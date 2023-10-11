https://ukraina.ru/20231011/1050088004.html

Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector

Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector - 11.10.2023 Украина.ру

Столтенберг обещал ответ НАТО в случае подтверждения диверсии на газопроводе Balticconnector

Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы

2023-10-11T13:16

2023-10-11T13:16

2023-10-11T13:16

новости

газопровод

финский залив

финляндия

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нато

йенс столтенберг

дмитрий песков

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Необходимо установить причины инцидента на газопроводе Balticconnector на дне Финского залива, и уже на основании этих данных предпринимать меры. Об этом 11 октября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе."Если будет доказано, что инцидент является преднамеренным нападением на критически важную инфраструктуру НАТО, на это будет дан единый и решительный ответ со стороны альянса", - заявил Столтенберг.Тем временем утечку на подводном газопроводе Balticconnector, в результате которой 8 октября была приостановлена его работа, в эфире Радио "Маяк" прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, предположения, что авария могла случиться из-за диверсии, являются "достаточно тревожными" новостями."Я не располагаю технической информацией. Не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб, но безусловно, это достаточно тревожные новости. Мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы". – рассказал Песков, отмечая, что речь идет о терактах на газопроводах "Северный поток 1 и 2".Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена 8 октября из-за утечки. Позже президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что причиной могло стать "внешнее воздействие".Тем временем премьер-министр станы Петтери Орпо заявил, что газопровод поврежден в экономической зоне Финляндии и что власти страны занимаются расследованием данного инцидента. При этом он не исключил, что авария могла произойти в результате диверсии. Он также сообщил о неисправности кабеля передачи данных. Это повреждение находится в экономической зоне Эстонии, уточнил Орпо. Премьер подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.

https://ukraina.ru/20231010/1050063094.html

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новости, газопровод, финский залив, финляндия, эстония, нато, йенс столтенберг, дмитрий песков