https://ukraina.ru/20231011/1050088004.html
Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector
Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector - 11.10.2023 Украина.ру
Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector
Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы
2023-10-11T13:16
2023-10-11T13:16
2023-10-11T13:16
новости
газопровод
финский залив
финляндия
эстония
нато
йенс столтенберг
дмитрий песков
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Необходимо установить причины инцидента на газопроводе Balticconnector на дне Финского залива, и уже на основании этих данных предпринимать меры. Об этом 11 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе."Если будет доказано, что инцидент является преднамеренным нападением на критически важную инфраструктуру НАТО, на это будет дан единый и решительный ответ со стороны альянса", - заявил Столтенберг.Тем временем утечку на подводном газопроводе Balticconnector, в результате которой 8 октября была приостановлена его работа, в эфире Радио "Маяк" прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, предположения, что авария могла случиться из-за диверсии, являются "достаточно тревожными" новостями."Я не располагаю технической информацией. Не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб, но безусловно, это достаточно тревожные новости. Мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы". – рассказал Песков, отмечая, что речь идет о терактах на газопроводах "Северный поток 1 и 2".Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена 8 октября из-за утечки. Позже президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что причиной могло стать "внешнее воздействие".Тем временем премьер-министр станы Петтери Орпо заявил, что газопровод поврежден в экономической зоне Финляндии и что власти страны занимаются расследованием данного инцидента. При этом он не исключил, что авария могла произойти в результате диверсии. Он также сообщил о неисправности кабеля передачи данных. Это повреждение находится в экономической зоне Эстонии, уточнил Орпо. Премьер подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.
https://ukraina.ru/20231010/1050063094.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, газопровод, финский залив, финляндия, эстония, нато, йенс столтенберг, дмитрий песков
Новости, газопровод, Финский залив, Финляндия, Эстония, НАТО, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков
Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector
Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы
Необходимо установить причины инцидента на газопроводе Balticconnector на дне Финского залива, и уже на основании этих данных предпринимать меры. Об этом 11 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.
"Если будет доказано, что инцидент является преднамеренным нападением на критически важную инфраструктуру НАТО, на это будет дан единый и решительный ответ со стороны альянса", - заявил Столтенберг.
Тем временем утечку на подводном газопроводе Balticconnector, в результате которой 8 октября была приостановлена его работа, в эфире Радио "Маяк" прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, предположения, что авария могла случиться из-за диверсии, являются "достаточно тревожными" новостями.
"Я не располагаю технической информацией. Не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб, но безусловно, это достаточно тревожные новости. Мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы". – рассказал Песков, отмечая, что речь идет о терактах на газопроводах "Северный поток 1 и 2".
Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена 8 октября из-за утечки. Позже президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что причиной могло стать "внешнее воздействие".
Тем временем премьер-министр станы Петтери Орпо заявил, что газопровод поврежден в экономической зоне Финляндии и что власти страны занимаются расследованием данного инцидента. При этом он не исключил, что авария могла произойти в результате диверсии. Он также сообщил о неисправности кабеля передачи данных. Это повреждение находится в экономической зоне Эстонии, уточнил Орпо. Премьер подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.