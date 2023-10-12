https://ukraina.ru/20231012/1050115883.html

Обучение в военных вузах Украины переведут на английский язык

Обучение в военных вузах Украины переведут на английский язык - 12.10.2023 Украина.ру

Обучение в военных вузах Украины переведут на английский язык

Министерство обороны совместно с Генштабом ВСУ работают над дорожной картой по совершенствованию языковой подготовки украинских военнослужащих. Об этом 11 октября сообщил замначальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль во время круглого стола в Military Media Center

2023-10-12T10:54

2023-10-12T10:54

2023-10-12T10:54

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По его словам, чиновники уже разработали ряд проектов. Они включают переход на преподавание на английском языке в военных учреждениях высшего образования.Сейчас в военных вузах уже реализуют образовательные проекты в рамках перехода на стандарты НАТО. К преподаванию специальных дисциплин привлекают военных практиков и ученых.В июле гуманитарный комитет Верховной Рады поддержал законопроект № 9432 о статусе английского как одного из языков международного общения на Украине, предложенный президентом Владимиром Зеленским. В тексте проекта сказано, что сферы применения английского в Украине должны распространяться на военную, медицинскую, транспортную системы и культуру.В начале октября издание Politico обнародовало подробности некого конфиденциального документа из Белого дома по реформам на Украине. В нем была информация о преподавании на английском в большем количестве украинских школ и переходе ВСУ на протоколы НАТО.

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английский язык, новости, всу, нато, украина