https://ukraina.ru/20231012/1050113703.html

"Отказываются от истории": Азаров раскритиковал депутатов Запорожья за переименование улицы Гагарина

"Отказываются от истории": Азаров раскритиковал депутатов Запорожья за переименование улицы Гагарина - 12.10.2023 Украина.ру

"Отказываются от истории": Азаров раскритиковал депутатов Запорожья за переименование улицы Гагарина

В Запорожье "отменили" улицу советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Об этом 12 октября сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале

2023-10-12T09:21

2023-10-12T09:21

2023-10-12T09:27

гагарин

улица

запорожье

николай азаров

новости

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Он указал, что теперь улица будет носить имя "никому неизвестного, погибшего нацгвардейца Сергея Зорского".На прошлой неделе сообщили, что петицию с предложением о переименовании улицы создала жена военного.

https://ukraina.ru/20230327/1044758814.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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гагарин, улица, запорожье, николай азаров, новости