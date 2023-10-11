https://ukraina.ru/20231011/1050090381.html

Депутат Госдумы Гурулев рассказал, когда Израиль станет второй Украиной

Депутат Госдумы Гурулев рассказал, когда Израиль станет второй Украиной - 11.10.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы Гурулев рассказал, когда Израиль станет второй Украиной

Американские авианосцы не в состоянии серьезно напугать Сирию, Ливан и остальные страны ближневосточного региона

2023-10-11T13:51

2023-10-11T13:51

2023-10-11T13:51

новости

депутат

государственная дума рф

израиль

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украина

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Если конфликт в Газе охватит весь Ближний Восток, Израиль превратится во вторую Украину. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы РФ по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире Первого канала.В таком случае Израилю придется мобилизовать все взрослое население, забросить промышленность, перейти на внешнее финансирование, как это произошло на Украине, полагает депутат."Украина сегодня на полном внешнем обеспечении. Не так давно для американцев было открытием, что они тратят деньги на образование, на коммунальные услуги. Когда мы говорим о той помощи, которая есть, подразумеваем не только военную помощь, но и для обеспечения жизнедеятельности", - рассказал он.Гурулев напомнил, что Израиль мобилизовал 360 000 людей, что для девятимиллионного государства довольно много. Возникает вопрос, кто их заменит на производстве, добавил парламентарий.По его словам, военная помощь также не безгранична, так как в США капиталисты диктуют условия государству."Деньги можно напечатать, но есть возможности производства оружия, обмундирования. Американцы не могут одномоментно увеличить производство того или иного вида оружия, в том числе боеприпасов, ракет и прочего. Почему? Потому что капиталисты говорят: "Вы сейчас повоюете, а потом куда мы все эти производственные мощности будем девать?", - рассказал Гурулев.Член комитета Государственной думы РФ по обороне считает, что военная помощь, которую Израиль получил на сегодня от США весьма незначительная. Но для того, чтобы привозить помощь в достаточном количестве, нужно "грузить ее на корабли, вести в порты"."Поэтому сегодня одномоментной помощи Израилю не будет. К тому же излишки боеприпасов они у Израиля изъяли, отправили на Украину", - отметил он.Комментируя вероятность неземной операции в Газе Гурулев заявил, что авианосец, который США "пригнали" в зону конфликта для сдерживания Сирии, Ливана и всех остальных государств региона не испугает ни одну их этих стран.

https://ukraina.ru/20231011/1050076535.html

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новости, депутат, государственная дума рф, израиль, сша, военная помощь, украина