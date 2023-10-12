"Отказываются от истории": Азаров раскритиковал депутатов Запорожья за переименование улицы Гагарина - 12.10.2023 Украина.ру
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"Отказываются от истории": Азаров раскритиковал депутатов Запорожья за переименование улицы Гагарина
"Отказываются от истории": Азаров раскритиковал депутатов Запорожья за переименование улицы Гагарина - 12.10.2023 Украина.ру
"Отказываются от истории": Азаров раскритиковал депутатов Запорожья за переименование улицы Гагарина
В Запорожье "отменили" улицу советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Об этом 12 октября сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале
2023-10-12T09:21
2023-10-12T09:27
гагарин
улица
запорожье
николай азаров
новости
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Он указал, что теперь улица будет носить имя "никому неизвестного, погибшего нацгвардейца Сергея Зорского".На прошлой неделе сообщили, что петицию с предложением о переименовании улицы создала жена военного.
https://ukraina.ru/20230327/1044758814.html
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гагарин, улица, запорожье, николай азаров, новости
Гагарин, улица, Запорожье, Николай Азаров, Новости

"Отказываются от истории": Азаров раскритиковал депутатов Запорожья за переименование улицы Гагарина

09:21 12.10.2023 (обновлено: 09:27 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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В Запорожье "отменили" улицу советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Об этом 12 октября сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале
Он указал, что теперь улица будет носить имя "никому неизвестного, погибшего нацгвардейца Сергея Зорского".

"Так решили местные депутаты. Добровольно отказаться от великой истории покорения космоса в обмен на человека, погибшего в угоду НАТО и Зеленскому – это надо уметь, да!", - написал Азаров.

На прошлой неделе сообщили, что петицию с предложением о переименовании улицы создала жена военного.
27 марта, 15:31
Юрий Гагарин. Первый среди первых — и в вечность ушел первым27 марта 2023 года исполняется 55 лет со дня гибели Героев Советского Союза — Юрия Гагарина, первого космонавта Земли, и Владимира Серегина, летчика-испытателя, командира полка летной тренировки космонавтов
 
ГагаринулицаЗапорожьеНиколай АзаровНовости
 
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