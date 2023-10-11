Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Мультимедийная конференция
"Арабо-израильская война: украинский опыт и украинский след"
Начало 13 октября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Военные действия на Украине показали уязвимость и недостаточную эффективность новых высокотехнологичных видов оружия и резко повысили роль легковооружённой пехоты. Возможно, именно это вдохновило руководство ХАМАС на военную операцию против Израиля. Появились и сообщения об утечке оружия с Украины на Ближний Восток.
Участники:
- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета ГД по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев;
- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов;
- президент центра системного анализа и прогнозирования, политолог и публицист Ростислав Ищенко;
- капитан I ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян;
- публицист, специалист по истории Ближнего Востока Артём Кирпичёнок;
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
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