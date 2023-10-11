Снесет Зеленского или превратит гривну в фантики. К чему приведёт рост госдолга Украины - 11.10.2023 Украина.ру
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Снесет Зеленского или превратит гривну в фантики. К чему приведёт рост госдолга Украины
Снесет Зеленского или превратит гривну в фантики. К чему приведёт рост госдолга Украины - 11.10.2023 Украина.ру
Снесет Зеленского или превратит гривну в фантики. К чему приведёт рост госдолга Украины
Политика попрошайничества и наращивание многомиллиардного внешнего долга перевели Украину в режим ручного управления странами Запада
2023-10-11T06:27
2023-10-11T06:27
украина
реструктуризация
долги
эксклюзив
владимир зеленский
россия
алексей зубец
марат баширов
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При этом отсутствие военных успехов Украины оборачивается не только потерями на фронте, но и большими финансовыми проблемами. В 2024 году страна планирует направить на военные нужды 46,5 млрд долларов – при внешнем долге страны в 20 млрд долларов.Поиски способов реструктуризации долга – вот чем сейчас активно занимается глава украинского офиса по управлению долгом Юрий Буца. Он на днях опросил инвесторов, чтобы узнать их настроения. Оказалось, что они весьма скептически смотрят на протянутую в очередной раз украинскую руку. Им нужны гарантии, а не просто увеличение количества облигаций. Тем более, что ценность их сейчас близка к "мусорному уровню", говорит российский политтехнолог Марат Баширов. Вам деньги, нам властьПовысить стоимость облигаций можно за счет резкого пополнения бюджета, но тогда придется залезть в карманы жителей. Одно из требований, которое выдвинуло США в обмен на получение денег из МВФ – повышение тарифов на ЖКХ. В конце сентября министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что в правительстве обсуждается предполагаемый рост тарифов в связи с выдвинутым США требованием либерализовать рынок газа и электричества в Украине. На уровне правительства Украины рассматривается вариант частичного субсидирования для населения расходов на коммуналку. Но льготы получат далеко не все, а значит это прямой путь к снижению уровня доверия населения к власти. "Очередной транш, который обсуждается сегодня, имеет четкие статьи расходов. Помимо этого, Украина обязана выполнить ряд жестких условий: нарастить налоговые поступления в бюджет, возобновить камеральные проверки бизнеса со стороны налоговых органов, а также поднять тарифы на ЖКХ. Прирост поступлений в бюджет косвенно может повлиять на стоимость этих облигаций. Но повышение налогов и тарифов – не самый популярный политический шаг, он скажется на кармане и настроениях жителей. Даже, если выборов на Украине не будет, поддержка Зеленского со стороны населения начнет снижаться", – говорит Марат Баширов.Он подчеркивает, что и выделяемые США деньги – тоже не панацея. Украина не имеет возможности даже частично потратить их на закрытие долгов. Они целевые и либо идут на закупку конкретных товаров для нужд ВСУ, либо транзитом попадают обратно в американский ВПК. Чтобы компенсировать выпадение доходов бюджета, состоявших преимущественно из западных кредитов, Национальный банк Украины (НБУ) в первых числах октября решил отказаться от фиксированного курса национальной валюты и отправил ее в свободное плавание, установив "управляемый гибкий курс". Такая политика на фоне больших долгов – прямой путь к превращению гривны в фантик и дефолту, считает Баширов."Все понимают, что у Украины не будет в 2024 году в бюджете столько денег, чтобы исполнить обязательства по финансированию военных нужд. Ей останется только напечатать и бросить в оборот необеспеченную гривну. А это еще один виток инфляции, и падение стоимости гривны. Тут все предпосылки вероятного дефолта", – говорит политтехнолог.Территория дисконтаАктивы в виде оставшихся земель, предприятий и инфраструктуры едва ли смогут повысить финансовое положение страны. Разбазариванием их остатков сейчас, в общем, и занимаются власти Украины. Но получают за это скудные средства."Месторождения, земля, предприятия продаются дешево, потому что риски высоки и нет гарантий, что территория останется под управлением киевского режима. В западных областях еще может быть, а вот то, что на юге и востоке страны – совершенно не очевидно", – считает Баширов.