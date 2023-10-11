JNS: Израиль становится заложником Байдена в его стремлении победить на Украине - 11.10.2023 Украина.ру
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JNS: Израиль становится заложником Байдена в его стремлении победить на Украине
JNS: Израиль становится заложником Байдена в его стремлении победить на Украине - 11.10.2023 Украина.ру
JNS: Израиль становится заложником Байдена в его стремлении победить на Украине
Попытки администрации США увязать помощь Израилю с одобрением нового пакета финансовой помощи Украине прокомментировали израильские журналисты
2023-10-11T15:46
2023-10-11T15:46
новости
сша
джо байден
палата представителей когресса сша
республиканцы
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Президент США Джо Байден использует Израиль как ловушку для того, чтобы обеспечить финансирование Украины, пишет издание "Синдикат еврейских новостей" (Jewish News Syndicate).Автор статьи комментирует речь, которую Байден произнес днем раньше, и в которой он осудил действия ХАМАС в Израиле. По его мнению, речь Байдена была хороша тем, что она написана так, чтобы показать моральное возмущение и уверенность. Тем не менее, в политике реальные заявления намного важнее риторики, полагает он."Здесь есть политический момент, который противоречит сути выступления", - заявляет автор, обращая внимание на слова Байдена о поддержке Израиля в его борьбе с ХАМАС."Моя администрация тесно консультировалась с Конгрессом на протяжении всего этого кризиса. И, когда Конгресс вернется, мы попросим их принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности наших важнейших партнеров", - цитирует издание слова Байдена, особо подчеркивая то, что президент США в своем выступлении о партнерах говорит в множественном числе.Нетрудно догадаться, что под этими другими партнерами Байден подразумевает Украину, отмечается в статье.Байден столкнулся с проблемами при получении одобрения помощи Украине в Палате представителей Конгресса США. Теперь он будет оказывать давление на произраильских лоббистов, заставляя их параллельно с продвижением пакета помощи Израилю, продвигать и одобрение военной помощи Украине, допускает автор публикации."Это означает, что Байден использует Израиль, чтобы устроить ловушку республиканцам в Палате представителей", - отмечает издание, ссылаясь на сообщение The Washington Post от 9 октября, в котором говорится о том, что Белый дом рассматривает возможность привязки финансирования Украины к запросу на срочную помощь Израилю.Таким образом Байден переложит ответственность на республиканцев в Палате представителей. Если пакет окажется успешным, Байден получит политические баллы. Если он потерпит провал, президент США сможет использовать это в борьбе против политических оппонентов, отмечается в публикации "Синдиката еврейских новостей"."Связь между Украиной и Израилем в сфере помощи означает, что Израиль, столкнувшийся с самой серьезной войной за последнее поколение, становится заложником, чтобы обеспечить победу Байдену и Украине", - резюмирует автор статьи.Издание The Telegraph 7 октября сообщило о том, что президент США собирается запросить у американского Конгресса согласование на предоставление Украине крупнейшего пакета военной и финансовой помощи. Объем этого пакета помощи может составлять порядка 100 млрд долларов.
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новости, сша, джо байден, палата представителей когресса сша, республиканцы
Новости, США, Джо Байден, Палата представителей Когресса США, республиканцы

JNS: Израиль становится заложником Байдена в его стремлении победить на Украине

15:46 11.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Попытки администрации США увязать помощь Израилю с одобрением нового пакета финансовой помощи Украине прокомментировали израильские журналисты
Президент США Джо Байден использует Израиль как ловушку для того, чтобы обеспечить финансирование Украины, пишет издание "Синдикат еврейских новостей" (Jewish News Syndicate).
Автор статьи комментирует речь, которую Байден произнес днем раньше, и в которой он осудил действия ХАМАС в Израиле. По его мнению, речь Байдена была хороша тем, что она написана так, чтобы показать моральное возмущение и уверенность. Тем не менее, в политике реальные заявления намного важнее риторики, полагает он.
"Здесь есть политический момент, который противоречит сути выступления", - заявляет автор, обращая внимание на слова Байдена о поддержке Израиля в его борьбе с ХАМАС.
"Моя администрация тесно консультировалась с Конгрессом на протяжении всего этого кризиса. И, когда Конгресс вернется, мы попросим их принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности наших важнейших партнеров", - цитирует издание слова Байдена, особо подчеркивая то, что президент США в своем выступлении о партнерах говорит в множественном числе.
Нетрудно догадаться, что под этими другими партнерами Байден подразумевает Украину, отмечается в статье.
Байден столкнулся с проблемами при получении одобрения помощи Украине в Палате представителей Конгресса США. Теперь он будет оказывать давление на произраильских лоббистов, заставляя их параллельно с продвижением пакета помощи Израилю, продвигать и одобрение военной помощи Украине, допускает автор публикации.
"Это означает, что Байден использует Израиль, чтобы устроить ловушку республиканцам в Палате представителей", - отмечает издание, ссылаясь на сообщение The Washington Post от 9 октября, в котором говорится о том, что Белый дом рассматривает возможность привязки финансирования Украины к запросу на срочную помощь Израилю.
Таким образом Байден переложит ответственность на республиканцев в Палате представителей. Если пакет окажется успешным, Байден получит политические баллы. Если он потерпит провал, президент США сможет использовать это в борьбе против политических оппонентов, отмечается в публикации "Синдиката еврейских новостей".
"Связь между Украиной и Израилем в сфере помощи означает, что Израиль, столкнувшийся с самой серьезной войной за последнее поколение, становится заложником, чтобы обеспечить победу Байдену и Украине", - резюмирует автор статьи.
Издание The Telegraph 7 октября сообщило о том, что президент США собирается запросить у американского Конгресса согласование на предоставление Украине крупнейшего пакета военной и финансовой помощи. Объем этого пакета помощи может составлять порядка 100 млрд долларов.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
8 октября, 12:15
Байден хочет запросить у конгресса крупнейший пакет помощи для Киева - TelegraphБелый дом рассматривает возможность обращения к конгрессу с запросом о помощи Украине на срок до следующих президентских выборов в США, сообщила 7 октября газета Telegraph со ссылкой на источники
 
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