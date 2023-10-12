Крымская и Молдавская АССР: "витрины" советской национальной политики - 12.10.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20231012/1050107159.html
Крымская и Молдавская АССР: "витрины" советской национальной политики
Крымская и Молдавская АССР: "витрины" советской национальной политики - 12.10.2023 Украина.ру
Крымская и Молдавская АССР: "витрины" советской национальной политики
В бытность Советского Союза ко входившим в его состав республикам часто применялся эпитет "сёстры". В том была большая натяжка, поскольку порой эти государственные образования весьма сильно разнились по масштабу, административной системе, экономическому укладу, а, порой, имели и серьёзные противоречия
2023-10-12T08:00
2023-10-12T08:00
история
история
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приднестровье
крым
автономия
история ссср
ссср
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Однако основанная 12 октября 1924 года Молдавская Автономная ССР (МАССР) и созданная 18 октября 1921 года Крымская АССР (КрАССР) были действительно очень похожи.Крымская республика в момент создания имела население около 700 тыс. человек, Молдавская – почти 600 тыс. В обеих автономиях представители титульных этносов (крымских татар и молдаван) составляли до 30% жителей. Обе они занимали окраинное положение, на юго-западных рубежах Советского государства.Схожими были и исторические судьбы данных государственных образований."Необходимость выделить Крымский полуостров в Крымскую Автономную Республику" была определена Пленумом ЦК РКП(б) 18 мая 1921 года. Это произошло "по свежим следам" подписания советско-турецкого договора (16 марта 1921 года) "О дружбе и братстве".Большевистский Крым призван был стать своеобразной "витриной", демонстрирующей зарубежным тюркским народам успехи национальной политики СССР.Образование Молдавской Республики на левом берегу Днестра также аргументировалась геополитическим фактором. А именно необходимостью возврата оккупированной Румынией Бессарабии и распространением революционного движения на Балканы и в Восточную Европу (в т.ч. – на Буковину и Галицию). Это прямо указывалось в соответствующем обосновании инициативной группы – румынских политэмигрантов и советских деятелей бессарабского происхождения.Примечательно, что обоих случаях их основные выгодополучатели (деятели крымско-татарского и молдавского национальных движений) рассчитывали на более высокий статус, чем автономная республика. Такой статус предполагал важные признаки государственности: собственное законодательство (включая конституцию), республиканский Верховный Совет, правительство. Тем не менее, автономная республика не являлась суверенным государством и была подконтрольна органам власти вышестоящей союзной республики.Чиновники крымско-татарского происхождения демонстрировали явно завышенные ожидания к создаваемой республике. Они надеялась на предоставление автономии права самостоятельных сношений с зарубежными государствами, свободы внешней торговли, создание национальных воинских частей, возвращение в Крым татар-эмигрантов из Турции.Инициаторы молдавской государственности в составе СССР полагали, что оптимальной формой для неё является союзная республика.Однако такие амбиции споткнулись о весьма скромное положение "титульных" этносов в региональных сообществах. При первом обсуждении идеи автономии, Крымский ревком и обкомом партии высказались за создание на полуострове автономной области. Важным отличием таковой от автономной республики являлось отсутствие права принимать собственное законодательство, акцент на организацию национально-культурной автономии для национальных меньшинств.Основная региональная газета "Красный Крым" в феврале 1921 года характеризовала эту ситуацию так: "Из всех народностей, населяющих Крым, татарский народ является наиболее отсталым. Татарская интеллигенция занимается своими личными делами, а не просвещением своего народа. Предоставив им культурно-национальную автономию, Советская власть поступила очень мудро и практично, дав дело просвещения татар в их же руки".Тем не менее, видя настойчивое стремление Москвы наделить Крымскую автономию статусом республики, органы власти полуострова были вынуждены уступить. 20 мая 1921 года Крымревком направил в народный комиссариат по делам национальностей РСФСР решение о необходимости образования в Крыму автономной республики. 18 октября Всероссийский ЦИК и СНК РСФСР издали совместное Постановление, учреждавшую Крымскую АССР.