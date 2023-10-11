https://ukraina.ru/20231011/1050096408.html

JNS: Израиль становится заложником Байдена в его стремлении победить на Украине

JNS: Израиль становится заложником Байдена в его стремлении победить на Украине - 11.10.2023 Украина.ру

JNS: Израиль становится заложником Байдена в его стремлении победить на Украине

Попытки администрации США увязать помощь Израилю с одобрением нового пакета финансовой помощи Украине прокомментировали израильские журналисты

2023-10-11T15:46

2023-10-11T15:46

2023-10-11T15:46

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Президент США Джо Байден использует Израиль как ловушку для того, чтобы обеспечить финансирование Украины, пишет издание "Синдикат еврейских новостей" (Jewish News Syndicate).Автор статьи комментирует речь, которую Байден произнес днем раньше, и в которой он осудил действия ХАМАС в Израиле. По его мнению, речь Байдена была хороша тем, что она написана так, чтобы показать моральное возмущение и уверенность. Тем не менее, в политике реальные заявления намного важнее риторики, полагает он."Здесь есть политический момент, который противоречит сути выступления", - заявляет автор, обращая внимание на слова Байдена о поддержке Израиля в его борьбе с ХАМАС."Моя администрация тесно консультировалась с Конгрессом на протяжении всего этого кризиса. И, когда Конгресс вернется, мы попросим их принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности наших важнейших партнеров", - цитирует издание слова Байдена, особо подчеркивая то, что президент США в своем выступлении о партнерах говорит в множественном числе.Нетрудно догадаться, что под этими другими партнерами Байден подразумевает Украину, отмечается в статье.Байден столкнулся с проблемами при получении одобрения помощи Украине в Палате представителей Конгресса США. Теперь он будет оказывать давление на произраильских лоббистов, заставляя их параллельно с продвижением пакета помощи Израилю, продвигать и одобрение военной помощи Украине, допускает автор публикации."Это означает, что Байден использует Израиль, чтобы устроить ловушку республиканцам в Палате представителей", - отмечает издание, ссылаясь на сообщение The Washington Post от 9 октября, в котором говорится о том, что Белый дом рассматривает возможность привязки финансирования Украины к запросу на срочную помощь Израилю.Таким образом Байден переложит ответственность на республиканцев в Палате представителей. Если пакет окажется успешным, Байден получит политические баллы. Если он потерпит провал, президент США сможет использовать это в борьбе против политических оппонентов, отмечается в публикации "Синдиката еврейских новостей"."Связь между Украиной и Израилем в сфере помощи означает, что Израиль, столкнувшийся с самой серьезной войной за последнее поколение, становится заложником, чтобы обеспечить победу Байдену и Украине", - резюмирует автор статьи.Издание The Telegraph 7 октября сообщило о том, что президент США собирается запросить у американского Конгресса согласование на предоставление Украине крупнейшего пакета военной и финансовой помощи. Объем этого пакета помощи может составлять порядка 100 млрд долларов.

https://ukraina.ru/20231008/1050004710.html

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новости, сша, джо байден, палата представителей когресса сша, республиканцы