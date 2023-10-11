https://ukraina.ru/20231011/1050023308.html

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 11.10.2023 Украина.ру

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

Мультимедийная конференция

2023-10-11T13:03

2023-10-11T13:03

2023-10-11T13:03

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050062745_0:99:1474:928_1920x0_80_0_0_d5a437463acc7d02594b1ada3912c47d.jpg

"Арабо-израильская война: украинский опыт и украинский след"Начало 13 октября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Военные действия на Украине показали уязвимость и недостаточную эффективность новых высокотехнологичных видов оружия и резко повысили роль легковооружённой пехоты. Возможно, именно это вдохновило руководство ХАМАС на военную операцию против Израиля. Появились и сообщения об утечке оружия с Украины на Ближний Восток.Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета ГД по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев;- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов;- президент центра системного анализа и прогнозирования, политолог и публицист Ростислав Ищенко;- капитан I ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян;- публицист, специалист по истории Ближнего Востока Артём Кирпичёнок;Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости