https://ukraina.ru/20231012/1050112601.html
Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна
Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна - 12.10.2023 Украина.ру
Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна
Тегеран предлагает Москве использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани, передает 12 октября РИА Новости
2023-10-12T08:40
2023-10-12T08:40
2023-10-12T08:37
зерно
россия
экспорт
иран
новости
зарубежье
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"Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера", - заверил Роухани.При этом замминистра указал, что эту возможность Москва пока не использовала.По предварительным данным Союза экспортеров зерна, за первый квартал сезона 2023/24 годов экспорт российского зерна увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и достиг 18,18 млн тонн. По объемам закупки российского зерна за три месяца нового сезона первое место занял Египет с показателем в 2 млн тонн. На втором месте находится Турция, закупившая 1,85 млн тонн. С первого места в прошлом сезоне на третье опустился Иран, сокративший закупку российского зерна с 2,4 млн тонн до 1,8 млн тонн.Российский зерновой союз спрогнозировал рекордный объем экспорта зерновых в новом сельскохозяйственном году. По словам президента союза Аркадия Злочевского, сбор 140 млн тонн зерновых позволит отправить в третьи страны больше, чем в прошлом сезоне, когда было экспортировано около 60 млн тонн.
https://ukraina.ru/20231002/1049853062.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, россия, экспорт, иран, новости, зарубежье
зерно, Россия, экспорт, Иран, Новости, Зарубежье
Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна
Тегеран предлагает Москве использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани, передает 12 октября РИА Новости
"Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера", - заверил Роухани.
При этом замминистра указал, что эту возможность Москва пока не использовала.
"Конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции Запада против РФ практически сделали иранский маршрут безопасным и альтернативным маршрутом для экспорта российского зерна. К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно… Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии", - считает иранский чиновник.
По предварительным данным Союза экспортеров зерна, за первый квартал сезона 2023/24 годов экспорт российского зерна увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и достиг 18,18 млн тонн.
По объемам закупки российского зерна за три месяца нового сезона первое место занял Египет с показателем в 2 млн тонн. На втором месте находится Турция, закупившая 1,85 млн тонн. С первого места в прошлом сезоне на третье опустился Иран, сокративший закупку российского зерна с 2,4 млн тонн до 1,8 млн тонн.
Российский зерновой союз спрогнозировал рекордный объем экспорта зерновых в новом сельскохозяйственном году. По словам президента союза Аркадия Злочевского, сбор 140 млн тонн зерновых позволит отправить в третьи страны больше, чем в прошлом сезоне, когда было экспортировано около 60 млн тонн.