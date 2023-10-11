Блинкен посетит Израиль – Госдеп - 11.10.2023 Украина.ру
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Блинкен посетит Израиль – Госдеп
Блинкен посетит Израиль – Госдеп - 11.10.2023 Украина.ру
Блинкен посетит Израиль – Госдеп
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль. Там он намерен обсудить палестино-израильский конфликт, заявила официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер
2023-10-11T01:44
2023-10-11T01:44
новости
энтони блинкен
израиль
палестина
хамас
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В Госдепе отметили, что у Блинкена запланировала встреча с высокопоставленными представителями израильского правительства.Напомним, президент США Джо Байден подтвердил ранее появившуюся в соцсетях информацию, что среди заложников палестинского движения&nbsp;ХАМАС&nbsp;есть, в том числе, американские граждане. Он поручил "своей команде поделиться разведданными и направить дополнительных экспертов со всего правительства США для консультирования израильских коллег по вопросам возвращения заложников".
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новости, энтони блинкен, израиль, палестина, хамас, сша
Новости, Энтони Блинкен, Израиль, Палестина, ХАМАС, США

Блинкен посетит Израиль – Госдеп

01:44 11.10.2023
 
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP / Alex Brandon
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль. Там он намерен обсудить палестино-израильский конфликт, заявила официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер
В Госдепе отметили, что у Блинкена запланировала встреча с высокопоставленными представителями израильского правительства.
"Блинкен в ближайшие несколько дней отправится в Израиль, чтобы напрямую обсудить с нашими израильскими партнерами ситуацию на земле. Ожидается, что он отправится завтра и прибудет в Израиль в четверг", - сказал Миллер.
Напомним, президент США Джо Байден подтвердил ранее появившуюся в соцсетях информацию, что среди заложников палестинского движения ХАМАС есть, в том числе, американские граждане. Он поручил "своей команде поделиться разведданными и направить дополнительных экспертов со всего правительства США для консультирования израильских коллег по вопросам возвращения заложников".
 
НовостиЭнтони БлинкенИзраильПалестинаХАМАССША
 
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