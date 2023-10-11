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Блинкен посетит Израиль – Госдеп

Блинкен посетит Израиль – Госдеп - 11.10.2023 Украина.ру

Блинкен посетит Израиль – Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль. Там он намерен обсудить палестино-израильский конфликт, заявила официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер

2023-10-11T01:44

2023-10-11T01:44

2023-10-11T01:44

новости

энтони блинкен

израиль

палестина

хамас

сша

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В Госдепе отметили, что у Блинкена запланировала встреча с высокопоставленными представителями израильского правительства.Напомним, президент США Джо Байден подтвердил ранее появившуюся в соцсетях информацию, что среди заложников палестинского движения ХАМАС есть, в том числе, американские граждане. Он поручил "своей команде поделиться разведданными и направить дополнительных экспертов со всего правительства США для консультирования израильских коллег по вопросам возвращения заложников".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энтони блинкен, израиль, палестина, хамас, сша