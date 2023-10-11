Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля - 11.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231011/1050092388.html
Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля
Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля - 11.10.2023 Украина.ру
Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля
Судьба россиян, оказавшихся в зоне конфликта в Израиле, является заботой номер один для российской стороны. Об этом заявил 11 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-10-11T14:26
2023-10-11T14:26
израиль
зарубежье
дмитрий песков
новости
россияне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a3243e3a0bd65fb988268d6dfcbf04.jpg.webp
"Это то, что является для нас заботой номер один во всей этой ситуации. Ситуация настолько сложная в самом Израиле, в Газе, на других палестинских территориях, что пока точной информации, к сожалению, нет. Но наши дипломаты сейчас проявляют героические усилия, чтобы все это выяснять, конечно, будет здорово, если наши граждане будут сами инициативно выходить на наши загранпредставительства", - сказал Песков.По его словам, говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта сейчас очень сложно, "сейчас главное - остановить войну".В минувшие выходные Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
https://ukraina.ru/20231011/1050090381.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_ee473c2034da00e9f47b08f4aee0e8be.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
израиль, зарубежье, дмитрий песков, новости, россияне
Израиль, Зарубежье, Дмитрий Песков, Новости, россияне

Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля

14:26 11.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Судьба россиян, оказавшихся в зоне конфликта в Израиле, является заботой номер один для российской стороны. Об этом заявил 11 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Это то, что является для нас заботой номер один во всей этой ситуации. Ситуация настолько сложная в самом Израиле, в Газе, на других палестинских территориях, что пока точной информации, к сожалению, нет. Но наши дипломаты сейчас проявляют героические усилия, чтобы все это выяснять, конечно, будет здорово, если наши граждане будут сами инициативно выходить на наши загранпредставительства", - сказал Песков.
По его словам, говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта сейчас очень сложно, "сейчас главное - остановить войну".
В минувшие выходные Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
13:51
Депутат Госдумы Гурулев рассказал, когда Израиль станет второй УкраинойАмериканские авианосцы не в состоянии серьезно напугать Сирию, Ливан и остальные страны ближневосточного региона
 
ИзраильЗарубежьеДмитрий ПесковНовостироссияне
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50В Латвии педагог лишилась работы за высказывание о русском языке
14:48Их сбила украинская ПВО. Министр обороны Румынии отчитался перед парламентом об упавших дронах
14:46Российский котёнок и ближневосточный клубок. Западная пропаганда пытается привязать Россию к ХАМАС
14:32Прощай, оружие! Здравствуйте, деньги
14:26Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля
14:25Столтенберг снова заявил о желании НАТО видеть Украину в своих рядах
13:54Как России получить контроль над Восточной Европой - Ищенко
13:53У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав Украины
13:53Кличко обвинил Зеленского в слежке за политическими оппонентами
13:51Депутат Госдумы Гурулев рассказал, когда Израиль станет второй Украиной
13:48ВСУ снова атаковали Белгородскую область дронами
13:42Алексей Самойлов: Россия не только наступает на ВСУ с трех сторон, но и готовится отразить новую угрозу
13:31Трое погибли, сотни застряли в стране: МИД Украины о своих гражданах в Израиле
13:30Польский министр обороны проигнорировал встречу стран НАТО по вопросам поддержки Украины
13:28Столтенберг: Россия готовится использовать зиму как оружие против Украины
13:16Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector
13:14"Россети" выставили счёт ветерану на 23 миллиона рублей - депутат Попов
13:03Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
13:00Атака дронов, использование боевиков ИГ*, затягивание конфликта. Главное на Украине на 13:00 11 октября
12:57Наступление на Авдеевку: российские штурмовые группы прорвали две из трех линий обороны ВСУ
Лента новостейМолния