https://ukraina.ru/20231011/1050091535.html

У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав Украины

У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав Украины - 11.10.2023 Украина.ру

У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав Украины

У 90 процентов украинцев есть хотя бы один из симптомов, требующий психологической помощи, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире всеукраинского телемарафона

2023-10-11T13:53

2023-10-11T13:53

2023-10-11T13:53

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виктор ляшко

минздрав

украинцы

психическое расстройство

психотерапевт

помощь

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Журналистка поинтересовалась, есть ли какие-то подсчёты, сколько людей на Украине сейчас нуждаются в психологической помощи или поддержке.По словам министра здравоохранения, речь идёт в основном идёт о том, что 50 процентов украинцев, которые сейчас находятся в стране, будут нуждаться в психологической помощи разного характера. Ляшко отметил, что это может быть и "самопомощь", и помощь семейного врача, а потенциально это могут быть и профессиональные консультации психологов соответствующего профиля и психиатров.В июне жена президента Украины Елена Зеленская в интервью "РБК-Украина" выразила опасения, что военные действия в стране негативно скажутся на ментальном здоровье её жителей.Население Украины со временем сломается и будет чаще страдать психическими расстройствами, сказала Зеленская. Она добавила, что выносливость жителей Украины не бесконечна и имеет предел.Зеленская привела исследования ВОЗ, согласно которым, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем.Ранее ВОЗ допустила, что 9,6 млн украинцев могут страдать психическими расстройствами из-за военных действий. При этом 3,9 млн жителей Украины могут находиться в состоянии расстройств средней и тяжелой степени.

https://ukraina.ru/20230628/1047650757.html

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новости, украина, виктор ляшко, минздрав, украинцы, психическое расстройство, психотерапевт, помощь