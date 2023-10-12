Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна - 12.10.2023 Украина.ру
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Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна
Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна - 12.10.2023 Украина.ру
Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна
Тегеран предлагает Москве использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани, передает 12 октября РИА Новости
2023-10-12T08:40
2023-10-12T08:37
зерно
россия
экспорт
иран
новости
зарубежье
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"Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера", - заверил Роухани.При этом замминистра указал, что эту возможность Москва пока не использовала.По предварительным данным Союза экспортеров зерна, за первый квартал сезона 2023/24 годов экспорт российского зерна увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и достиг 18,18 млн тонн. По объемам закупки российского зерна за три месяца нового сезона первое место занял Египет с показателем в 2 млн тонн. На втором месте находится Турция, закупившая 1,85 млн тонн. С первого места в прошлом сезоне на третье опустился Иран, сокративший закупку российского зерна с 2,4 млн тонн до 1,8 млн тонн.Российский зерновой союз спрогнозировал рекордный объем экспорта зерновых в новом сельскохозяйственном году. По словам президента союза Аркадия Злочевского, сбор 140 млн тонн зерновых позволит отправить в третьи страны больше, чем в прошлом сезоне, когда было экспортировано около 60 млн тонн.
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зерно, россия, экспорт, иран, новости, зарубежье
зерно, Россия, экспорт, Иран, Новости, Зарубежье

Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна

08:40 12.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Тегеран предлагает Москве использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани, передает 12 октября РИА Новости
"Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера", - заверил Роухани.
При этом замминистра указал, что эту возможность Москва пока не использовала.
"Конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции Запада против РФ практически сделали иранский маршрут безопасным и альтернативным маршрутом для экспорта российского зерна. К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно… Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии", - считает иранский чиновник.
По предварительным данным Союза экспортеров зерна, за первый квартал сезона 2023/24 годов экспорт российского зерна увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и достиг 18,18 млн тонн.
По объемам закупки российского зерна за три месяца нового сезона первое место занял Египет с показателем в 2 млн тонн. На втором месте находится Турция, закупившая 1,85 млн тонн. С первого места в прошлом сезоне на третье опустился Иран, сокративший закупку российского зерна с 2,4 млн тонн до 1,8 млн тонн.
Российский зерновой союз спрогнозировал рекордный объем экспорта зерновых в новом сельскохозяйственном году. По словам президента союза Аркадия Злочевского, сбор 140 млн тонн зерновых позволит отправить в третьи страны больше, чем в прошлом сезоне, когда было экспортировано около 60 млн тонн.
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2 октября, 18:57
Минобороны Британии: флот Её величества не будет охранять украинское зерноКоролевский флот Британии не направит свои корабли для обеспечения вывоза украинского зерна из черноморских портов. Об этом 2 октября заявил британский министр обороны Грант Шэппс.
 
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