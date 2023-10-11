https://ukraina.ru/20231011/1050083199.html
ВС России получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
ВС России получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М - 11.10.2023 Украина.ру
ВС России получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
Вооружённые силы России получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М, изготовленных предприятием "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех"). Об этом 11 октября сообщает пресс-служба предприятия
2023-10-11T10:06
2023-10-11T10:06
2023-10-11T10:06
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"В канун своего дня рождения "Уралвагонзавод" передал в войска очередной эшелон с бронетехникой. Вооружённые силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М "Прорыв", а также Т-72Б3М с дополнительной защитой", - говорится в сообщении.Отмечается, что для перевозки бронетехники впервые использовалась вагон-платформа модели 13-192-01, разработанная Уральским конструкторском бюро вагоностроения и также изготовленная на "Уралвагонзаводе".Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией Т-90А. Создатели боевой машины значительно усилили её защиту, улучшили боевые и эксплуатационные характеристики. Танк получил новый башенный модуль со 125-миллиметровым орудием, которое также является пусковой установкой для управляемых ракет, и высокоавтоматизированную цифровую систему управления огнём.Конструкторы непрерывно совершенствуют различные системы танка. В частности, для него создано специальное маскировочное покрытие "Накидка", которое в ходе СВО продемонстрировало способность отклонять ракеты американского противотанкового комплекса Javelin.Т-72Б3М является глубокой модернизацией крайне удачной модели Т-72Б. На машину установлена новая версия 125-миллиметровой пушки, современная динамическая защита "Реликт", новый двигатель, новейшая система управления огнём и прицелы.
https://ukraina.ru/20231007/1049980774.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, танки, вс рф
ВС России получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
Вооружённые силы России получили очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М, изготовленных предприятием "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех"). Об этом 11 октября сообщает пресс-служба предприятия
"В канун своего дня рождения "Уралвагонзавод" передал в войска очередной эшелон с бронетехникой. Вооружённые силы РФ получили от танкостроителей новые Т-90М "Прорыв", а также Т-72Б3М с дополнительной защитой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для перевозки бронетехники впервые использовалась вагон-платформа модели 13-192-01, разработанная Уральским конструкторском бюро вагоностроения и также изготовленная на "Уралвагонзаводе".
Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией Т-90А. Создатели боевой машины значительно усилили её защиту, улучшили боевые и эксплуатационные характеристики. Танк получил новый башенный модуль со 125-миллиметровым орудием, которое также является пусковой установкой для управляемых ракет, и высокоавтоматизированную цифровую систему управления огнём.
Конструкторы непрерывно совершенствуют различные системы танка. В частности, для него создано специальное маскировочное покрытие "Накидка", которое в ходе СВО продемонстрировало способность отклонять ракеты американского противотанкового комплекса Javelin.
Т-72Б3М является глубокой модернизацией крайне удачной модели Т-72Б. На машину установлена новая версия 125-миллиметровой пушки, современная динамическая защита "Реликт", новый двигатель, новейшая система управления огнём и прицелы.