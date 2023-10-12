США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ - 12.10.2023 Украина.ру
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США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ
США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ - 12.10.2023 Украина.ру
США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ
Соединённые Штаты не решили каким образом запрашивать финансирование на нужны стран союзников – Украины, Тайваня и Израиля. До сих пор власти не знают запрашивать ли у Конгресса средства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации США
2023-10-12T01:58
2023-10-12T02:46
новости
украина
тайвань
израиль
сша
конгресс сша
военная помощь
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Это сообщение противоречит ранее распространённому инсайду американского телеканала NBC, который сообщал, что Белый дом планирует подать единый запрос в Конгресс на помощь Израилю, Тайваню и Украине. Американские чиновники якобы рассказали журналистам, что в частном порядке представителям Конгресса донесено – подготовка соответствующего запроса уже ведётся. Ранее также СМИ сообщало, что американская администрация рассматривает возможность объединить запрос на выделение дополнительного финансирования Украине с запросом на предоставление помощи Израилю.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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новости, украина, тайвань, израиль, сша, конгресс сша, военная помощь
Новости, Украина, Тайвань, Израиль, США, Конгресс США, военная помощь

США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ

01:58 12.10.2023 (обновлено: 02:46 12.10.2023)
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
Соединённые Штаты не решили каким образом запрашивать финансирование на нужны стран союзников – Украины, Тайваня и Израиля. До сих пор власти не знают запрашивать ли у Конгресса средства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации США
"Никаких решений пока не принято", - сказал агентству представитель властей.
Это сообщение противоречит ранее распространённому инсайду американского телеканала NBC, который сообщал, что Белый дом планирует подать единый запрос в Конгресс на помощь Израилю, Тайваню и Украине. Американские чиновники якобы рассказали журналистам, что в частном порядке представителям Конгресса донесено – подготовка соответствующего запроса уже ведётся.
Ранее также СМИ сообщало, что американская администрация рассматривает возможность объединить запрос на выделение дополнительного финансирования Украине с запросом на предоставление помощи Израилю.
 
НовостиУкраинаТайваньИзраильСШАКонгресс СШАвоенная помощь
 
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