Если учесть, что и состояние всего, что можно продать, весьма плачевное и требует крупных финансовых вливаний, то это еще удешевляет сделку."Предприятия не конкурентоспособны, в большинстве своем это старые машиностроительные металлургические заводы, которые не модернизировались и жили на дешевом угле с Донбасса. А теперь его нет. Газовая система Украины – дырявая и старая, поэтому может быть продана только по дисконтной цене", – поясняет эксперт.Реструктуризация как способ управленияДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что в такой ситуации выборы президента Украины весной весьма вероятны."Украина неплатежеспособна, она банкрот и не может погасить долги. Соответственно, тут два варианта. Либо банкротство, либо реструктуризация долгов. Совершенно очевидно, что последний вариант будет одним из инструментов давления на Зеленского и его команду с целью принуждения к тем реформам, которые нужны Западу, и в том числе к уходу его от власти", – считает Зубец.Что же касается долгов, то они будут реструктуризированы – банкротство Украины не выгодно кредиторам, ведь при таком развитии событий им придется простить долги. В случае с частными инвесторами это вызовет необходимость держать ответ перед акционерами за неудачную аферу с кредитованием. Для лидеров же европейских стран, которые кредитовали Украину за счет государственных бюджетов, это удар по политическому имиджу, поскольку бюджетные деньги – это средства налогоплательщиков."Банкротства Украины никто не допустит. Вопрос реструктуризации – это вопрос политических уступок и сдачи Зеленским и его команды рычагов управления западным инвесторам и США, – подчеркивает Зубец. – Западу надоело достаточно наглое отношение властей к внешним инвесторам и попыткам пропетлять и кинуть их. Терпение у них заканчивается. А на фоне того, что Украина не показала никаких успехов на фронте, пришло время платить. Результатом будем смена властных элит и президента. На их место придет целая команда прозападных политиков и экспертов среднего звена, которые уже выстроились в очередь занимать места во власти".Кто поделит миллиардыПодготовка к этому уже началась, считает экономист. Пример тому – Министерство обороны Украины, где сейчас на ключевых должностях сидят лояльные Западу люди. То же самое, считает Зубец, ожидает и остальные ведомства и госкомпании."Все сейчас на низком старте и готовы уже делить то огромное финансирование, которое пойдет после окончания военных действия, на восстановление страны. Именно эти сотни миллиардов сейчас и являются на самом деле предметом разговора. Когда пойдут деньги, Запад хочет, чтобы элиты были послушными и прозрачными", – поясняет эксперт.По прогнозам Алексея Зубца, случится это уже весной 2024 года, когда военный конфликт с Россией перейдет в стадию заморозки. Стоит учитывать еще, что сейчас США сместили фокус своего внимания на Израиль, поэтому в ближайшие полгода им будет явно не до проблем Украины. Минимизация поддержки подготовит отличную почву для смены лидера страны, после которой США начнет переговоры с Россией. Один из вариантов, который может быть предложен – сохранение Крыма за Россией и проведение в ДНР и ЛНР референдумов, которые определят принадлежность территории."Зеленскому проще в этой ситуации объявить страну банкротом, а инвесторам выгоднее, если будут выпущены ценные бумаги. Но интерес Запада сильнее, чем у Зеленского. Ему у власти осталось полгода – до выборов, которые скорее всего состоятся все же весной", – добавил Зубец.
https://ukraina.ru/20231010/1050046691.html
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Юлия Александрова
Юлия Александрова
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, реструктуризация, долги, эксклюзив, владимир зеленский, россия, алексей зубец, марат баширов
Украина, реструктуризация, долги, Эксклюзив, Владимир Зеленский, Россия, Алексей Зубец, Марат Баширов

Снесет Зеленского или превратит гривну в фантики. К чему приведёт рост госдолга Украины

06:27 11.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Юлия Александрова
Автор издания Украина.ру
Все материалы
Политика попрошайничества и наращивание многомиллиардного внешнего долга перевели Украину в режим ручного управления странами Запада
При этом отсутствие военных успехов Украины оборачивается не только потерями на фронте, но и большими финансовыми проблемами. В 2024 году страна планирует направить на военные нужды 46,5 млрд долларов – при внешнем долге страны в 20 млрд долларов.
