https://ukraina.ru/20231011/1050095995.html

Зеленский нацелился "уже сейчас, не теряя времени" освоить украденное Бельгией у России

Зеленский нацелился "уже сейчас, не теряя времени" освоить украденное Бельгией у России - 11.10.2023 Украина.ру

Зеленский нацелился "уже сейчас, не теряя времени" освоить украденное Бельгией у России

Украденные у России миллиарды евро будут потрачены на войну с Россией. Об этом 11 октября в Брюсселе заявил Владимир Зеленский.

2023-10-11T15:34

2023-10-11T15:34

2023-10-11T15:34

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Он прибыл на очередное заседание собранной США коалиции по вооружению Украины, которое ранее проходило на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии. На этот раз собрание группы прошло в Брюсселе с традиционной повесткой: кто, сколько, когда и какой "военной помощи" может поставить нынешнему руководству Украины.Обсуждались не только оружейные контракты, но также и членство Украины в НАТО и предоставление нынешнему украинскому руководству российских активов в ЕС. Официальные лица ЕС называют эти активы "замороженными", а официальные лица России (в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров) – украденными.После переговоров на эту тему Зеленский выразил благодарность бельгийскому премьер-министру Александру де Кроо "и всей Бельгии за принципиальную работу по замораживанию активов государства-агрессора". В своём аккаунте Зеленский сообщил: "Сегодня мы обсудили, как замороженные активы России можно использовать уже сейчас, не теряя времени, для компенсации ущерба от агрессии России"."Важно, что Бельгия стала первой страной, которая начала практику использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора. Средства будут направлены на помощь в сфере безопасности нашему государству и на проекты быстрого восстановления в регионах Украины", -добавил Зеленский.Из релизов Пентагона понятно, что "помощь в сфере безопасности" - это военные поставки: оружие, боеприпасы, бронетехника, БПЛА, средства связи и прочее. Что скрывается за формулировкой "проекты быстрого восстановления в регионах Украины" Зеленский не уточнил.

https://ukraina.ru/20230926/1049718158.html

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новости, владимир зеленский, воровство, кража, деньги, евро, активы, замороженные активы, россия, ес, бельгия, сергей лавров, финансирование, финансовая помощь, спонсоры