но позицию России, как всегда, легче заявить, чем воплотить в жизнь. Потому что никто никому и ничего не хочет уступать. И из положительного отмечается лишь то, что стороны пока остались на своих позициях, если не считать периодические обстрелы Израилем территории Ливана.Следовательно, воронка кровавого противостояния еще не начала втягивать в себя третьих игроков, но они вокруг нее уже сгрудились фактически в полной готовности. И их так много, что заговорили о возможной Третьей мировой войне.В последние несколько дней мир потрясли и дела, и слова жестоко противоборствующих на Ближнем Востоке сторон. Сначала руководящее сектором Газа движение ХАМАС, ворвавшись на территорию соседнего Израиля, потрясло жесткостью в отношении мирных жителей.Подобная жестокость палестинцев запрограммирована. Она исходит из базовых идеологических установок ХАМАСа, которое отрицает само существование Израиля и хочет сбросить его в море.В ответ сразу высшие руководителя Израиля ответили страшной взаимностью. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху: «Мы раздавим и уничтожим ХАМАС». Министр обороны Иоав Галант: «Мы сотрем ХАМАС с лица земли». Главнокомандующий Армии обороны Израиля Бени Ганц: «В секторе Газа чувствуется мощь Израиля. Если понадобится, это почувствуют и в Ливане, и мир это увидит».В последнем заявлении страшно не то, что цель операции названа максимально откровенно и готовность Израиля не обращать внимание на мнение соседних стран и остального мира, вольно или невольно втягивая их в конфликт. Страшнее всего складывающая безысходность ситуации: с одной стороны, ХАМАС, начав войну, не может победить в ней самостоятельно, без союзников в арабском и во всем мусульманском мире планеты.С другой стороны, Израиль, потерпев страшный удар по репутации неготовностью противостоять террористам в первые часы их вторжения и сделав такой грозный замах отмщения, не может не победить.Репутация страны с самой сильной и непобедимой армией в регионе, готовой на все, — это для Израиля смысл и главное условие его существования на Ближнем Востоке в окружении врагов, которые только в последние годы стали превращаться в оппонентов, с которыми можно нормализовать отношения.Сегодня Израиль из 100-милионного арабского мира признали только шесть арабских государств: Египет, Иордания, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Марокко и Судан. Но остались, скажем мягко, в оппонентах Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Ливан, Сирия, Йемен, остальные монархии Персидского залива. А есть же еще остальные страны Магриба, Турция, чьим владением когда-то была территория Палестины, есть остальной полуторамиллиардный мусульманский мир, который может поддержать ХАМАС в секторе Газа, забыв про религиозное деление на суннитов и шиитов, раз речь идет о нападении «шайтанов» на братьев по исламу.И сегодня кажется, что никакие гарантии безопасности, данные Израилю на самом высоком уровне и самыми сильными геополитическими игроками планеты, не дадут ему спокойствия и мирного существования без войны.При этом и в Израиле никто не собирается сворачивать. Тот же министр обороны Галант уже публично завил по поводу войны в секторе Газа: «Мы отменили все правила ведения войны. Наши солдаты ни за что не будут нести ответственности. Военных судов не будет».Все сразу сравнили его слова с тем, что говорил фюрер немецкого народа Адольф Гитлер: «Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью. С вашей армией вы можете штурмовать небеса». И вспомнили, что миру понадобилось шесть лет Второй мировой войны и свыше 71 миллиона жизней, чтобы унять фюрера немецкого народа.Потому исследователь и специалист по разведке, некто Георгий Рипер (красноречивая фамилия: «рипер» — один из вариантов перевода с английского «смерть») сайту «Правда.ру» сказал: «Поверьте, половить рыбку в мутной воде и не упустить свои выгоды при переделе мира хотят многие. ...Кризис в Израиле открыл врата ада на Ближнем Востоке и в Европе, запылает весь мир, польется кровь по меридианам».И еще разведчик Рипер ехидно заметил: «Вопрос гораздо шире. Это — часть нового, грандиозного передела мира, устоявшегося после Второй мировой. ...