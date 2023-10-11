https://ukraina.ru/20231011/1050076535.html
В восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США
В восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США - 11.10.2023 Украина.ру
В восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США
Авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ)
2023-10-11T02:54
2023-10-11T02:54
2023-10-11T02:55
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израиль
палестина
авианосец
центральное командование вс сша
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"Авианосная ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой [палестино-израильской] войны", - говорится в заявлении.В сообщении также отмечается, что Соединённые Штаты продолжают "работать над усилением позиций США", для укрепления уже "присутствующих в регионе эскадрилий истребителей" оперативно перебрасывая дополнительные самолёты F-15, F-16, A-10 ВВС США."Прибытие в регион этих высокоэффективных сил является мощным сигналом сдерживания для враждебно настроенных к Израилю сторон, если кто-либо из них попытается воспользоваться сложившейся ситуацией", - заявил глава СЕНТКОМ Майк Курилла.USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, пришедший на смену авианосцам типа "Нимиц". Строительство USS Gerald R. Ford было начато в ноябре 2009 года, на воду его спустили в мае 2017-го.Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолётов, вертолётов и БПЛА, включая истребители пятого поколения F-35C.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, израиль, палестина, авианосец, центральное командование вс сша
Новости, США, Израиль, Палестина, авианосец, Центральное командование ВС США
В восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США
02:54 11.10.2023 (обновлено: 02:55 11.10.2023)
Авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ)
"Авианосная ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой [палестино-израильской] войны", - говорится в заявлении.
В сообщении также отмечается, что Соединённые Штаты продолжают "работать над усилением позиций США", для укрепления уже "присутствующих в регионе эскадрилий истребителей" оперативно перебрасывая дополнительные самолёты F-15, F-16, A-10 ВВС США.
"Прибытие в регион этих высокоэффективных сил является мощным сигналом сдерживания для враждебно настроенных к Израилю сторон, если кто-либо из них попытается воспользоваться сложившейся ситуацией", - заявил глава СЕНТКОМ Майк Курилла.
USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, пришедший на смену авианосцам типа "Нимиц". Строительство USS Gerald R. Ford было начато в ноябре 2009 года, на воду его спустили в мае 2017-го.
Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолётов, вертолётов и БПЛА, включая истребители пятого поколения F-35C.