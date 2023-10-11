https://ukraina.ru/20231011/1050064367.html

Снесет Зеленского или превратит гривну в фантики. К чему приведёт рост госдолга Украины

Снесет Зеленского или превратит гривну в фантики. К чему приведёт рост госдолга Украины - 11.10.2023 Украина.ру

Снесет Зеленского или превратит гривну в фантики. К чему приведёт рост госдолга Украины

Политика попрошайничества и наращивание многомиллиардного внешнего долга перевели Украину в режим ручного управления странами Запада

2023-10-11T06:27

2023-10-11T06:27

2023-10-11T06:27

украина

реструктуризация

долги

эксклюзив

владимир зеленский

россия

алексей зубец

марат баширов

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При этом отсутствие военных успехов Украины оборачивается не только потерями на фронте, но и большими финансовыми проблемами. В 2024 году страна планирует направить на военные нужды 46,5 млрд долларов – при внешнем долге страны в 20 млрд долларов.Поиски способов реструктуризации долга – вот чем сейчас активно занимается глава украинского офиса по управлению долгом Юрий Буца. Он на днях опросил инвесторов, чтобы узнать их настроения. Оказалось, что они весьма скептически смотрят на протянутую в очередной раз украинскую руку. Им нужны гарантии, а не просто увеличение количества облигаций. Тем более, что ценность их сейчас близка к "мусорному уровню", говорит российский политтехнолог Марат Баширов. Вам деньги, нам властьПовысить стоимость облигаций можно за счет резкого пополнения бюджета, но тогда придется залезть в карманы жителей. Одно из требований, которое выдвинуло США в обмен на получение денег из МВФ – повышение тарифов на ЖКХ. В конце сентября министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что в правительстве обсуждается предполагаемый рост тарифов в связи с выдвинутым США требованием либерализовать рынок газа и электричества в Украине. На уровне правительства Украины рассматривается вариант частичного субсидирования для населения расходов на коммуналку. Но льготы получат далеко не все, а значит это прямой путь к снижению уровня доверия населения к власти. "Очередной транш, который обсуждается сегодня, имеет четкие статьи расходов. Помимо этого, Украина обязана выполнить ряд жестких условий: нарастить налоговые поступления в бюджет, возобновить камеральные проверки бизнеса со стороны налоговых органов, а также поднять тарифы на ЖКХ. Прирост поступлений в бюджет косвенно может повлиять на стоимость этих облигаций. Но повышение налогов и тарифов – не самый популярный политический шаг, он скажется на кармане и настроениях жителей. Даже, если выборов на Украине не будет, поддержка Зеленского со стороны населения начнет снижаться", – говорит Марат Баширов.Он подчеркивает, что и выделяемые США деньги – тоже не панацея. Украина не имеет возможности даже частично потратить их на закрытие долгов. Они целевые и либо идут на закупку конкретных товаров для нужд ВСУ, либо транзитом попадают обратно в американский ВПК. Чтобы компенсировать выпадение доходов бюджета, состоявших преимущественно из западных кредитов, Национальный банк Украины (НБУ) в первых числах октября решил отказаться от фиксированного курса национальной валюты и отправил ее в свободное плавание, установив "управляемый гибкий курс". Такая политика на фоне больших долгов – прямой путь к превращению гривны в фантик и дефолту, считает Баширов."Все понимают, что у Украины не будет в 2024 году в бюджете столько денег, чтобы исполнить обязательства по финансированию военных нужд. Ей останется только напечатать и бросить в оборот необеспеченную гривну. А это еще один виток инфляции, и падение стоимости гривны. Тут все предпосылки вероятного дефолта", – говорит политтехнолог.Территория дисконтаАктивы в виде оставшихся земель, предприятий и инфраструктуры едва ли смогут повысить финансовое положение страны. Разбазариванием их остатков сейчас, в общем, и занимаются власти Украины. Но получают за это скудные средства."Месторождения, земля, предприятия продаются дешево, потому что риски высоки и нет гарантий, что территория останется под управлением киевского режима. В западных областях еще может быть, а вот то, что на юге и востоке страны – совершенно не очевидно", – считает Баширов.Если учесть, что и состояние всего, что можно продать, весьма плачевное и требует крупных финансовых вливаний, то это еще удешевляет сделку."Предприятия не конкурентоспособны, в большинстве своем это старые машиностроительные металлургические заводы, которые не модернизировались и жили на дешевом угле с Донбасса. А теперь его нет. Газовая система Украины – дырявая и старая, поэтому может быть продана только по дисконтной цене", – поясняет эксперт.Реструктуризация как способ управленияДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что в такой ситуации выборы президента Украины весной весьма вероятны."Украина неплатежеспособна, она банкрот и не может погасить долги. Соответственно, тут два варианта. Либо банкротство, либо реструктуризация долгов. Совершенно очевидно, что последний вариант будет одним из инструментов давления на Зеленского и его команду с целью принуждения к тем реформам, которые нужны Западу, и в том числе к уходу его от власти", – считает Зубец.Что же касается долгов, то они будут реструктуризированы – банкротство Украины не выгодно кредиторам, ведь при таком развитии событий им придется простить долги. В случае с частными инвесторами это вызовет необходимость держать ответ перед акционерами за неудачную аферу с кредитованием. Для лидеров же европейских стран, которые кредитовали Украину за счет государственных бюджетов, это удар по политическому имиджу, поскольку бюджетные деньги – это средства налогоплательщиков."Банкротства Украины никто не допустит. Вопрос реструктуризации – это вопрос политических уступок и сдачи Зеленским и его команды рычагов управления западным инвесторам и США, – подчеркивает Зубец. – Западу надоело достаточно наглое отношение властей к внешним инвесторам и попыткам пропетлять и кинуть их. Терпение у них заканчивается. А на фоне того, что Украина не показала никаких успехов на фронте, пришло время платить. Результатом будем смена властных элит и президента. На их место придет целая команда прозападных политиков и экспертов среднего звена, которые уже выстроились в очередь занимать места во власти".Кто поделит миллиардыПодготовка к этому уже началась, считает экономист. Пример тому – Министерство обороны Украины, где сейчас на ключевых должностях сидят лояльные Западу люди. То же самое, считает Зубец, ожидает и остальные ведомства и госкомпании."Все сейчас на низком старте и готовы уже делить то огромное финансирование, которое пойдет после окончания военных действия, на восстановление страны. Именно эти сотни миллиардов сейчас и являются на самом деле предметом разговора. Когда пойдут деньги, Запад хочет, чтобы элиты были послушными и прозрачными", – поясняет эксперт.По прогнозам Алексея Зубца, случится это уже весной 2024 года, когда военный конфликт с Россией перейдет в стадию заморозки. Стоит учитывать еще, что сейчас США сместили фокус своего внимания на Израиль, поэтому в ближайшие полгода им будет явно не до проблем Украины. Минимизация поддержки подготовит отличную почву для смены лидера страны, после которой США начнет переговоры с Россией. Один из вариантов, который может быть предложен – сохранение Крыма за Россией и проведение в ДНР и ЛНР референдумов, которые определят принадлежность территории."Зеленскому проще в этой ситуации объявить страну банкротом, а инвесторам выгоднее, если будут выпущены ценные бумаги. Но интерес Запада сильнее, чем у Зеленского. Ему у власти осталось полгода – до выборов, которые скорее всего состоятся все же весной", – добавил Зубец.

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Юлия Александрова

Юлия Александрова

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Юлия Александрова

украина, реструктуризация, долги, эксклюзив, владимир зеленский, россия, алексей зубец, марат баширов