Поиски способов реструктуризации долга – вот чем сейчас активно занимается глава украинского офиса по управлению долгом Юрий Буца. Он на днях опросил инвесторов, чтобы узнать их настроения. Оказалось, что они весьма скептически смотрят на протянутую в очередной раз украинскую руку.
Им нужны гарантии, а не просто увеличение количества облигаций. Тем более, что ценность их сейчас близка к "мусорному уровню", говорит российский политтехнолог Марат Баширов.
Вам деньги, нам власть
Повысить стоимость облигаций можно за счет резкого пополнения бюджета, но тогда придется залезть в карманы жителей. Одно из требований, которое выдвинуло США в обмен на получение денег из МВФ – повышение тарифов на ЖКХ.
В конце сентября министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что в правительстве обсуждается предполагаемый рост тарифов в связи с выдвинутым США требованием либерализовать рынок газа и электричества в Украине.
Верховная Рада Украины
Вчера, 10:51
Украина ищет инвесторов для реструктуризации внешнего долга в 20 млрд долларовУкраина намерена выпустить новые облигации в рамках реструктуризация государственного долга. Но без гарантий они не интересны инвесторам, пишет Reuters
На уровне правительства Украины рассматривается вариант частичного субсидирования для населения расходов на коммуналку. Но льготы получат далеко не все, а значит это прямой путь к снижению уровня доверия населения к власти.
"Очередной транш, который обсуждается сегодня, имеет четкие статьи расходов. Помимо этого, Украина обязана выполнить ряд жестких условий: нарастить налоговые поступления в бюджет, возобновить камеральные проверки бизнеса со стороны налоговых органов, а также поднять тарифы на ЖКХ.
Прирост поступлений в бюджет косвенно может повлиять на стоимость этих облигаций. Но повышение налогов и тарифов – не самый популярный политический шаг, он скажется на кармане и настроениях жителей. Даже, если выборов на Украине не будет, поддержка Зеленского со стороны населения начнет снижаться", – говорит Марат Баширов.
Он подчеркивает, что и выделяемые США деньги – тоже не панацея. Украина не имеет возможности даже частично потратить их на закрытие долгов. Они целевые и либо идут на закупку конкретных товаров для нужд ВСУ, либо транзитом попадают обратно в американский ВПК.
Чтобы компенсировать выпадение доходов бюджета, состоявших преимущественно из западных кредитов, Национальный банк Украины (НБУ) в первых числах октября решил отказаться от фиксированного курса национальной валюты и отправил ее в свободное плавание, установив "управляемый гибкий курс".
Такая политика на фоне больших долгов – прямой путь к превращению гривны в фантик и дефолту, считает Баширов.
"Все понимают, что у Украины не будет в 2024 году в бюджете столько денег, чтобы исполнить обязательства по финансированию военных нужд. Ей останется только напечатать и бросить в оборот необеспеченную гривну. А это еще один виток инфляции, и падение стоимости гривны. Тут все предпосылки вероятного дефолта", – говорит политтехнолог.
Территория дисконта
Активы в виде оставшихся земель, предприятий и инфраструктуры едва ли смогут повысить финансовое положение страны. Разбазариванием их остатков сейчас, в общем, и занимаются власти Украины. Но получают за это скудные средства.
"Месторождения, земля, предприятия продаются дешево, потому что риски высоки и нет гарантий, что территория останется под управлением киевского режима. В западных областях еще может быть, а вот то, что на юге и востоке страны – совершенно не очевидно", – считает Баширов.
Если учесть, что и состояние всего, что можно продать, весьма плачевное и требует крупных финансовых вливаний, то это еще удешевляет сделку.
