https://ukraina.ru/20231012/1050109463.html
США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ
США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ - 12.10.2023 Украина.ру
США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ
Соединённые Штаты не решили каким образом запрашивать финансирование на нужны стран союзников – Украины, Тайваня и Израиля. До сих пор власти не знают запрашивать ли у Конгресса средства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации США
2023-10-12T01:58
2023-10-12T01:58
2023-10-12T02:46
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украина
тайвань
израиль
сша
конгресс сша
военная помощь
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Это сообщение противоречит ранее распространённому инсайду американского телеканала NBC, который сообщал, что Белый дом планирует подать единый запрос в Конгресс на помощь Израилю, Тайваню и Украине. Американские чиновники якобы рассказали журналистам, что в частном порядке представителям Конгресса донесено – подготовка соответствующего запроса уже ведётся. Ранее также СМИ сообщало, что американская администрация рассматривает возможность объединить запрос на выделение дополнительного финансирования Украине с запросом на предоставление помощи Израилю.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, тайвань, израиль, сша, конгресс сша, военная помощь
Новости, Украина, Тайвань, Израиль, США, Конгресс США, военная помощь
США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ
01:58 12.10.2023 (обновлено: 02:46 12.10.2023)
Соединённые Штаты не решили каким образом запрашивать финансирование на нужны стран союзников – Украины, Тайваня и Израиля. До сих пор власти не знают запрашивать ли у Конгресса средства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации США
"Никаких решений пока не принято", - сказал агентству представитель властей.
Это сообщение противоречит ранее распространённому инсайду американского телеканала NBC, который сообщал, что Белый дом планирует подать единый запрос в Конгресс на помощь Израилю, Тайваню и Украине. Американские чиновники якобы рассказали журналистам, что в частном порядке представителям Конгресса донесено – подготовка соответствующего запроса уже ведётся.
Ранее также СМИ сообщало, что американская администрация рассматривает возможность объединить запрос на выделение дополнительного финансирования Украине с запросом на предоставление помощи Израилю.