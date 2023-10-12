Борьба за контрабанду, попытки успокоить венгров. Что происходит в Закарпатье - 12.10.2023 Украина.ру
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Борьба за контрабанду, попытки успокоить венгров. Что происходит в Закарпатье
Борьба за контрабанду, попытки успокоить венгров. Что происходит в Закарпатье - 12.10.2023 Украина.ру
Борьба за контрабанду, попытки успокоить венгров. Что происходит в Закарпатье
В Закарпатье центральные власти продолжают зачистку местных элит. В этот раз взялись за клан Виктора Балоги, бывшего губернатора региона, который считается одним из хозяев Закарпатья. Регион даже в шутку называют "Балогостаном"
2023-10-12T10:41
2023-10-12T10:41
эксклюзив
закарпатье
владимир зеленский
виктор балога
венгрия
контрабанда
виктор орбан
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Примечательно, что Балога находится под санкциями РФ, но в то же время и под санкциями ЕС, откуда его депортировали в начале текущего года.Его сын Андрей Балога – мэр второго по величине города Закарпатья, Мукачево. К нему-то и пришли с обыском следователи из СБУ и НАБУ.Нагрянули они также к главе Мукачевского райсовета Михаилу Ланьо, которого считают ставленником Балоги. Также НАБУ проводит обыски почетного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука и его брата Игоря, а также экс-депутата Закарпатского облсовета и владельца гостиницы "Ужгород" Алексея Баранюка.Поводом для обысков стала очередная коррупционная схема: этим летом горсовет Мукачево продал 3 гектара земли вокруг стадиона "Авангард" компании Михаила Ланьо по цене в десять раз заниженной.Политолог Михаил Чаплыга сравнивает удар по элитам Закарпатья с катаклизмом местного масштаба."Я бы сравнил события в Закарпатье с Цунами... после вчерашнего землетрясения... СБУ проводит обыски у сына Балоги... он же мэр Мукачева. Это однозначно сожженные мосты с правящими там элитами. Ибо одновременно обыски еще у двоих ключевых игроков", – пишет Чаплыга.По его мнению, зачистка региональных элит связана с уменьшением "кормовой базы", когда "Боливар" украинской экономики уже не может вынести двоих, то есть центральную и региональную власть.В свою очередь закарпатские журналисты связывают борьбу с кланом Балог стремлением центральной власти перераспределить в свою пользу доходы от контрабанды, воровства западной помощи и системе "откупных" от мужчин, пытающихся сбежать от мобилизации.Примечательно, что удар по местным элитам в Мукачево начался сразу же после скандала с бегством старшего лейтенанта Мукачевского погранотряда Руслана Сырового. Пограничник сбежал в Венгрию вместе с группой уклонистов, а затем перешел на сторону России.В украинской разведке (ГУР МОУ) опасаются, что на фоне информации об украинском оружии, оказавшемся у ХАМАС, Сыровой может обнародовать данные о каналах утечки оружия.За контроль над контрабандой в Закарпатье с Балогами ведет борьбу нынешний губернатор Виктор Микита, бывший офицер СБУ, а ныне – глава закарпатской ячейки партии "Слуга народа"."Далеко не секрет, что глава ОВА Виктор Микита давно взялся за политическое давление для получения контроля над Мукачевским городским советом и ищет любые поводы, чтобы претворить все в жизнь", –комментирует обыски у клана Балоги закарпатский политолог Юрий Дзямулич.Однако есть еще одно объяснение удара по клану хозяев Закарпатья – это попытки хотя бы для вида помириться с Венгрией, которая годами критикует Киев за политику насильственной украинизации и блокирует движения Украины в сторону НАТО и ЕС.В начале октября Венгрия предложила вдвое сократить помощь Киеву от ЕС – с 50 до 25 миллиардов евро.В среду 11 октября на Закарпатье как раз приезжал посол Венгрии Антал Хейзер. Виктор Балога и депутаты из числа его ставленников давно вызывают раздражение Венгрии, так как фактически возглавили давление на закарпатских венгров.Подконтрольные ему депутаты в Мукачево принимали решения о демонтаже венгерских символов и флагов с венгерских культурно-образовательных учреждений. Нового губернатора Виктора Микиту Балога недавно критиковал и называл "пятой колонной Орбана" на Украине за стремление договориться с венграми (по указанию западных партнеров Зеленского).Договориться с ними пытаются не сворачиванием украинизации, а с помощью усиления антироссийских или профашистских настроений.Например, 9 октября в закарпатском городе Берегово украинские власти вместе с представителями венгерской общины открыли памятник и провели панихиду по жертвам советского авиаудара 9 октября 1944 года. Тогда под удар попала железнодорожная станция Берегово и погибли около 250 венгерских военных, воевавших на тот момент на стороне нацистской коалиции.Однако в Венгрии Балогу не любят еще по одной причине. Клан Балог контролирует контрабанду в Закарпатье и сотрудничает с венгерскими контрабандистами, за что его представители и попали в "черный список" в этой стране.Только на этой неделе в Закарпатье была обнаружена стартовая площадка для беспилотников, которые по ночам доставляют контрабандные сигареты в Венгрию. В грузовом поезде с железной рудой на венгерской границе 11 октября были обнаружены тысячи пачек сигарет, лишь слегка прикрытых тонким слоем руды.В прошлом году Виктора Балогу в Венгрии связывали с крупнейшей в истории страны партией контрабандных сигарет, доставленных из ОАЭ в венгерский город Дебрецен. На борту вместо заявленных автомобильных запчастей для Украины находились 23 миллиона пачек сигарет для реализации в ЕС.Таким образом, ударом по "хозяевам" Закарпатья Офис Зеленского пытается убить сразу двух зайцев: замкнуть на себя доходы от контрабанды, а также заслужить благодарность Будапешта, не меняя дискриминационной языковой политики в регионе.
https://ukraina.ru/20230914/1049377359.html
https://ukraina.ru/20231003/1049882893.html
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эксклюзив, закарпатье, владимир зеленский, виктор балога, венгрия, контрабанда, виктор орбан
Эксклюзив, Закарпатье, Владимир Зеленский, Виктор Балога, Венгрия, контрабанда, Виктор Орбан

