https://ukraina.ru/20231012/1050109463.html

США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ

США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ - 12.10.2023 Украина.ру

США не решили как запрашивать помощь для стран союзников – СМИ

Соединённые Штаты не решили каким образом запрашивать финансирование на нужны стран союзников – Украины, Тайваня и Израиля. До сих пор власти не знают запрашивать ли у Конгресса средства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации США

2023-10-12T01:58

2023-10-12T01:58

2023-10-12T02:46

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Это сообщение противоречит ранее распространённому инсайду американского телеканала NBC, который сообщал, что Белый дом планирует подать единый запрос в Конгресс на помощь Израилю, Тайваню и Украине. Американские чиновники якобы рассказали журналистам, что в частном порядке представителям Конгресса донесено – подготовка соответствующего запроса уже ведётся. Ранее также СМИ сообщало, что американская администрация рассматривает возможность объединить запрос на выделение дополнительного финансирования Украине с запросом на предоставление помощи Израилю.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, тайвань, израиль, сша, конгресс сша, военная помощь