Украина готова подкупать Штаты, лишь бы сохранить контрабанду оружия на Ближний Восток - СМИ - 12.10.2023 Украина.ру
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Украина готова подкупать Штаты, лишь бы сохранить контрабанду оружия на Ближний Восток - СМИ
Украина готова подкупать Штаты, лишь бы сохранить контрабанду оружия на Ближний Восток - СМИ - 12.10.2023 Украина.ру
Украина готова подкупать Штаты, лишь бы сохранить контрабанду оружия на Ближний Восток - СМИ
Украинцы стараются даже подкупить американцев, лишь бы они им не прикрывали разработанные схемы контрабанды оружия, отмечает издание
2023-10-12T10:57
2023-10-12T10:57
новости
турция
оружие
контрабанда
украина
bayraktar tb2 (байрактар)
сша
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Спрос на продажи оружия на черном рынке есть всегда, так как в мире одновременно происходит около 30-50 конфликтов. Об этом 12 октября пишет турецкое издание dikGazeteв статье, в которой обсуждается попадание западного оружия в руки палестинского ХАМАС на Ближнем Востоке.Основными получателями контрабандного оружия являются страны, находящиеся под санкциями, такие как Ирак и Северная Корея, Судан, Ливия, Эритрея и Палестина, отмечается в публикации."Любая попытка американцев контролировать эти процессы, тем более проводить проверки в чужой стране, является практически невыполнимой задачей", - подчеркивает издание, приводя пример Украины.По словам автора статьи, украинцы стараются всяческий усложнить работу американцев и "даже вывести их на дележку", лишь бы те прикрыли схемы перепродажи оружия."Отличным аргументом здесь будет заявление о том, что часть вооружения была перенаправлена ​​на другой склад, который впоследствии был уничтожен российскими войсками", - раскрывает издание приемы продавцов оружия на черном рынке.DikGazete отмечает, что их сотрудники ранее уже отследили канал незаконных поставок некоторых запчастей беспилотников Байрактар ТБ2, которые Турция поставляла Киеву. Этот канал идет из Украины через Молдавию, Румынию, Грузию и Турцию в Ирак, утверждает издание."Байрактар ​​ТБ2, о котором идет речь, был доставлен на Украину по законному контракту для использования на ее территории. Однако оружие, доставленное на Украину, оказалось в руках сил, вызывающих нестабильность на Ближнем Востоке", - пишет издание.Газета отмечает, что по этому поводу возникают два главных вопроса, на которые в Турции должны отметить. Первый из них – стоит ли продолжать партнерство со страной, которая столь халатно относится к своим договорным обязательствам. Второй – есть ли перспективы такого сотрудничества?Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 8 июня 2022 года предупредила о том, что западные страны игнорируют расширение черного рынка оружия в Западной Европе, которое происходит за счет поставок на Украину. Она отметила, что некоторое количество оружия, предназначенного Киеву, уже контрабандой переправлено в Боснию и Герцеговину, Албанию и самопровозглашенное Косово.Ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно комментировал обнаружение боеприпасов, произведенных в Сербии, на фронтах в Донбассе. Он подчеркивал, что Сербия не продает оружие сторонам конфликта, но не может отвечать за то, что делает с этими боеприпасами конечный пользователь после того, как он их получает.
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новости, турция, оружие, контрабанда, украина, bayraktar tb2 (байрактар), сша
Новости, Турция, оружие, контрабанда, Украина, Bayraktar TB2 (Байрактар), США

Украина готова подкупать Штаты, лишь бы сохранить контрабанду оружия на Ближний Восток - СМИ

10:57 12.10.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске
Российские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости
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Украинцы стараются даже подкупить американцев, лишь бы они им не прикрывали разработанные схемы контрабанды оружия, отмечает издание
Спрос на продажи оружия на черном рынке есть всегда, так как в мире одновременно происходит около 30-50 конфликтов. Об этом 12 октября пишет турецкое издание dikGazeteв статье, в которой обсуждается попадание западного оружия в руки палестинского ХАМАС на Ближнем Востоке.
Основными получателями контрабандного оружия являются страны, находящиеся под санкциями, такие как Ирак и Северная Корея, Судан, Ливия, Эритрея и Палестина, отмечается в публикации.
"Любая попытка американцев контролировать эти процессы, тем более проводить проверки в чужой стране, является практически невыполнимой задачей", - подчеркивает издание, приводя пример Украины.
По словам автора статьи, украинцы стараются всяческий усложнить работу американцев и "даже вывести их на дележку", лишь бы те прикрыли схемы перепродажи оружия.
"Отличным аргументом здесь будет заявление о том, что часть вооружения была перенаправлена ​​на другой склад, который впоследствии был уничтожен российскими войсками", - раскрывает издание приемы продавцов оружия на черном рынке.
DikGazete отмечает, что их сотрудники ранее уже отследили канал незаконных поставок некоторых запчастей беспилотников Байрактар ТБ2, которые Турция поставляла Киеву. Этот канал идет из Украины через Молдавию, Румынию, Грузию и Турцию в Ирак, утверждает издание.
"Байрактар ​​ТБ2, о котором идет речь, был доставлен на Украину по законному контракту для использования на ее территории. Однако оружие, доставленное на Украину, оказалось в руках сил, вызывающих нестабильность на Ближнем Востоке", - пишет издание.
Газета отмечает, что по этому поводу возникают два главных вопроса, на которые в Турции должны отметить. Первый из них – стоит ли продолжать партнерство со страной, которая столь халатно относится к своим договорным обязательствам. Второй – есть ли перспективы такого сотрудничества?
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 8 июня 2022 года предупредила о том, что западные страны игнорируют расширение черного рынка оружия в Западной Европе, которое происходит за счет поставок на Украину. Она отметила, что некоторое количество оружия, предназначенного Киеву, уже контрабандой переправлено в Боснию и Герцеговину, Албанию и самопровозглашенное Косово.
Ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно комментировал обнаружение боеприпасов, произведенных в Сербии, на фронтах в Донбассе. Он подчеркивал, что Сербия не продает оружие сторонам конфликта, но не может отвечать за то, что делает с этими боеприпасами конечный пользователь после того, как он их получает.
Визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября, 19:07
Мадуро: США и ЕС вовлекли Украину в безумие чёрного рынка оружияСША и Евросоюз виновны в том, что поставленное ими на Украину оружие оказалось на чёрном рынке. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил эфире программы "С Мадуро +".
 
НовостиТурцияоружиеконтрабандаУкраинаBayraktar TB2 (Байрактар)США
 
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