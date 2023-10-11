https://ukraina.ru/20231011/1050076535.html

В восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США

В восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США - 11.10.2023 Украина.ру

В восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец ВМС США

Авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ)

2023-10-11T02:54

2023-10-11T02:54

2023-10-11T02:55

новости

сша

израиль

палестина

авианосец

центральное командование вс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040309274_0:0:594:334_1920x0_80_0_0_06152c262b6bf09c978923f7344633e1.png

"Авианосная ударная группа Gerald Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой [палестино-израильской] войны", - говорится в заявлении.В сообщении также отмечается, что Соединённые Штаты продолжают "работать над усилением позиций США", для укрепления уже "присутствующих в регионе эскадрилий истребителей" оперативно перебрасывая дополнительные самолёты F-15, F-16, A-10 ВВС США."Прибытие в регион этих высокоэффективных сил является мощным сигналом сдерживания для враждебно настроенных к Израилю сторон, если кто-либо из них попытается воспользоваться сложившейся ситуацией", - заявил глава СЕНТКОМ Майк Курилла.USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, пришедший на смену авианосцам типа "Нимиц". Строительство USS Gerald R. Ford было начато в ноябре 2009 года, на воду его спустили в мае 2017-го.Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолётов, вертолётов и БПЛА, включая истребители пятого поколения F-35C.

https://ukraina.ru/20231011/1050076210.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, израиль, палестина, авианосец, центральное командование вс сша