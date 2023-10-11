https://ukraina.ru/20231011/1050091535.html
У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав Украины
У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав Украины - 11.10.2023 Украина.ру
У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав Украины
У 90 процентов украинцев есть хотя бы один из симптомов, требующий психологической помощи, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире всеукраинского телемарафона
2023-10-11T13:53
2023-10-11T13:53
2023-10-11T13:53
новости
украина
виктор ляшко
минздрав
украинцы
психическое расстройство
психотерапевт
помощь
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Журналистка поинтересовалась, есть ли какие-то подсчёты, сколько людей на Украине сейчас нуждаются в психологической помощи или поддержке.По словам министра здравоохранения, речь идёт в основном идёт о том, что 50 процентов украинцев, которые сейчас находятся в стране, будут нуждаться в психологической помощи разного характера. Ляшко отметил, что это может быть и "самопомощь", и помощь семейного врача, а потенциально это могут быть и профессиональные консультации психологов соответствующего профиля и психиатров.В июне жена президента Украины Елена Зеленская в интервью "РБК-Украина" выразила опасения, что военные действия в стране негативно скажутся на ментальном здоровье её жителей.Население Украины со временем сломается и будет чаще страдать психическими расстройствами, сказала Зеленская. Она добавила, что выносливость жителей Украины не бесконечна и имеет предел.Зеленская привела исследования ВОЗ, согласно которым, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем.Ранее ВОЗ допустила, что 9,6 млн украинцев могут страдать психическими расстройствами из-за военных действий. При этом 3,9 млн жителей Украины могут находиться в состоянии расстройств средней и тяжелой степени.
https://ukraina.ru/20230628/1047650757.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, виктор ляшко, минздрав, украинцы, психическое расстройство, психотерапевт, помощь
Новости, Украина, Виктор Ляшко, Минздрав, украинцы, психическое расстройство, психотерапевт, помощь
У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав Украины
У 90 процентов украинцев есть хотя бы один из симптомов, требующий психологической помощи, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире всеукраинского телемарафона
Журналистка поинтересовалась, есть ли какие-то подсчёты, сколько людей на Украине сейчас нуждаются в психологической помощи или поддержке.
"Согласно последним опросам, у 90 процентов украинцев есть хотя бы один из симптомов, указывающий, что без психологической помощи не обойтись", - заявил Ляшко.
По словам министра здравоохранения, речь идёт в основном идёт о том, что 50 процентов украинцев, которые сейчас находятся в стране, будут нуждаться в психологической помощи разного характера.
Ляшко отметил, что это может быть и "самопомощь", и помощь семейного врача, а потенциально это могут быть и профессиональные консультации психологов соответствующего профиля и психиатров.
В июне жена президента Украины Елена Зеленская в интервью "РБК-Украина" выразила опасения, что военные действия в стране негативно скажутся на ментальном здоровье её жителей.
Население Украины со временем сломается и будет чаще страдать психическими расстройствами, сказала Зеленская. Она добавила, что выносливость жителей Украины не бесконечна и имеет предел.
Зеленская привела исследования ВОЗ, согласно которым, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем.
Ранее ВОЗ допустила, что 9,6 млн украинцев могут страдать психическими расстройствами из-за военных действий. При этом 3,9 млн жителей Украины могут находиться в состоянии расстройств средней и тяжелой степени.