Израиль "зачистит" сектор Газа, вызвав миграционный кризис и взрыв агрессии исламского мира. США введут авианосную группировку — кто мешает Ирану дать ХАМАСу или "Хезболле" противокорабельные ракеты, а Ливии — дать старые стратегические Ту-22? А утопленный авианосец — это не бульдозеры в Газе. Может пойти речь о физическом существовании Израиля. И в ответ — об уничтожении стран арабского мира пресловутой "ядеркой". Так что спокойнее всего в этот период войн перед упорядочиванием мироустройства будет у пингвинов на полюсе, в Ватикане (что далеко не факт) и в далекой традиционно нейтральной Австралии..».Это действительно тотальная война, и если полыхнет по всему миру, то, как банально это ни покажется, нигде не отсидеться. Потому что предтечей Третьей мировой может стать тотальная хаотизация всего Ближнего Востока, в которую потом втянутся и другие регионы земли по религиозному, идеологическому или национально-геополитическому признакам.Посудите сами: про полтора миллиарда мусульман мира уже сказано. На самом Ближнем Востоке на сторону ХАМАСа в разной степени стали практически все окружающие арабские государства. И имеющие дипотношения с Израилем, и собравшиеся наладить с ним контакты. Даже Турция, где власть сначала осторожничала, но как только все турецкие оппозиционеры заявили, что 15 октября сего года в Еникапы будут проводить совместный митинг с осуждением Израиля, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция за мир, но поддерживает ХАМАС. Потому что Израиль поддерживают США и тем самым вмешиваются в дела региона.Иран пока бездеятельно осуждает Израиль, но удерживает движение «Хезболла» на территории Ливана от активного вторжения в Израиль, чтобы заставить его воевать на два фронта. Это очень повредило бы израильской армии и всем планам еврейского государства.Сдержанно ведут себя и монархии Персидского залива, но в любой момент ситуация может измениться, и они помогут палестинцам. Тем более что если Иран считают разработчиком нынешней операции ХАМАСа, «Наводнение Аль-Аксы», то Катар — признанный спонсор террористов, управляющих сектором Газа.Нестабильность на Ближнем Востоке коснется и Афганистана, Пакистана и Индии, с выходом проблематики террора на границы с Китаем и Юго-Восточной Азией. Китай, как и Россия, пока официально призывает стороны решать свои проблемы за столом переговоров после немедленного прекращения огня и возвращения к первоистокам проблемы.А вот США уже заявили, что они поддерживают Израиль, и даже послали в Восточное Средиземноморье новейший авианосец «Джеральд Форд» с крейсером и четырьмя эсминцами. А потом еще одну авианосную группу во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».Естественно, США «впишутся» за Израиль, как и весь так называемый коллективный Запад, а также англосаксы из Австралии и южнокорейцы с японцами.Сегодня с подачи того же специалиста по разведке Рипера обсуждаются «умные прогнозы про "протокол "Самсон" (применение Израилем ядерного оружия — ЯО) или "Парковка" (зачистка Газы "под ноль"), переключившись с Украины на палестино-израильский кризис».И тот и другой вариант действительно на слуху у экспертов и политиков, которые понимают, что это вызовет еще более оголтелую эскалацию конфликта, и он перехлестнет границы региона. И если действительно конфликт спровоцирует новый миграционный кризис, то за Ближним Востоком действительно полыхнет Европа и все страны, куда потоки беженцев устремятся.А это вполне возможно: если Израиль который сегодня имеет, по подсчетам спецов, 200 ядерных боеголовок, обладает полноценной ядерной триадой и является шестым по арсеналу в мире, превентивно или в ответ ударит ядерным оружием, то это начало мирового ядерного противостояния, а это и есть полноценная Третья мировая, к тому же ядерная.То же самое будет и при более мягком варианте развития события под названием «Парковка»: с началом наземной операции возмездия Израиля «Железные мечи» сектор Газа уничтожается ракетами, после чего тяжелые танки и спецназ зачищают регион, а бульдозеры разравнивают все до состояния площадки для парковки автомобилей. И куда деваться людям, которые останутся в живых? А их там, по общим подсчетам, более 2,5 миллиона человек.