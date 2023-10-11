https://ukraina.ru/20231011/1050085259.html
Без американского оружия – конец. Война на Ближнем Востоке приближает финиш неонацизма в Украине
Без американского оружия – конец. Война на Ближнем Востоке приближает финиш неонацизма в Украине - 11.10.2023 Украина.ру
Без американского оружия – конец. Война на Ближнем Востоке приближает финиш неонацизма в Украине
Известный российский политолог-американист Малек Дудаков прогнозирует, что США будет невероятно трудно одновременно работать и с Украиной, и с Израилем. Штатам придется выбирать более приоритетное направление помощи
2023-10-11T12:43
2023-10-11T12:43
2023-10-11T12:43
мнения
украина
сша
ближний восток
украинский неонацизм
малек дудаков
израиль
военная помощь
джо байден
сво
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9e772be3dccfc1d49106e8da31daca32.jpg.webp
По мнению Дудакова, США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине, следовательно, поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно – можно дать только то, что есть в наличии.Политолог уверен, что не сработает даже уловка президента США Джо Байдена, который предлагает Конгрессу при принятии госбюджета США на будущий год в одном пакете выделить средства и на Украину, и на Израиль. Это могло бы привести к компромиссу между республиканцами-оппозиционерами и демократами при власти, но денег и оружия на складах от этого не прибавится.Важно, что Дудаков не одинок в подобных прогнозах. Значит, реальны становятся опасения украинских неонацистов и президента Владимира Зеленского, что они могут остаться без американского подсоса и довольно быстро загнуться.Нехватка оружия у коллективного Запада становится главной проблемой для Украины именно сейчас, когда палестино-израильское противостояние переходит в операцию Израиля "Железные мечи" (наземное наступление в Сектор Газа) и когда спецвоенная операция (СВО) в любой момент может вылиться в контрнаступление уже российских войск, от которых ВСУ надо будет защищаться.А защищаться – нечем: многое украли.Палестино-израильское кровавое противостояние, очень похожее на полноценную войну, невероятно актуализировало украинскую проблематику – в более широком смысле. Во многом в этом виноваты сам режим Зеленского, который спинным мозгом почувствовал свой вероятный конец.Во-первых, это, конечно же, вопли так называемого украинского и всевозможного европейско-проукраинского истеблишмента о том, что из-за войны ХАМАС с Израилем сильные мира сего могут забыть Украину. И не дать ей ни оружия, ни денег, ни даже потискать тех счастливцев, кого позовут на какие-нибудь саммиты. В первую очередь, ясное дело, фюрера украинского народа президента Владимира Зеленского, давно работающего политическим рвотным порошком для нормальных людей на разных многосторонних встречах.Зеленский, как известно, особенно любит именно двухсторонние встречи. И особенно с французами. Президент Франции Эммануэль Макрон крайне загадочно и в ушко ему что-то нашепчет, и по спине погладит. Красота! Все толерантно и по-европейски – на всю голову.Но война на Ближнем Востоке – это серьезно: там нефть, арабы, евреи, пахнет Третьей мировой войной, если израильтяне не выдержат и начнут гонять палестинцев из ХАМАС по полной, а иранцы не вытерпят и ударят чем-то ядерным. Или наоборот – израильтяне, как им кажется, приведут таким образом в чувство Иран.И вот уже в Украине и без всяких предположений экспертного сообщества воют: нас могут забыть из-за такого геволта и неожиданного шухера, учиненных ХАМАС. Депутат польского Сейма от левых сил Агнешка Дземянович-Бонк, плотно входящая в польско-израильскую и польско-палестинскую парламентские группы, вопит: "Мы, как Польша, польская дипломатия, должны быть готовы к тому, как не допустить того, чтобы отвлеченные от ситуации на Украине глаза мира совсем не забыли о ней. Если это так станет, то будет в интересах России".А экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, предупреждает всех, что США могут больше не дать Киеву денег на продолжение контрнаступления ВСУ, поскольку главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке оказался в сложной ситуации. "На этом фоне, конечно, – полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует, нужно временное перемирие и надо провести выборы", — предлагает Соскин.Но Зеленский боится выборов, как черт ладана, и настаивает, что он как был, так готов быть и дальше "любимой женой Госдепа" и выполнять все его задачи и поручения самого нелицеприятного свойства – вести войну против России.Это и делает Зеленского крайне токсичным. Его уже не пускают к себе более брезгливые. Сначала не дали выступить в Конгрессе США, где в прошлом году чуть не зализали беднягу. А теперь мокрой тряпкой погнали и из парламента Румынии – не дали выступить. Румынии! А что будет, если всякие макроны закончатся, везде?Во-вторых, актуально то, собственно, из-за чего Украине действительно могут не то чтобы не дать, а притормозить выделение и средств и оружия на войну с Россией. Это обвинения (подозрения, предположения) в том, что в зоне конфликта ХАМАС мог использовать оружие, переданное туда из Украины. А в Украину оно попало в качестве помощи коллективного Запада на "борьбу с Путиным".Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале об этом говорит прямо: переданное Украине оружие активно используют в Израиле. По словам Медведева, и до нынешних событий "коррумпированные власти Украины" воровали все, что плохо лежит, в частности газ, нефть, продукты и материалы. А теперь покатила прорва оружия. Медведев предупреждает: "Ну что, натовские друзья, доигрались? Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты "з Києва". Он имеет полное право так говорить и писать: в Киеве воруют так, что майка загибается. Только в этот раз все гораздо страшнее: речь идет об оружии, из которого убивают. Кроме того, Медведеву знать об этом положено по должности, а у российских военных давно были доказательства, что на Украине подпольно перепродают помощь от США и союзников.О том же говорят и в США. Конгрессменша-трампистка Марджори Тейлор Грин уже публично призвала проверить, откуда у палестинцев беспилотники, ПЗРК и прочая техника, произведенная в США. Она убеждает всех: оружие могло попасть в руки ХАМАС прямиком и из Афганистана, и с Украины.А израильский премьер Биньямин Нетаньяху, как известно, еще прошедшим летом публично говорил: "У нас есть опасения, что любые системы, которые мы передаем Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана. И, кстати, это не теоретическая возможность. Так произошло с западными танковыми вооружениями, которые мы сейчас находим у наших границ".Поддерживая своего руководителя, израильские медиа заявили, что под атакованным Ашкелоном солдаты ЦАХАЛ, задержавшие террористов, нашли в кузове пикапа украинские противотанковые гранатометы с маркировкой подразделений ВСУ из Закарпатья. Если режим Зеленского с этим не разберется и не опровергнет или хотя бы не сделает попытку опровергнуть, ему придется туго. В Закарпатье уже начались обыски и аресты, но в их результативность никто не верит.Киев пока по-прежнему спасает лишь то, что он, по легенде, как бы стоит на бруствере первого окопа, защищающего европейскую демократию и права человека. Чуть-чуть подворовывать в особо крупных размерах неонацистам Зеленского можно – они же тоже демократы.В-третьих, пристальное внимание к себе укро-неонацисты привлекли сами, пытаясь объяснить, почему их с поличным поймали на воровстве. Главное управление разведки (ГУР) Украины во главе с "доблестным" Кириллом Будановым заявило, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС захваченное трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС и отобранное во время боевых действий в Украине.Зачем? Таким образом Россия якобы планирует дискредитировать Украину на Ближнем Востоке, обвинив в воровстве и вызвав упомянутое выше торможение в поставках. "Следующим, по плану россиян, шагом должно стать фейковое обвинение украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", — пояснили в ГУР.А что? Дешево и сердито – полный расчет на то, что демократ демократа в воровстве не обвинит и по карманам шарить без особой нужды не будет. Тем более что воровали оружие в Украине сообща, под откаты руке дающей и по серым схемам. Давно, скорее всего, знакомым и в Киеве, и в Пентагоне.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
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мнения, украина, сша, ближний восток, украинский неонацизм, малек дудаков, израиль, военная помощь, джо байден, сво, всу, хамас, владимир зеленский, биньямин нетаньяху
По мнению Дудакова, США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине, следовательно, поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно – можно дать только то, что есть в наличии.
Политолог уверен, что не сработает даже уловка президента США Джо Байдена, который предлагает Конгрессу при принятии госбюджета США на будущий год в одном пакете выделить средства и на Украину, и на Израиль.
Это могло бы привести к компромиссу между республиканцами-оппозиционерами и демократами при власти, но денег и оружия на складах от этого не прибавится.
Важно, что Дудаков не одинок в подобных прогнозах. Значит, реальны становятся опасения украинских неонацистов и президента Владимира Зеленского, что они могут остаться без американского подсоса и довольно быстро загнуться.
Нехватка оружия у коллективного Запада становится главной проблемой для Украины именно сейчас, когда палестино-израильское противостояние переходит в операцию Израиля "Железные мечи" (наземное наступление в Сектор Газа) и когда спецвоенная операция (СВО) в любой момент может вылиться в контрнаступление уже российских войск, от которых ВСУ надо будет защищаться.
А защищаться – нечем: многое украли.
Палестино-израильское кровавое противостояние, очень похожее на полноценную войну, невероятно актуализировало украинскую проблематику – в более широком смысле. Во многом в этом виноваты сам режим Зеленского, который спинным мозгом почувствовал свой вероятный конец.
Во-первых, это, конечно же, вопли так называемого украинского и всевозможного европейско-проукраинского истеблишмента о том, что из-за войны ХАМАС с Израилем сильные мира сего могут забыть Украину. И не дать ей ни оружия, ни денег, ни даже потискать тех счастливцев, кого позовут на какие-нибудь саммиты.
В первую очередь, ясное дело, фюрера украинского народа президента Владимира Зеленского, давно работающего политическим рвотным порошком для нормальных людей на разных многосторонних встречах.
Зеленский, как известно, особенно любит именно двухсторонние встречи. И особенно с французами. Президент Франции Эммануэль Макрон крайне загадочно и в ушко ему что-то нашепчет, и по спине погладит. Красота! Все толерантно и по-европейски – на всю голову.