Борьба за контрабанду, попытки успокоить венгров. Что происходит в Закарпатье

10:41 12.10.2023
 
© commons.wikimedia.org/Igor BubinУжгород
Ужгород
© commons.wikimedia.org/Igor Bubin
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Закарпатье центральные власти продолжают зачистку местных элит. В этот раз взялись за клан Виктора Балоги, бывшего губернатора региона, который считается одним из хозяев Закарпатья. Регион даже в шутку называют "Балогостаном"
Примечательно, что Балога находится под санкциями РФ, но в то же время и под санкциями ЕС, откуда его депортировали в начале текущего года.
Его сын Андрей Балога – мэр второго по величине города Закарпатья, Мукачево. К нему-то и пришли с обыском следователи из СБУ и НАБУ.
Нагрянули они также к главе Мукачевского райсовета Михаилу Ланьо, которого считают ставленником Балоги. Также НАБУ проводит обыски почетного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука и его брата Игоря, а также экс-депутата Закарпатского облсовета и владельца гостиницы "Ужгород" Алексея Баранюка.
Поводом для обысков стала очередная коррупционная схема: этим летом горсовет Мукачево продал 3 гектара земли вокруг стадиона "Авангард" компании Михаила Ланьо по цене в десять раз заниженной.
Политолог Михаил Чаплыга сравнивает удар по элитам Закарпатья с катаклизмом местного масштаба.
"Я бы сравнил события в Закарпатье с Цунами... после вчерашнего землетрясения... СБУ проводит обыски у сына Балоги... он же мэр Мукачева. Это однозначно сожженные мосты с правящими там элитами. Ибо одновременно обыски еще у двоих ключевых игроков", – пишет Чаплыга.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 05:26
Отлов уклонистов и наплыв мусора в ЕС. Что происходит в Закарпатье На дальнем западе Украины, в Закарпатье, ежедневно продолжают отлавливать украинских уклонистов и дезертиров, не желающих бегать по минным полям в Работино. Наплыв беглецов увеличивается по мере ужесточения мобилизации на Украине и в преддверии наступления осенних холодов и распутицы, когда вплавь реки будет сложно переплыть
По его мнению, зачистка региональных элит связана с уменьшением "кормовой базы", когда "Боливар" украинской экономики уже не может вынести двоих, то есть центральную и региональную власть.
В свою очередь закарпатские журналисты связывают борьбу с кланом Балог стремлением центральной власти перераспределить в свою пользу доходы от контрабанды, воровства западной помощи и системе "откупных" от мужчин, пытающихся сбежать от мобилизации.
Примечательно, что удар по местным элитам в Мукачево начался сразу же после скандала с бегством старшего лейтенанта Мукачевского погранотряда Руслана Сырового. Пограничник сбежал в Венгрию вместе с группой уклонистов, а затем перешел на сторону России.
В украинской разведке (ГУР МОУ) опасаются, что на фоне информации об украинском оружии, оказавшемся у ХАМАС, Сыровой может обнародовать данные о каналах утечки оружия.
За контроль над контрабандой в Закарпатье с Балогами ведет борьбу нынешний губернатор Виктор Микита, бывший офицер СБУ, а ныне – глава закарпатской ячейки партии "Слуга народа".
"Далеко не секрет, что глава ОВА Виктор Микита давно взялся за политическое давление для получения контроля над Мукачевским городским советом и ищет любые поводы, чтобы претворить все в жизнь", –комментирует обыски у клана Балоги закарпатский политолог Юрий Дзямулич.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 19:32