В условиях, когда никто не может ответить, почему конфликт между Израилем и ХАМАС начался так как начался, и Израиль к нему не был готов, даже опираясь на свою и американскую разведки, которые должны были отслеживать приготовления ХАМАС, очень возрастает роль конспирологии и всевозможных иных теорий мирового заговора, между тем очень хорошо объясняющих происходящее.Все сводится к двум выводам. Во-первых, части элиты так называемого "золотого миллиарда" выгоден вселенский хаос, ими спровоцированный, хорошо спланированный и разумно управляемый. Так называемая хаотизация.Во-вторых, определенные силы, согласовав позиции и перспективы, специально спровоцировали этот конфликт, итогом которого может стать уничтожение на только Сектора Газа, но и самого Израиля. Опыт Нагорного Карабаха, непризнанной республики, где армяне жили еще до нашей эры, говорит: при должном старании, подготовке и согласии соседей государство может исчезнуть за пару дней – и закончиться почти полным исходом его населения в эмиграцию навсегда.Очень стремительно к аннигилированию собственной государственности идет Украина. Есть проблемы "румынизации" у Молдавии, которая тоже растворится. Мало кто, кроме самих армян, доволен на Кавказе существованием Армении в том виде, как сейчас.Точно так же Израиль может уничтожить палестинский анклав Сектор Газа, а потом все остальные отменят сам Израиль. С новым исходом евреев куда-нибудь, потому что дома их будет ждать ад кромешный в исполнении арабов. И тогда хаотизация Ближнего Востока будет обеспечена практически стопроцентно.Это сейчас поддерживаемый Западом и США Израиль – противовес в регионе, который объединяет арабский мир неприятием или даже ненавистью к себе. Но когда он исчезнет, борьба за лидерство в арабском мире камня на камне не оставит от стабильности в регионе. А за ним подтянуться и все остальные.Согласно выводам Рипера, "под шумок" могут случиться и другие крупные конфликты:— Китай начнет военную операцию и заберет Тайвань;— поляки придут забирать часть Украины, а к ним присоединятся венгры и румыны;— Индия и Пакистан "переделят" Кашмир (что опасно, так как обе страны — ядерные державы);— поддерживаемые США японцы и КНДР решат закрыть "цивилизационно-территориальные" вопросы;— "горячей точкой" может стать Северный Кипр;— сербы и албанцы сойдутся войной за Косово на фоне горящей Европы;— о своей независимости и веках унижения от Британии вспомнит "вольная Ирландия";— о "своих" Мальвинских островах может вспомнить Аргентина, если Британия будет отвлечена на Ирландию.И сколько по миру таких конфликтов, которые начинались с войны за приграничные столбы, а превращались в многолетние войны?Чем больше глубже и страшнее планетарная турбулентность, тем быстрее появится запрос на умиротворителя, если хотите, антикризисного менеджера, мирового полицейского, который придет и наведет порядок, став единственной руководящей и направляющей силой, спасителем, которому все будут благодарны.Кто может претендовать на эту роль? Ясное дело, США, у которых – самая крупная армия, больше всего денег, налаженные вертикальные и горизонтальные связи по всему миру, и имеется самый большой опыт в подобных делах.Одно плохо: так думают только в Вашингтоне. А вот в Пекине, Москве, Нью-Дели – совсем другие соображения на этот счет. И о лидерах будущего мира (-ов).Никакой особой конспирологии тут нет. Равно как не очень "пляшет" и термин "хаотизация", потому что создание хаоса — это обычные воплощение в жизнь старого как жизнь, главного правила завоевателя, а потом колонизатора — разделяй и властвуй. Этот принцип колонизаторов и хаотизация — это геополитические синонимы сегодня. И зачастую по-прежнему действуют беспроигрышно и, к сожалению, надежнее всего при помощи спровоцированных и начатых войн.Вот потому-то президент России Владимир Путин уже предложил тем же США никого не пугать в регионе, где есть люди, "которые уже ничего не боятся", а влиять на Израиль. И на всех остальных, кто втягивается в конфликт. С одной целью – добиваться мира без войны, а за столом переговоров. И тут мы возвращаемся к тому, с чего начинали: это легче сказать, чем сделать. Но делать-то надо, если жить хочется.

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эксклюзив, зарубежье, россия, израиль, палестина, хамас