Но война на Ближнем Востоке – это серьезно: там нефть, арабы, евреи, пахнет Третьей мировой войной, если израильтяне не выдержат и начнут гонять палестинцев из ХАМАС по полной, а иранцы не вытерпят и ударят чем-то ядерным.
Или наоборот – израильтяне, как им кажется, приведут таким образом в чувство Иран.
И вот уже в Украине и без всяких предположений экспертного сообщества воют: нас могут забыть из-за такого геволта и неожиданного шухера, учиненных ХАМАС.
Депутат польского Сейма от левых сил Агнешка Дземянович-Бонк, плотно входящая в польско-израильскую и польско-палестинскую парламентские группы, вопит: "Мы, как Польша, польская дипломатия, должны быть готовы к тому, как не допустить того, чтобы отвлеченные от ситуации на Украине глаза мира совсем не забыли о ней. Если это так станет, то будет в интересах России".
А экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, предупреждает всех, что США могут больше не дать Киеву денег на продолжение контрнаступления ВСУ, поскольку главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке оказался в сложной ситуации.
"На этом фоне, конечно, – полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует, нужно временное перемирие и надо провести выборы", — предлагает Соскин.
Но Зеленский боится выборов, как черт ладана, и настаивает, что он как был, так готов быть и дальше "любимой женой Госдепа" и выполнять все его задачи и поручения самого нелицеприятного свойства – вести войну против России.
Это и делает Зеленского крайне токсичным. Его уже не пускают к себе более брезгливые. Сначала не дали выступить в Конгрессе США, где в прошлом году чуть не зализали беднягу. А теперь мокрой тряпкой погнали и из парламента Румынии – не дали выступить. Румынии! А что будет, если всякие макроны закончатся, везде?
Во-вторых, актуально то, собственно, из-за чего Украине действительно могут не то чтобы не дать, а притормозить выделение и средств и оружия на войну с Россией. Это обвинения (подозрения, предположения) в том, что в зоне конфликта ХАМАС мог использовать оружие, переданное туда из Украины.
А в Украину оно попало в качестве помощи коллективного Запада на "борьбу с Путиным".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале об этом говорит прямо: переданное Украине оружие активно используют в Израиле.
По словам Медведева, и до нынешних событий "коррумпированные власти Украины" воровали все, что плохо лежит, в частности газ, нефть, продукты и материалы. А теперь покатила прорва оружия.
Медведев предупреждает: "Ну что, натовские друзья, доигрались? Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты "з Києва". Он имеет полное право так говорить и писать: в Киеве воруют так, что майка загибается. Только в этот раз все гораздо страшнее: речь идет об оружии, из которого убивают.
Кроме того, Медведеву знать об этом положено по должности, а у российских военных давно были доказательства, что на Украине подпольно перепродают помощь от США и союзников.
О том же говорят и в США. Конгрессменша-трампистка Марджори Тейлор Грин уже публично призвала проверить, откуда у палестинцев беспилотники, ПЗРК и прочая техника, произведенная в США. Она убеждает всех: оружие могло попасть в руки ХАМАС прямиком и из Афганистана, и с Украины.
А израильский премьер Биньямин Нетаньяху, как известно, еще прошедшим летом публично говорил: "У нас есть опасения, что любые системы, которые мы передаем Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана. И, кстати, это не теоретическая возможность. Так произошло с западными танковыми вооружениями, которые мы сейчас находим у наших границ".
Поддерживая своего руководителя, израильские медиа заявили, что под атакованным Ашкелоном солдаты ЦАХАЛ, задержавшие террористов, нашли в кузове пикапа украинские противотанковые гранатометы с маркировкой подразделений ВСУ из Закарпатья.
Если режим Зеленского с этим не разберется и не опровергнет или хотя бы не сделает попытку опровергнуть, ему придется туго. В Закарпатье уже начались обыски и аресты, но в их результативность никто не верит.
Киев пока по-прежнему спасает лишь то, что он, по легенде, как бы стоит на бруствере первого окопа, защищающего европейскую демократию и права человека. Чуть-чуть подворовывать в особо крупных размерах неонацистам Зеленского можно – они же тоже демократы.
В-третьих, пристальное внимание к себе укро-неонацисты привлекли сами, пытаясь объяснить, почему их с поличным поймали на воровстве.
Главное управление разведки (ГУР) Украины во главе с "доблестным" Кириллом Будановым заявило, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС захваченное трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС и отобранное во время боевых действий в Украине.
Зачем? Таким образом Россия якобы планирует дискредитировать Украину на Ближнем Востоке, обвинив в воровстве и вызвав упомянутое выше торможение в поставках.
"Следующим, по плану россиян, шагом должно стать фейковое обвинение украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", — пояснили в ГУР.
А что? Дешево и сердито – полный расчет на то, что демократ демократа в воровстве не обвинит и по карманам шарить без особой нужды не будет. Тем более что воровали оружие в Украине сообща, под откаты руке дающей и по серым схемам. Давно, скорее всего, знакомым и в Киеве, и в Пентагоне.