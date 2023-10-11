Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ - 11.10.2023 Украина.ру
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Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ
Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ - 11.10.2023 Украина.ру
Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ
Сенатор направил свое обращение и в Генпрокуратуру и ФСБ России
2023-10-11T17:29
2023-10-11T17:29
новости
дмитрий рогозин
михаил фридман
ск рф
обращение
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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ. Об этом сенатор сообщил РИА Новости 11 октября."Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК", - сказал Рогозин.По его словам, обращение также направлено и в Генпрокуратуру и ФСБ России.За неделю до начала наступления ХАМАС на израильские города, британские СМИ сообщили о том, что российский бизнесмен Михаил Фридман покинул Соединенное Королевство и переехал в Израиль. На фоне эскалации Фридман поехал в Москву.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возвращение бизнесмена в страну не является чем-то необычным, так как Фридман – гражданин РФ и имеет право жить в ней.Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Фридману может грозить проверка из-за обращения руководителя движения "Армия защитников Отечества" Ивана Отраковского в Генпрокуратуру. По данным издания, Остраковский полагает, что Фридман якобы финансировал Украину, чтобы снять с себя санкции.
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Новости
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новости, дмитрий рогозин, михаил фридман, ск рф, обращение
Новости, Дмитрий Рогозин, Михаил Фридман, СК РФ, обращение

Рогозин попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ

17:29 11.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВизит вице-премьера РФ Д. Рогозина в Сирию
Визит вице-премьера РФ Д. Рогозина в Сирию - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Сенатор направил свое обращение и в Генпрокуратуру и ФСБ России
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить сообщения о якобы имевшем место финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ. Об этом сенатор сообщил РИА Новости 11 октября.
"Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК", - сказал Рогозин.
По его словам, обращение также направлено и в Генпрокуратуру и ФСБ России.
За неделю до начала наступления ХАМАС на израильские города, британские СМИ сообщили о том, что российский бизнесмен Михаил Фридман покинул Соединенное Королевство и переехал в Израиль. На фоне эскалации Фридман поехал в Москву.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возвращение бизнесмена в страну не является чем-то необычным, так как Фридман – гражданин РФ и имеет право жить в ней.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Фридману может грозить проверка из-за обращения руководителя движения "Армия защитников Отечества" Ивана Отраковского в Генпрокуратуру. По данным издания, Остраковский полагает, что Фридман якобы финансировал Украину, чтобы снять с себя санкции.
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 13:37
На Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Фридмана - СМИНа Украине завели уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом 18 августа сообщило местное издание "Страна.ua"
 
НовостиДмитрий РогозинМихаил ФридманСК РФобращение
 
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