Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector - 11.10.2023 Украина.ру
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Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector
Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector - 11.10.2023 Украина.ру
Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector
Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы
2023-10-11T13:16
2023-10-11T13:16
новости
газопровод
финский залив
финляндия
эстония
нато
йенс столтенберг
дмитрий песков
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Необходимо установить причины инцидента на газопроводе Balticconnector на дне Финского залива, и уже на основании этих данных предпринимать меры. Об этом 11 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе."Если будет доказано, что инцидент является преднамеренным нападением на критически важную инфраструктуру НАТО, на это будет дан единый и решительный ответ со стороны альянса", - заявил Столтенберг.Тем временем утечку на подводном газопроводе Balticconnector, в результате которой 8 октября была приостановлена его работа, в эфире Радио "Маяк" прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, предположения, что авария могла случиться из-за диверсии, являются "достаточно тревожными" новостями."Я не располагаю технической информацией. Не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб, но безусловно, это достаточно тревожные новости. Мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы". – рассказал Песков, отмечая, что речь идет о терактах на газопроводах "Северный поток 1 и 2".Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена 8 октября из-за утечки. Позже президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что причиной могло стать "внешнее воздействие".Тем временем премьер-министр станы Петтери Орпо заявил, что газопровод поврежден в экономической зоне Финляндии и что власти страны занимаются расследованием данного инцидента. При этом он не исключил, что авария могла произойти в результате диверсии. Он также сообщил о неисправности кабеля передачи данных. Это повреждение находится в экономической зоне Эстонии, уточнил Орпо. Премьер подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.
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новости, газопровод, финский залив, финляндия, эстония, нато, йенс столтенберг, дмитрий песков
Новости, газопровод, Финский залив, Финляндия, Эстония, НАТО, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков

Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector

13:16 11.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы
Необходимо установить причины инцидента на газопроводе Balticconnector на дне Финского залива, и уже на основании этих данных предпринимать меры. Об этом 11 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.
"Если будет доказано, что инцидент является преднамеренным нападением на критически важную инфраструктуру НАТО, на это будет дан единый и решительный ответ со стороны альянса", - заявил Столтенберг.
Тем временем утечку на подводном газопроводе Balticconnector, в результате которой 8 октября была приостановлена его работа, в эфире Радио "Маяк" прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, предположения, что авария могла случиться из-за диверсии, являются "достаточно тревожными" новостями.
"Я не располагаю технической информацией. Не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб, но безусловно, это достаточно тревожные новости. Мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы". – рассказал Песков, отмечая, что речь идет о терактах на газопроводах "Северный поток 1 и 2".
Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена 8 октября из-за утечки. Позже президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что причиной могло стать "внешнее воздействие".
Тем временем премьер-министр станы Петтери Орпо заявил, что газопровод поврежден в экономической зоне Финляндии и что власти страны занимаются расследованием данного инцидента. При этом он не исключил, что авария могла произойти в результате диверсии. Он также сообщил о неисправности кабеля передачи данных. Это повреждение находится в экономической зоне Эстонии, уточнил Орпо. Премьер подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.
Северный поток-2
Вчера, 16:19
Россия запросила заседания СБ ООН по терактам на "Северных потоках"В ходе четырёх заседаний Совбеза ООН российская делегация намерена выяснить обстоятельства терактов на морских газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге 10 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
НовостигазопроводФинский заливФинляндияЭстонияНАТОЙенс СтолтенбергДмитрий Песков
 
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