Молдавскую автономию также пытались "разжаловать" до положения области. С таким предложением выступало Политбюро ЦК КП(б)У (МАССР создавалась в рамках УССР). Однако и в этом случае позиция Политбюро ЦК РКП(б) и лично И. Сталина позволила "молдаванам" заполучить республиканский статус. 12 октября 1924 года Всеукраинский ЦИК постановил образовать "Автономную Молдавскую ССР" в составе Украины.Но на фоне других советских автономных республик и Крым, и Молдавия смотрелись весьма легковесно.Крымская АССР по ключевым критериям общей численности населения и преобладания нерусского населения сильно уступала трёхмиллионной Башкирии (при 45% тюркского населения) и Татарстану (2,5 млн. жителей, при 49% татар). Сопоставимая с Крымом по числу граждан АССР Немцев Поволжья (570 тыс. чел.) была гораздо более моноэтничной (66% немцев). Видимо, как и в случае с Карельской республикой (284 тыс. жителей при 37% карелов) геополитические соображения взяли верх над рациональной логикой административного устройства.Молдавская АССР возникла, когда новые этнические автономии создавались всё реже, чаще получая статус областей, а не республик. Получить, подобно Молдавии, статус автономных республик в тот период посчастливилось лишь Чувашии (1925 год) и Киргизии (1926 год).Показательно, что последние две республики были "повышены" из ранга автономных областей. Причем та же Чувашия имела гораздо большую численность населения и процент представителей "титульной" национальности (около миллиона жителей при 75% чувашей).При учреждении КрАССР указаний на её национальный характер не было. Однако уже в первом составе ЦИК республики крымские татары получили непропорционально высокое представительство (18 мест из 50-ти). Крымско-татарский язык стал по Конституции КрАССР наряду с русским государственным.Татаризация Крымской республики стала усиливаться по мере провозглашения в Советском Союзе курса на коренизацию. Крымские татары получили наибольшие квоты среди служащих в наркоматах автономии. Проводившаяся земельная реформа призвана была наделить землёй, прежде всего, крестьян – крымских татар.В 1929 году был принят декрет о переводе на крымско-татарский язык делопроизводства в 404 сельсоветах, где преобладало татарское население. Эта же норма касалась шести национальных крымско-татарских районов (Алуштинского, Бахчисарайского, Балаклавского, Карасубазарского, Судакского и Ялтинского). В 1932 году крымские татары составили уже большинство членов ЦИК республики.Однако татаризация стала вызывать нарекания у представителей других этносов. Комиссия ЦК РКП(б) в 1925 году констатировала, что "работа по вовлечению других меньшинств в советское строительство, как-то: немцев, болгар, греков... почти совершенно отсутствует". Двумя годами позже вспыхнул конфликт из-за нежелания председателя ЦИКа Вели Ибраимова участвовать в программе переселения на полуостров евреев.Ибрагимов был арестован, осуждён за растрату средств и покушения на убийства. В 1928 году его расстреляли, а следом провели чистку госаппарата автономии от "буржуазно-националистических элементов" – выходцев из бывшей партии "Милли Фирка" (с которой сотрудничал Ибрагимов).В середине 30-х годов, по мере свёртывания коренизации, доля крымских татар в органах власти автономии уменьшилась до 15%. Происходил объективный процесс русификации республики.Точка в истории КрАССР была поставлена в 1945 году. Это произошло в рамках резонансного процесса депортации крымских татар.Во 20-30-х годах Приднестровье переживало схожие с Крымом этно-политические процессы с поправкой на то, что здесь проводилась "молдаванизация".Основным языком делопроизводства и образования в ряде районов Приднестровья в 1925 году был определён исключительно молдавский. Однако кадров, владеющих этим языком, остро не хватало. Отсутствовала литература для обучения молдавскому языку, да и сама грамматика языка ещё только формировалась.Явочным порядком господствующее положение в официальной сфере МАССР занял одинаково понятный всем язык межнационального общения — русский.Несмотря на все стимулирующие меры государственные органы продолжали оставаться русскоязычными. В обобщённой информации "о состоянии молдаванизации" в МАССР за 1933 год отмечалось, что целый ряд республиканских учреждений не имеет ни одного сотрудника, владеющего молдавским языком: "в 1930-31 г.г. мы имели целый ряд центральных учреждений молдаванизированых полностью (ЦИК, приемная ЦИКа, НКЮст, Главснаб, НКПрос и пр.)", однако они перестали его использовать на фоне реформы молдавского языка.Языковая реформа 1932-33 годов, связанная с переводом молдавского языка на латинскую графику, поглотила много дефицитных ресурсов, отвлекла внимание республиканского руководства от дальнейшей "молдаванизации" Приднестровья. Схожий эффект имела кампания по возврату молдавского языка на кириллическую основу в конце 1930-х годов.