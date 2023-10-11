https://ukraina.ru/20231011/1050092388.html

Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля

Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля - 11.10.2023 Украина.ру

Песков назвал приоритет для России в ситуации вокруг Израиля

Судьба россиян, оказавшихся в зоне конфликта в Израиле, является заботой номер один для российской стороны. Об этом заявил 11 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-10-11T14:26

2023-10-11T14:26

2023-10-11T14:26

израиль

зарубежье

дмитрий песков

новости

россияне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a3243e3a0bd65fb988268d6dfcbf04.jpg.webp

"Это то, что является для нас заботой номер один во всей этой ситуации. Ситуация настолько сложная в самом Израиле, в Газе, на других палестинских территориях, что пока точной информации, к сожалению, нет. Но наши дипломаты сейчас проявляют героические усилия, чтобы все это выяснять, конечно, будет здорово, если наши граждане будут сами инициативно выходить на наши загранпредставительства", - сказал Песков.По его словам, говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта сейчас очень сложно, "сейчас главное - остановить войну".В минувшие выходные Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.

https://ukraina.ru/20231011/1050090381.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

израиль, зарубежье, дмитрий песков, новости, россияне