https://ukraina.ru/20231011/1050101321.html

Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ

Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ - 11.10.2023 Украина.ру

Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ

Сенатор направил свое обращение и в Генпрокуратуру и ФСБ России

2023-10-11T17:29

2023-10-11T17:29

2023-10-11T17:29

новости

дмитрий рогозин

михаил фридман

ск рф

обращение

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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ. Об этом сенатор сообщил РИА Новости 11 октября."Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК", - сказал Рогозин.По его словам, обращение также направлено и в Генпрокуратуру и ФСБ России.За неделю до начала наступления ХАМАС на израильские города, британские СМИ сообщили о том, что российский бизнесмен Михаил Фридман покинул Соединенное Королевство и переехал в Израиль. На фоне эскалации Фридман поехал в Москву.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возвращение бизнесмена в страну не является чем-то необычным, так как Фридман – гражданин РФ и имеет право жить в ней.Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Фридману может грозить проверка из-за обращения руководителя движения "Армия защитников Отечества" Ивана Отраковского в Генпрокуратуру. По данным издания, Остраковский полагает, что Фридман якобы финансировал Украину, чтобы снять с себя санкции.

https://ukraina.ru/20230818/1048784623.html

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новости, дмитрий рогозин, михаил фридман, ск рф, обращение