Серьёзным препятствием для внедрения в МАССР делопроизводства на молдавском языке являлась высокая степень русификации приднестровских молдаван.Скорее всего Молдавскую автономию в Приднестровье также ожидало упразднение (или по крайней мере понижение в административном ранге). Ведь молдавской она оставалась больше по названию и по факту являлась такой же, как и КрАССР "витриной" советской национальной политики (правда, в направлении Бессарабии и Румынии).Однако в 1940 году "Бессарабский вопрос" решился в пользу Советского Союза. Тем самым представился благовидный предлог объединить большую часть МАССР с Пруто-Днестровским междуречьем в Молдавскую ССР. Заодно и главным центром Советской Молдавии вместо русскоязычного Тирасполя стал по-настоящему молдавский Кишинёв.Так завершилась история очень похожих автономных республик на юго-западе СССР. Несмотря на казалось бы более счастливую судьбу Молдавской автономии, её итоговая трансформация также породила очень драматические события.Включённое в состав МССР русскоязычное Приднестровье сильно отличалось по этническому облику от остальной Молдавии. Эта проблема очень обострилась во время распада Советского Союза и победы в Кишинёве прорумынских сил. Молдавско-приднестровский конфликт 1992 года был во многом обусловлен весьма спорными действиями по созданию Молдавской автономии и её слиянию с Бессарабией.
https://ukraina.ru/20230625/1047408554.html
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история, история украины, приднестровье, крым, автономия, история ссср, ссср, 1920-е
История, История, история Украины, Приднестровье, Крым, автономия, история СССР, СССР, 1920-е

Крымская и Молдавская АССР: "витрины" советской национальной политики

08:00 12.10.2023
 
Карта УССР, 1922 год
Карта УССР, 1922 год
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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В бытность Советского Союза ко входившим в его состав республикам часто применялся эпитет "сёстры". В том была большая натяжка, поскольку порой эти государственные образования весьма сильно разнились по масштабу, административной системе, экономическому укладу, а, порой, имели и серьёзные противоречия
Однако основанная 12 октября 1924 года Молдавская Автономная ССР (МАССР) и созданная 18 октября 1921 года Крымская АССР (КрАССР) были действительно очень похожи.
Крымская республика в момент создания имела население около 700 тыс. человек, Молдавская – почти 600 тыс. В обеих автономиях представители титульных этносов (крымских татар и молдаван) составляли до 30% жителей. Обе они занимали окраинное положение, на юго-западных рубежах Советского государства.
Схожими были и исторические судьбы данных государственных образований.
"Необходимость выделить Крымский полуостров в Крымскую Автономную Республику" была определена Пленумом ЦК РКП(б) 18 мая 1921 года. Это произошло "по свежим следам" подписания советско-турецкого договора (16 марта 1921 года) "О дружбе и братстве".
Большевистский Крым призван был стать своеобразной "витриной", демонстрирующей зарубежным тюркским народам успехи национальной политики СССР.
Образование Молдавской Республики на левом берегу Днестра также аргументировалась геополитическим фактором. А именно необходимостью возврата оккупированной Румынией Бессарабии и распространением революционного движения на Балканы и в Восточную Европу (в т.ч. – на Буковину и Галицию). Это прямо указывалось в соответствующем обосновании инициативной группы – румынских политэмигрантов и советских деятелей бессарабского происхождения.
Генерал Матвей Сулькевич - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
25 июня, 08:00История
Сулькевич против Скоропадского. Как оккупированный Крым избежал присоединения к Украине Центральная Рада в 1917 году от Крыма отказалась, но в 1918-м попыталась его захватить. Мнения о необходимости присоединения Крыма придерживался и Павел Скоропадский: "Украина не может жить, не владея Крымом. (…) Крым должен принадлежать Украине, на каких условиях, не имеет значения". Но у Крыма было другое мнение по этому вопросу
Примечательно, что обоих случаях их основные выгодополучатели (деятели крымско-татарского и молдавского национальных движений) рассчитывали на более высокий статус, чем автономная республика. Такой статус предполагал важные признаки государственности: собственное законодательство (включая конституцию), республиканский Верховный Совет, правительство. Тем не менее, автономная республика не являлась суверенным государством и была подконтрольна органам власти вышестоящей союзной республики.
