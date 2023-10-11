https://ukraina.ru/20231011/1050090725.html
ВСУ снова атаковали Белгородскую область дронами
ВСУ снова атаковали Белгородскую область дронами - 11.10.2023 Украина.ру
ВСУ снова атаковали Белгородскую область дронами
В среду, 11 октября, ВСУ продолжили атаковать Белгородскую область дронами. Об этом своём телеграм-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков
2023-10-11T13:48
2023-10-11T13:48
2023-10-11T13:48
новости
вячеслав гладков
белгородская область
терроризм
военные преступления
всу
шебекинский район
украина
россия
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1b/1044747458_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_da120cc7b9d88bf6eb2cb7e0351f10f1.png
Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. "Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал - пострадавших нет, в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор", - сообщил губернатор.Он также проинформировал об ударах ВСУ по Белгородской области 10 октября. Пострадали несколько населённых пунктов.Село Нехотеевка в Белгородском районе подверглось артиллерийскому обстрелу и атаке дрона-камикадзе. Под артиллерийский обстрел попало село Красный Хутор. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет."В Борисовском районе окраину села Цаповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет, - сообщил Гладков. - В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое – установлено 4 прилета. Также село трижды атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден экскаватор одного из предприятий".⠀В Краснояружском районе 10 артиллерийских снарядов ВСУ выпустили по селу Поповка. Губернатор сообщил о жертвах: "К сожалению, есть двое погибших – пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга, получившая тяжелые осколочные ранения, умерла в машине скорой помощи по пути в больницу. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения. Также нарушена система газоснабжения и повреждена линия электропередачи. Сейчас газоснабжение и ЛЭП восстановлены".Артиллерия ВСУ нанесла удары в том же районе по окраинам сёл Репяховка, Демидовка и Теребрено. Обошлось без пострадавших и разрушений.⠀В Шебекинском городском округе ВСУ из миномётов обстреляли хутор Марьино. Обошлось без человеческих жертв и разрушений."По МАПП "Шебекино" выпущено 4 минометных снаряда, также над пунктом пропуска сбит дрон-камикадзе. Обошлось без последствий", - добавил Гладков.Тем временем Владимир Зеленский в очередном турне по ЕС просит дополнительные поставки вооружений и боеприпасов для ВСУ. Германия пообещала поставить средства ПВО и танки, США – боеприпасы, Румыния – боеприпасы и средства ПВО.
https://ukraina.ru/20231011/1050087497.html
шебекинский район
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1b/1044747458_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a28a63b675a06da4380b3e55cad7364c.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вячеслав гладков, белгородская область, терроризм, военные преступления, всу, шебекинский район, украина, россия, бпла, беспилотники, сво
Новости, Вячеслав Гладков, Белгородская область, терроризм, Военные преступления, ВСУ, Шебекинский район, Украина, Россия, БПЛА, беспилотники, СВО
ВСУ снова атаковали Белгородскую область дронами
В среду, 11 октября, ВСУ продолжили атаковать Белгородскую область дронами. Об этом своём телеграм-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков
Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. "Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал - пострадавших нет, в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор", - сообщил
губернатор.
Он также проинформировал об ударах ВСУ по Белгородской области 10 октября. Пострадали несколько населённых пунктов.
Село Нехотеевка в Белгородском районе подверглось артиллерийскому обстрелу и атаке дрона-камикадзе. Под артиллерийский обстрел попало село Красный Хутор. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.
"В Борисовском районе окраину села Цаповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет, - сообщил Гладков. - В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое – установлено 4 прилета. Также село трижды атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден экскаватор одного из предприятий".
⠀
В Краснояружском районе 10 артиллерийских снарядов ВСУ выпустили по селу Поповка. Губернатор сообщил о жертвах: "К сожалению, есть двое погибших – пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга, получившая тяжелые осколочные ранения, умерла в машине скорой помощи по пути в больницу. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения. Также нарушена система газоснабжения и повреждена линия электропередачи. Сейчас газоснабжение и ЛЭП восстановлены".
Артиллерия ВСУ нанесла удары в том же районе по окраинам сёл Репяховка, Демидовка и Теребрено. Обошлось без пострадавших и разрушений.
⠀
В Шебекинском городском округе ВСУ из миномётов обстреляли хутор Марьино. Обошлось без человеческих жертв и разрушений.
"По МАПП "Шебекино" выпущено 4 минометных снаряда, также над пунктом пропуска сбит дрон-камикадзе. Обошлось без последствий", - добавил Гладков.
Тем временем Владимир Зеленский в очередном турне по ЕС просит дополнительные поставки вооружений и боеприпасов для ВСУ. Германия пообещала поставить средства ПВО и танки, США – боеприпасы, Румыния – боеприпасы и средства ПВО.