"Предприятия не конкурентоспособны, в большинстве своем это старые машиностроительные металлургические заводы, которые не модернизировались и жили на дешевом угле с Донбасса. А теперь его нет. Газовая система Украины дырявая и старая, поэтому может быть продана только по дисконтной цене", – поясняет эксперт.
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 05:46
Константин Симонов: В традиционном смысле экономика Украины уничтоженаУкраинская энергетическая система при условии напряжения всех ресурсов сможет пережить будущую зиму, так как прежний объём электроэнергии Украине уже не нужен. Об этом 3 октября в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил корреспонденту Украины.ру президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Реструктуризация как способ управления
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что в такой ситуации выборы президента Украины весной весьма вероятны.
"Украина неплатежеспособна, она банкрот и не может погасить долги. Соответственно, тут два варианта. Либо банкротство, либо реструктуризация долгов.
Совершенно очевидно, что последний вариант будет одним из инструментов давления на Зеленского и его команду с целью принуждения к тем реформам, которые нужны Западу, и в том числе к уходу его от власти", – считает Зубец.
Что же касается долгов, то они будут реструктуризированы – банкротство Украины не выгодно кредиторам, ведь при таком развитии событий им придется простить долги.
В случае с частными инвесторами это вызовет необходимость держать ответ перед акционерами за неудачную аферу с кредитованием. Для лидеров же европейских стран, которые кредитовали Украину за счет государственных бюджетов, это удар по политическому имиджу, поскольку бюджетные деньги – это средства налогоплательщиков.
"Банкротства Украины никто не допустит. Вопрос реструктуризации – это вопрос политических уступок и сдачи Зеленским и его команды рычагов управления западным инвесторам и США, – подчеркивает Зубец. – Западу надоело достаточно наглое отношение властей к внешним инвесторам и попыткам пропетлять и кинуть их. Терпение у них заканчивается. А на фоне того, что Украина не показала никаких успехов на фронте, пришло время платить. Результатом будем смена властных элит и президента. На их место придет целая команда прозападных политиков и экспертов среднего звена, которые уже выстроились в очередь занимать места во власти".
Алексей Зубец для интервью
10 августа, 14:57
Алексей Зубец: Россия выйдет на границы новых регионов весной 2024 года, а затем экономика Украины рухнетЗадача Запада состоит в том, чтобы заключить мир сегодня, пока Украина не развалилась совсем, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Кто поделит миллиарды
Подготовка к этому уже началась, считает экономист. Пример тому – Министерство обороны Украины, где сейчас на ключевых должностях сидят лояльные Западу люди. То же самое, считает Зубец, ожидает и остальные ведомства и госкомпании.
"Все сейчас на низком старте и готовы уже делить то огромное финансирование, которое пойдет после окончания военных действия, на восстановление страны.
Именно эти сотни миллиардов сейчас и являются на самом деле предметом разговора. Когда пойдут деньги, Запад хочет, чтобы элиты были послушными и прозрачными", – поясняет эксперт.
По прогнозам Алексея Зубца, случится это уже весной 2024 года, когда военный конфликт с Россией перейдет в стадию заморозки.
Стоит учитывать еще, что сейчас США сместили фокус своего внимания на Израиль, поэтому в ближайшие полгода им будет явно не до проблем Украины. Минимизация поддержки подготовит отличную почву для смены лидера страны, после которой США начнет переговоры с Россией.
Один из вариантов, который может быть предложен – сохранение Крыма за Россией и проведение в ДНР и ЛНР референдумов, которые определят принадлежность территории.
"Зеленскому проще в этой ситуации объявить страну банкротом, а инвесторам выгоднее, если будут выпущены ценные бумаги. Но интерес Запада сильнее, чем у Зеленского. Ему у власти осталось полгода – до выборов, которые скорее всего состоятся все же весной", – добавил Зубец.
 
УкраинареструктуризациядолгиЭксклюзивВладимир ЗеленскийРоссияАлексей ЗубецМарат Баширов
 
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