Чиновники крымско-татарского происхождения демонстрировали явно завышенные ожидания к создаваемой республике. Они надеялась на предоставление автономии права самостоятельных сношений с зарубежными государствами, свободы внешней торговли, создание национальных воинских частей, возвращение в Крым татар-эмигрантов из Турции.
Инициаторы молдавской государственности в составе СССР полагали, что оптимальной формой для неё является союзная республика.
Однако такие амбиции споткнулись о весьма скромное положение "титульных" этносов в региональных сообществах. При первом обсуждении идеи автономии, Крымский ревком и обкомом партии высказались за создание на полуострове автономной области. Важным отличием таковой от автономной республики являлось отсутствие права принимать собственное законодательство, акцент на организацию национально-культурной автономии для национальных меньшинств.
Основная региональная газета "Красный Крым" в феврале 1921 года характеризовала эту ситуацию так: "Из всех народностей, населяющих Крым, татарский народ является наиболее отсталым. Татарская интеллигенция занимается своими личными делами, а не просвещением своего народа. Предоставив им культурно-национальную автономию, Советская власть поступила очень мудро и практично, дав дело просвещения татар в их же руки".
Тем не менее, видя настойчивое стремление Москвы наделить Крымскую автономию статусом республики, органы власти полуострова были вынуждены уступить. 20 мая 1921 года Крымревком направил в народный комиссариат по делам национальностей РСФСР решение о необходимости образования в Крыму автономной республики. 18 октября Всероссийский ЦИК и СНК РСФСР издали совместное Постановление, учреждавшую Крымскую АССР.
Евпаторийские большевики в январе 1918 года. Крым. РИА Новости
6 мая, 08:00История
Крымская весна 1919 года: когда двое Ульяновых были премьерами
Молдавскую автономию также пытались "разжаловать" до положения области. С таким предложением выступало Политбюро ЦК КП(б)У (МАССР создавалась в рамках УССР). Однако и в этом случае позиция Политбюро ЦК РКП(б) и лично И. Сталина позволила "молдаванам" заполучить республиканский статус. 12 октября 1924 года Всеукраинский ЦИК постановил образовать "Автономную Молдавскую ССР" в составе Украины.
Но на фоне других советских автономных республик и Крым, и Молдавия смотрелись весьма легковесно.
Крымская АССР по ключевым критериям общей численности населения и преобладания нерусского населения сильно уступала трёхмиллионной Башкирии (при 45% тюркского населения) и Татарстану (2,5 млн. жителей, при 49% татар). Сопоставимая с Крымом по числу граждан АССР Немцев Поволжья (570 тыс. чел.) была гораздо более моноэтничной (66% немцев). Видимо, как и в случае с Карельской республикой (284 тыс. жителей при 37% карелов) геополитические соображения взяли верх над рациональной логикой административного устройства.
Молдавская АССР возникла, когда новые этнические автономии создавались всё реже, чаще получая статус областей, а не республик. Получить, подобно Молдавии, статус автономных республик в тот период посчастливилось лишь Чувашии (1925 год) и Киргизии (1926 год).
Показательно, что последние две республики были "повышены" из ранга автономных областей. Причем та же Чувашия имела гораздо большую численность населения и процент представителей "титульной" национальности (около миллиона жителей при 75% чувашей).
При учреждении КрАССР указаний на её национальный характер не было. Однако уже в первом составе ЦИК республики крымские татары получили непропорционально высокое представительство (18 мест из 50-ти). Крымско-татарский язык стал по Конституции КрАССР наряду с русским государственным.
Татаризация Крымской республики стала усиливаться по мере провозглашения в Советском Союзе курса на коренизацию. Крымские татары получили наибольшие квоты среди служащих в наркоматах автономии. Проводившаяся земельная реформа призвана была наделить землёй, прежде всего, крестьян – крымских татар.
В 1929 году был принят декрет о переводе на крымско-татарский язык делопроизводства в 404 сельсоветах, где преобладало татарское население. Эта же норма касалась шести национальных крымско-татарских районов (Алуштинского, Бахчисарайского, Балаклавского, Карасубазарского, Судакского и Ялтинского). В 1932 году крымские татары составили уже большинство членов ЦИК республики.
