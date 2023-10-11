https://ukraina.ru/20231011/1050090725.html

ВСУ снова атаковали Белгородскую область дронами

ВСУ снова атаковали Белгородскую область дронами - 11.10.2023 Украина.ру

ВСУ снова атаковали Белгородскую область дронами

В среду, 11 октября, ВСУ продолжили атаковать Белгородскую область дронами. Об этом своём телеграм-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков

2023-10-11T13:48

2023-10-11T13:48

2023-10-11T13:48

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Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. "Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал - пострадавших нет, в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор", - сообщил губернатор.Он также проинформировал об ударах ВСУ по Белгородской области 10 октября. Пострадали несколько населённых пунктов.Село Нехотеевка в Белгородском районе подверглось артиллерийскому обстрелу и атаке дрона-камикадзе. Под артиллерийский обстрел попало село Красный Хутор. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет."В Борисовском районе окраину села Цаповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет, - сообщил Гладков. - В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое – установлено 4 прилета. Также село трижды атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден экскаватор одного из предприятий".⠀В Краснояружском районе 10 артиллерийских снарядов ВСУ выпустили по селу Поповка. Губернатор сообщил о жертвах: "К сожалению, есть двое погибших – пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга, получившая тяжелые осколочные ранения, умерла в машине скорой помощи по пути в больницу. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения. Также нарушена система газоснабжения и повреждена линия электропередачи. Сейчас газоснабжение и ЛЭП восстановлены".Артиллерия ВСУ нанесла удары в том же районе по окраинам сёл Репяховка, Демидовка и Теребрено. Обошлось без пострадавших и разрушений.⠀В Шебекинском городском округе ВСУ из миномётов обстреляли хутор Марьино. Обошлось без человеческих жертв и разрушений."По МАПП "Шебекино" выпущено 4 минометных снаряда, также над пунктом пропуска сбит дрон-камикадзе. Обошлось без последствий", - добавил Гладков.Тем временем Владимир Зеленский в очередном турне по ЕС просит дополнительные поставки вооружений и боеприпасов для ВСУ. Германия пообещала поставить средства ПВО и танки, США – боеприпасы, Румыния – боеприпасы и средства ПВО.

https://ukraina.ru/20231011/1050087497.html

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