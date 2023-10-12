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Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна

Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна - 12.10.2023 Украина.ру

Иран предложил России использовать свои транспортные коридоры для экспорта зерна

Тегеран предлагает Москве использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани, передает 12 октября РИА Новости

2023-10-12T08:40

2023-10-12T08:40

2023-10-12T08:37

зерно

россия

экспорт

иран

новости

зарубежье

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"Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера", - заверил Роухани.При этом замминистра указал, что эту возможность Москва пока не использовала.По предварительным данным Союза экспортеров зерна, за первый квартал сезона 2023/24 годов экспорт российского зерна увеличился на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и достиг 18,18 млн тонн. По объемам закупки российского зерна за три месяца нового сезона первое место занял Египет с показателем в 2 млн тонн. На втором месте находится Турция, закупившая 1,85 млн тонн. С первого места в прошлом сезоне на третье опустился Иран, сокративший закупку российского зерна с 2,4 млн тонн до 1,8 млн тонн.Российский зерновой союз спрогнозировал рекордный объем экспорта зерновых в новом сельскохозяйственном году. По словам президента союза Аркадия Злочевского, сбор 140 млн тонн зерновых позволит отправить в третьи страны больше, чем в прошлом сезоне, когда было экспортировано около 60 млн тонн.

https://ukraina.ru/20231002/1049853062.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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зерно, россия, экспорт, иран, новости, зарубежье