В Крыму испекли самый большой в мире чебурек - РИА Новости, 1920, 30.11.2017
30 ноября 2017, 15:06
Сто лет коллективного одиночества: юбилей крымскотатарского КурултаяВ Киеве отметили очередной юбилей
Однако татаризация стала вызывать нарекания у представителей других этносов. Комиссия ЦК РКП(б) в 1925 году констатировала, что "работа по вовлечению других меньшинств в советское строительство, как-то: немцев, болгар, греков... почти совершенно отсутствует". Двумя годами позже вспыхнул конфликт из-за нежелания председателя ЦИКа Вели Ибраимова участвовать в программе переселения на полуостров евреев.
Ибрагимов был арестован, осуждён за растрату средств и покушения на убийства. В 1928 году его расстреляли, а следом провели чистку госаппарата автономии от "буржуазно-националистических элементов" – выходцев из бывшей партии "Милли Фирка" (с которой сотрудничал Ибрагимов).
В середине 30-х годов, по мере свёртывания коренизации, доля крымских татар в органах власти автономии уменьшилась до 15%. Происходил объективный процесс русификации республики.
Точка в истории КрАССР была поставлена в 1945 году. Это произошло в рамках резонансного процесса депортации крымских татар.
Во 20-30-х годах Приднестровье переживало схожие с Крымом этно-политические процессы с поправкой на то, что здесь проводилась "молдаванизация".
Основным языком делопроизводства и образования в ряде районов Приднестровья в 1925 году был определён исключительно молдавский. Однако кадров, владеющих этим языком, остро не хватало. Отсутствовала литература для обучения молдавскому языку, да и сама грамматика языка ещё только формировалась.
Явочным порядком господствующее положение в официальной сфере МАССР занял одинаково понятный всем язык межнационального общения — русский.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля 2020, 15:00
Как украинцы управляли Советской Молдавией80 лет назад Молдавия перестала быть провинцией Украины, но осталась вотчиной её коммунистических лидеров
Несмотря на все стимулирующие меры государственные органы продолжали оставаться русскоязычными. В обобщённой информации "о состоянии молдаванизации" в МАССР за 1933 год отмечалось, что целый ряд республиканских учреждений не имеет ни одного сотрудника, владеющего молдавским языком: "в 1930-31 г.г. мы имели целый ряд центральных учреждений молдаванизированых полностью (ЦИК, приемная ЦИКа, НКЮст, Главснаб, НКПрос и пр.)", однако они перестали его использовать на фоне реформы молдавского языка.
Языковая реформа 1932-33 годов, связанная с переводом молдавского языка на латинскую графику, поглотила много дефицитных ресурсов, отвлекла внимание республиканского руководства от дальнейшей "молдаванизации" Приднестровья. Схожий эффект имела кампания по возврату молдавского языка на кириллическую основу в конце 1930-х годов.
Серьёзным препятствием для внедрения в МАССР делопроизводства на молдавском языке являлась высокая степень русификации приднестровских молдаван.
Скорее всего Молдавскую автономию в Приднестровье также ожидало упразднение (или по крайней мере понижение в административном ранге). Ведь молдавской она оставалась больше по названию и по факту являлась такой же, как и КрАССР "витриной" советской национальной политики (правда, в направлении Бессарабии и Румынии).
Однако в 1940 году "Бессарабский вопрос" решился в пользу Советского Союза. Тем самым представился благовидный предлог объединить большую часть МАССР с Пруто-Днестровским междуречьем в Молдавскую ССР. Заодно и главным центром Советской Молдавии вместо русскоязычного Тирасполя стал по-настоящему молдавский Кишинёв.
Карта Измаильской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 08:00История
Украинская Бессарабия: Аккерманская/Измаильская областьВ 90-е годы было популярно рисование карт федеративной Украины с историческими регионами ("федеральными землями"). В большинстве из них междуречье Днестра и Дуная выделялось из Одесской области в отдельный регион под названием "Южная Бессарабия" или "Буджак". Причём это не фантазия – там ведь была отдельная область
Так завершилась история очень похожих автономных республик на юго-западе СССР. Несмотря на казалось бы более счастливую судьбу Молдавской автономии, её итоговая трансформация также породила очень драматические события.
Включённое в состав МССР русскоязычное Приднестровье сильно отличалось по этническому облику от остальной Молдавии. Эта проблема очень обострилась во время распада Советского Союза и победы в Кишинёве прорумынских сил. Молдавско-приднестровский конфликт 1992 года был во многом обусловлен весьма спорными действиями по созданию Молдавской автономии и её слиянию с Бессарабией.
 
ИсторияИсторияистория УкраиныПриднестровьеКрымавтономияистория СССРСССР1920-е
 
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