МИД Венгрии жёстко высказался о разжигателях войны в ЕСЗападные политики ещё не в состоянии понять ответственности за свои действия – в том числе и в отношении развязанного на Украине конфликта, и как "мир за пределами Европы очень ждёт окончания этой войны". Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Однако есть еще одно объяснение удара по клану хозяев Закарпатья – это попытки хотя бы для вида помириться с Венгрией, которая годами критикует Киев за политику насильственной украинизации и блокирует движения Украины в сторону НАТО и ЕС.
В начале октября Венгрия предложила вдвое сократить помощь Киеву от ЕС – с 50 до 25 миллиардов евро.
В среду 11 октября на Закарпатье как раз приезжал посол Венгрии Антал Хейзер. Виктор Балога и депутаты из числа его ставленников давно вызывают раздражение Венгрии, так как фактически возглавили давление на закарпатских венгров.
Подконтрольные ему депутаты в Мукачево принимали решения о демонтаже венгерских символов и флагов с венгерских культурно-образовательных учреждений. Нового губернатора Виктора Микиту Балога недавно критиковал и называл "пятой колонной Орбана" на Украине за стремление договориться с венграми (по указанию западных партнеров Зеленского).
Договориться с ними пытаются не сворачиванием украинизации, а с помощью усиления антироссийских или профашистских настроений.
Например, 9 октября в закарпатском городе Берегово украинские власти вместе с представителями венгерской общины открыли памятник и провели панихиду по жертвам советского авиаудара 9 октября 1944 года. Тогда под удар попала железнодорожная станция Берегово и погибли около 250 венгерских военных, воевавших на тот момент на стороне нацистской коалиции.
Однако в Венгрии Балогу не любят еще по одной причине. Клан Балог контролирует контрабанду в Закарпатье и сотрудничает с венгерскими контрабандистами, за что его представители и попали в "черный список" в этой стране.
Только на этой неделе в Закарпатье была обнаружена стартовая площадка для беспилотников, которые по ночам доставляют контрабандные сигареты в Венгрию. В грузовом поезде с железной рудой на венгерской границе 11 октября были обнаружены тысячи пачек сигарет, лишь слегка прикрытых тонким слоем руды.
В прошлом году Виктора Балогу в Венгрии связывали с крупнейшей в истории страны партией контрабандных сигарет, доставленных из ОАЭ в венгерский город Дебрецен. На борту вместо заявленных автомобильных запчастей для Украины находились 23 миллиона пачек сигарет для реализации в ЕС.
7 августа, 12:26
Украинец разбогател на контрабанде наркотиков из ЧехииСиловики изъяли у 32-летнего жителя населенного пункта Бровары Киевской области кокаин на полмиллиона долларов. Об этом 7 августа сообщила Национальная полиция Украины
Таким образом, ударом по "хозяевам" Закарпатья Офис Зеленского пытается убить сразу двух зайцев: замкнуть на себя доходы от контрабанды, а также заслужить благодарность Будапешта, не меняя дискриминационной языковой политики в регионе.
 
ЭксклюзивЗакарпатьеВладимир ЗеленскийВиктор БалогаВенгрияконтрабандаВиктор Орбан
 
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10:41Борьба за контрабанду, попытки успокоить венгров. Что происходит в Закарпатье
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