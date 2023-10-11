Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 11.10.2023 Украина.ру
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Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 11.10.2023 Украина.ру
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Мультимедийная конференция
2023-10-11T13:03
2023-10-11T13:03
новости
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"Арабо-израильская война: украинский опыт и украинский след"Начало 13 октября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Военные действия на Украине показали уязвимость и недостаточную эффективность новых высокотехнологичных видов оружия и резко повысили роль легковооружённой пехоты. Возможно, именно это вдохновило руководство ХАМАС на военную операцию против Израиля. Появились и сообщения об утечке оружия с Украины на Ближний Восток.Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета ГД по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев;- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов;- президент центра системного анализа и прогнозирования, политолог и публицист Ростислав Ищенко;- капитан I ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян;- публицист, специалист по истории Ближнего Востока Артём Кирпичёнок;Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

13:03 11.10.2023
 
© Украина.руУкраинское досье. Арабо-израильская война: украинский опыт и украинский след
Украинское досье. Арабо-израильская война: украинский опыт и украинский след - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Украина.ру
Читать в
Мультимедийная конференция
"Арабо-израильская война: украинский опыт и украинский след"
Начало 13 октября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Военные действия на Украине показали уязвимость и недостаточную эффективность новых высокотехнологичных видов оружия и резко повысили роль легковооружённой пехоты. Возможно, именно это вдохновило руководство ХАМАС на военную операцию против Израиля. Появились и сообщения об утечке оружия с Украины на Ближний Восток.
Участники:
- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета ГД по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев;
- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов;
- президент центра системного анализа и прогнозирования, политолог и публицист Ростислав Ищенко;
- капитан I ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян;
- публицист, специалист по истории Ближнего Востока Артём Кирпичёнок;
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
Новости
 
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Главный редактор: Хисамов И.А.
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