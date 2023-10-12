Обучение в военных вузах Украины переведут на английский язык - 12.10.2023 Украина.ру
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Обучение в военных вузах Украины переведут на английский язык
Обучение в военных вузах Украины переведут на английский язык - 12.10.2023 Украина.ру
Обучение в военных вузах Украины переведут на английский язык
Министерство обороны совместно с Генштабом ВСУ работают над дорожной картой по совершенствованию языковой подготовки украинских военнослужащих. Об этом 11 октября сообщил замначальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль во время круглого стола в Military Media Center
2023-10-12T10:54
2023-10-12T10:54
английский язык
новости
всу
нато
украина
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По его словам, чиновники уже разработали ряд проектов. Они включают переход на преподавание на английском языке в военных учреждениях высшего образования.Сейчас в военных вузах уже реализуют образовательные проекты в рамках перехода на стандарты НАТО. К преподаванию специальных дисциплин привлекают военных практиков и ученых.В июле гуманитарный комитет Верховной Рады поддержал законопроект № 9432 о статусе английского как одного из языков международного общения на Украине, предложенный президентом Владимиром Зеленским. В тексте проекта сказано, что сферы применения английского в Украине должны распространяться на военную, медицинскую, транспортную системы и культуру.В начале октября издание Politico обнародовало подробности некого конфиденциального документа из Белого дома по реформам на Украине. В нем была информация о преподавании на английском в большем количестве украинских школ и переходе ВСУ на протоколы НАТО.
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английский язык, новости, всу, нато, украина
английский язык, Новости, ВСУ, НАТО, Украина

Обучение в военных вузах Украины переведут на английский язык

10:54 12.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Министерство обороны совместно с Генштабом ВСУ работают над дорожной картой по совершенствованию языковой подготовки украинских военнослужащих. Об этом 11 октября сообщил замначальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль во время круглого стола в Military Media Center
По его словам, чиновники уже разработали ряд проектов. Они включают переход на преподавание на английском языке в военных учреждениях высшего образования.
Сейчас в военных вузах уже реализуют образовательные проекты в рамках перехода на стандарты НАТО. К преподаванию специальных дисциплин привлекают военных практиков и ученых.
В июле гуманитарный комитет Верховной Рады поддержал законопроект № 9432 о статусе английского как одного из языков международного общения на Украине, предложенный президентом Владимиром Зеленским. В тексте проекта сказано, что сферы применения английского в Украине должны распространяться на военную, медицинскую, транспортную системы и культуру.
В начале октября издание Politico обнародовало подробности некого конфиденциального документа из Белого дома по реформам на Украине. В нем была информация о преподавании на английском в большем количестве украинских школ и переходе ВСУ на протоколы НАТО.
F-16
5 августа, 11:51
Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16. Об этом сообщили журналисты Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
 
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